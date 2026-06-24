Nový Peaq od Škody je její „peak nesmysl”. Má dokonce „zakázané” kliky dveří, první použitelná verze začíná nad 1,5 milionu Kč
Petr ProkopecTa rozumná Škoda, která v propagační materiálech používala spojení IQ a srdíčka, by takové auto z podstaty nikdy nevyplodila. A i kdyby náhodou ano, nenadělí mu nesmysly jako výsuvné kliky dveří, které pro jejich absurditu museli někde i zakázat. A to má být Peaq, tedy její vrchol.
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Nový Peaq od Škody je její „peak nesmysl”. Má dokonce „zakázané” kliky dveří, první použitelná verze začíná nad 1,5 milionu Kč
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Ta rozumná Škoda, která v propagační materiálech používala spojení IQ a srdíčka, by takové auto z podstaty nikdy nevyplodila. A i kdyby náhodou ano, nenadělí mu nesmysly jako výsuvné kliky dveří, které pro jejich absurditu museli někde i zakázat. A to má být Peaq, tedy její vrchol.
Před pár týdny udělalo Ferrari všem svým konkurentům ve světě aut možná největší službu v dějinách. Po odhalení nového Luce se totiž na jakoukoli jinou novinku se čtyřmi koly musíme dívat se zalíbením bez ohledu na značku či technické řešení - tak ošklivá a absurdní maranellská elektrická prvotina je. Ferrari si za ní navíc hodlá účtovat neskutečné peníze (13,5 milionu Kč v základu), ačkoli nepřišlo s ničím, co by nastavovalo laťku v jakémkoli ohledu. Tedy pochopitelně až na vzhled, kde Luce asi sotvakdo překoná. Ostatně do kopírování jeho vzhledu se dle bývalého šéfa značky nepohrnou ani Číňané.
S úsměvem tak můžeme přivítat novou Škodu Peaq, i ta je prakticky v každém ohledu atraktivnější než Luce. Po nedávno odhaleném modelu Epiq je druhým modelem značky vyvedeným v duchu designového jazyka Modern Solid. „Hlavní roli hraje minimalismus - každý tvar má svůj význam, každá linie má svůj účel. Vše se řídí jednou hlavní zásadou - nabídnout naši zákazníkům to nejlepší,“ uvedl ke karoserii šéfdesignér značky Oliver Stefani nějak ale nesdělil, jaký účel mají třeba zadní světla o tvaru a velikosti Ježíšova kříže. Pochlubil se ovšem aerodynamickým koeficientem Cd 0,249, ke kterému měly přispět i zapuštěné kliky, jež se u značky objevují poprvé.
Možná přispěly, ale jakým podílem? 2 promile? Spíš než symbolem efektivity se u tohoto auta stávají symbolem jeho celkové absurdity, neboť jde opravdu o nesmyslné řešení, se kterým si automobilky nedaly říci do takové míry, až jej v Číně museli zakázat. Celý Peaq je stvořen v duchu stejné nedomyšlenosti a mění krátkodobé účelové prospěchy za dlouhodobé faktické nedostatky. Škoda, jak jsme ji dekády znali, by svému největšímu modelu vůbec, kterým Peaq je, nikdy nenadělila elektrický pohon, který je pro velká a těžká auta tím nejnevhodnějším vůbec. Přesto jiný nemá.
Abychom byli přesní „píku” na délku naměříme 4 874 milimetrů, v případě rozvoru pak 2 965 mm. Menší vedle něj je tak i Kodiaq, se kterým novinku spojuje nabídka vnitřního uspořádání - v obou případech se totiž zákazníci budou moci rozhodnout, zda chtějí pěti- či sedmimístné provedení. I při obsazení všech tří řad přitom mohou počítat se zavazadelníkem o objemu 299 litrů. U dvou řad jde ale již o 935 litrů, tuto kapacitu lze ovšem navýšit až na maximálních 2 150 l.
Vedle toho se Peaq dočkal 37litrového předního zavazadelníku, ten je však určen především pro uložení dobíjecích kabelů. Škoda vrcholné SUV zpočátku nabídne ve třech verzích, kdy základ disponuje bateriemi o využitelné kapacitě 59 kWh. To je další do očí bijící nesmysl, který má akorát dolů táhnout základní cenu. Je to ekvivalent 15litrové nádrže na naftu, který 2 125 kilo vážícímu vozu stěží vystačí na víc než 200 km normální jízdy. Škoda ale samozřejmě hovoří o 450 bezemisních kilometrech, jak patetické. Paket pak bude možné dobíjet výkonem maximálně jen 160 kWh, takže i ze 10 na 80 procent kapacity takhle malé baterky se dostanete za ideálních podmínek za dlouhých 27 minut. Pokud by vám počty dělaly problém, doplnit ekvivalent 10 litrů nafty za 27 minut je to nejlepší, co tohle auto dovede.
U variant 90 a 90x již bude použita baterie o využitelné kapacitě 86 kWh, u kterých dobíjecí výkon narůstá na 199 kW. Obojí je ale málo, ostatně u dobíjecích stanic budete kvůli většímu paketu i tak čekat ještě déle než u základu i při onom ideálním 70procentním dobíjení. Zadokolka (verze 90) disponuje jedním elektromotorem naladěným na 286 koní, se kterými stovku zvládnete za 7,1 sekundy, zatímco dojezd byl vyčíslen na více než 630 kilometrů. Čtyřkolka (verze 90x) oproti tomu má na kontě 299 kobyl, 6,7sekundový sprint a dojezd přes 600 km.
Peaq tak používá stejnou techniku jako většina elektromobilů koncernu VW Group, ostatně postaven je na evoluční verzi platformy MQB. Protože ale její původní podoba byla zastaralá už při svém odhalení v roce 2019, došlo jen na mírný posun, načež Peaq ani nemůže nabídnout hodnoty, které by představovaly jakoukoli výzvu pro konkurenci. Platí to ostatně i pro nejvyšší rychlost (160 až 180 km/h), stejně jako pro tažnou kapacitu, která dosahuje dvou tun.
Zamířit můžeme do interiéru, který je podobně jako zevnějšek vyveden v minimalistickém duchu. Vpředu je přitom dominantou 13,6palcový displej multimédií orientovaný poprvé u Škody na výšku, který hostí většinu funkcí. Ku prospěchu značky ale musíme zmínit, že na středovém tunelu ponechala fyzická tlačítka pro klimatizaci, zatímco s pomocí volantu lze ovládat hlasitost audio systému. Ten dodala společnost Sonos a disponuje až 16 reproduktory.
Vedle toho se novinka chlubí dvěma chlazenými podložkami pro bezdrátové dobíjení mobilů, což je další prvenství v rámci značky, podobně jako panoramatická střecha o rozloze 2,1 metru čtverečného, která byla rozdělena na devět segmentů, u nichž lze měnit propustnost. Jsme pak zvědaví, zda u Škody budou fungovat stěrače s integrovanými ostřikovači, neboť kdokoli toto řešení v minulosti použil, sklidil od zákazníků pouze kritiku.
Zmínit ještě musíme paket Relax, který má přední řadu proměnit v komfortní salónek. Jeho součástí jsou tak polohovatelné opěrky nohou, celé to nevypadá nezajímavě. Za toto pohodlí si ovšem Škoda bude účtovat až 63 500 Kč, pokud u toho budou i ventilovaná přední sedadla.
S cenou Peaq nestartuje zrovna nízko, za základ totiž dáte minimálně 1 150 000 Kč. To je ale jediná cena pro verzi s onou prťavou baterkou a základní výbavou Selection, jen katalogové lákadlo pro „cenu od”. Pokud byste chtěli jakkoli použitelnou variantu, musíte aspoň pro větší baterku s prostřední výbavou, která už ale startuje na 1 525 000 Kč. Za nás „peak nesmysl”, vrcholný nesmysl, kterého se kdy Škoda dopustila. Ale nepochybujeme o tom, že na trzích, kde kupcům zaplatí tento vůz všichni ti, kteří si jej nekoupí na různých dotacích a malusech, bude úspěšný. Proč by si jej měl někdo koupit kdekoli jinde, pokud to není zatvrzelý fanda podobně koncipovaných aut, nemáme tušení.
Po premiéře Ferrari Luce vypadá asi každé auto hezky a rozumně, přičemž Peaq rozhodně není výjimkou. Jinak ale velký smysl opravdu nedává. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
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