Nový přírodní materiál může změnit svět aut, drahý karbon ale nevyrovnává ve všem před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: YCOM

Uhlíková vlákna jsou sice lehká a pevná, ale také drahá a ne zrovna ekologická. Novinka na bázi přírodního materiálu je levnější a lépe se recykluje, je však také těžší.

Karbon resp. karbonovými vlákny vyztužené plasty (CFRP) se staly důležitou součástí konstrukce některých aut. Jde o velmi lehký a zároveň velmi pevný materiál, s jehož pomocí tak výrobci mohou zásadní měrou snížit hmotnost, aniž by ohrozili cestující. Vůz s ním může být nejen rychlejší, ale aktivně i pasivně bezpečnější, úspornější i ohleduplnější k životnímu prostředí. Samé výhody? Ne tak docela.

Každá mince má dvě strany a karbon není výjimkou. Jednak je drahý a ne zrovna ekologický. Výroba je komplikovaná, vzniká při ní relativně velké množství odpadu a jeho recyklace též není snadná. Není tedy divu, že se této činnosti věnuje jen pár firem specializujících se na kompozity.

Je možné, že časem nevýhody ustoupí do pozadí a najdou se cesty, jak s ním zacházet efektivněji, ne každý tomu ale věří. Právě proto se firmy YCOM a Bcomp rozhodly hledat alternativu. Ta dostala název ampliTex, přičemž se při jejím zpracování používají víceméně stejné výrobní postupy. Jediným rozdílem je, že namísto uhlíkových vláken jsou použita lněná. Také z nich je utkáno plátno, které je následně zalito pryskyřicí. Kvůli zachování pevnosti však bylo potřeba ještě udělat jeden krok navíc.

Ve srovnání s karbonem je len méně tuhý, proto došlo na využití technologie powerRibs. Za tímto názvem se skrývá síťka upletená ze lněných provázků, jež je vložena mezi jednotlivé vrstvy. Tím dochází ke zpevnění materiálu, který ovšem následně lze mnohem lépe recyklovat než karbon. Pro automobilový sektor je přitom podstatné, že při kolizi se lněné komponenty neroztříští na ostré úlomky, ale spíše na jakési chomáče, které neubližují svou ostrostí.

Novou strukturu již otestovala Mezinárodní automobilová federace (FIA) a zatím hlásí nemalé uspokojení. Je tu ale jeden podstatný problém - lněné vlákno je aktuálně o 40 procent těžší než to karbonové, pokud má dojít na vyrovnání pevnosti, což je nejen pro automobilový svět problémem.

Pochopitelně, vývoj probíhá dále a YCOM a Bcompem mají nápady, jak výsledný materiál odlehčit. Pokud by se to povedlo - a nemusí jít o 100procentní vyrovnání CFRP - může ampliTex změnit svět aut. Lehký, levný, bezpečný a přitom ekologický materiál je přesně to, po čem by sáhla snad každá automobilka. Jeho budoucnost ale zatím není zcela jasná a jen hvězdy ví, zda jeho autoři budou nakonec úspěšní.

Lněná vlákna by skutečně mohla nahradit ta karbonová. Je však třeba vyřešit ještě jejich hmotnost, kvůli zachování tuhosti jsou totiž o 40 procent těžší. Foto: YCOM

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec