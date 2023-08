Nový ostrý Mercedes C se čtyřválcem místo V8 nikdo nechce ani v Německu, počet objednávek se blíží nule před 7 hodinami | Petr Miler

Koho by napadlo, že když dáte autu vyhledávanému nadšenci poloviční motor, hmotnost zvednete o 439 kg a ještě jej zdražíte daleko za úroveň konkurence, nikdo ho nebude chtít? No, Mercedes to nenapadlo, teď sklízí to, co sám zasel.

Jsme v poslední době k Mercedesu velmi kritičtí, nečiníme tak ale z jakkoli nekalých důvodů. Pouze nastavujeme zrcadlo jednání samotné automobilky, která nepřijatelným a nepochopitelným způsobem začala ignorovat přání svých zákazníků a začala mít pocit, že lidé koupí cokoli, co jim nabídne. Je to primárně varování pro firmu samotnou, že bez uspokojování přání potenciálních kupců na trhu propadne. Bohužel toho nedbá, místo sypání si popela na vlastní hlavu dští síru na všechny, kteří jí netleskají a upozorňují ji na to, jak špatná cesta to je. A tak postupně sklízí, co sama zasela.

Nezájem o jeho luxusní elektromobily na klíčových trzích dnes necháme být, Mercedesu se jeho posedlost elektrifikací vrací ještě dříve. Opakovaně jsme psali o tom, jak nesmyslný je extrémní downsizing spojený s hybridizací u ostrých modelů typu C63 od AMG. Zrovna tohle auto jsme nazvali dvoutunovou katastrofou, která jen zavírá oči před technickou realitou a je ve výsledku parodií na svého předchůdce. Od té doby uběhl rok, po který nám Mercedes tvrdil, jak skvělé auto to ve skutečnosti je, i když jeho koncepce je pořád stejně problematická. Nyní může sčítat prodeje. Vlastně nemůže, skoro nemá co.

Lidé z MB webu Passion, který primárně sleduje aktivity automobilky v domácím Německu, nyní informují, že přesně tohle auto je zatím totální prodejní fiasko. Podle informací od dealerů se počet objednávek nového C63 AMG „pohybuje blízko nuly”, což nakonec vysvětluje, proč se nedávno začaly šířit informace o tom, že automobilka už pracuje na návratu osmiválcových motorů. Zjevně vidí totéž a snaží se své chybné rozhodnutí zvrátit, za nastalé situace ale stěží dokáže zabránit několika dalším létům prodejní prázdnoty.

Přitom stačilo myslet. Anebo alespoň poslouchat. Zdaleka nejen my jsme třícípou hvězdu varovali, že tohle není verze s dvoulitrovým dieselem, kterou kupují hlavně spotřebitelé bez zásadní emoční vazby k vozu. Je to volba nadšenců, které právě velké osmiválcové motory k Céčku táhly. Nyní jim Mercedes nemá co nabídnout, zvlášť když Audi a BMW odmítají jít stejnou cestou. Třícípé hvězdě tak zbyl v rukou jen otloukánek, který nemá co zajímavého nabídnout.

Problémy jsou skutečně patrné na první pohled - nové C63 nejenže nemá V8, ale plný výkon až 680 koní nemá k dispozici soustavně, za hranicí 200 km/h ho nemá nikdy. Přitom se permanentně musí vypořádávat s hmotností nejméně 2 129 kg ve srovnání s 1 690 kg jeho osmiválcového předchůdce. Přidejte si k tomu, že Mercedes-AMG C63 S E Performance se dnes v Německu prodává od 114 888,55 Eur, zatímco srovnatelné BMW M3 Competition xDrive stojí od 100 300 Eur (Céčko se tedy tedy prodává o víc jak 350 tisíc Kč dráž) a máte zaděláno na fiasko.

Kdo se může divit, že se přesně toho Mercedes dočkal? Na druhou stranu, pokud to aspoň dnes automobilka bere jako vlastní selhání a nabídku změní, je to konečně závan zdravého rozumu namísto dogmatického trvání na očividných technických nesmyslech jdoucích mimo preference jeho kupců. Snad tedy bude lépe. Zdráháme se tomu věřit, ale doufat v to pořád můžeme.

Mercedes s novým C63 S od AMG šlápnul vedle, teď už to sám vidí. Motor 2,0 turbo s elektromotorem místo dosavadního osmiválce, který autu přesto přidává skoro půl tuny hmotnosti navíc, je od začátku špatný nápad. Není divu, že auto prakticky nikdo nechce ani v jinak smířlivém domácím Německu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: MB Passion

Petr Miler

