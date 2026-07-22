Nový Range Rover je od pohledu další zbytečné auto, jen zdroj problémů a ztrát. Ani nevypadá jako SUV, vnitřek nezná slovo „tlačítko”
Petr ProkopecNad novinkou britské automobilky si musíme lámat hlavu, však proč přicházet zrovna s něčím takovým, zrovna teď? Spíš než o SUV jde navíc o podivný sedan, v jehož interiéru nenajdete jediné fyzické tlačítko, po tom se dnes někdo shání?
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Nový Range Rover je od pohledu další zbytečné auto, jen zdroj problémů a ztrát. Ani nevypadá jako SUV, vnitřek nezná slovo „tlačítko”
včera | Petr Prokopec
Nad novinkou britské automobilky si musíme lámat hlavu, však proč přicházet zrovna s něčím takovým, zrovna teď? Spíš než o SUV jde navíc o podivný sedan, v jehož interiéru nenajdete jediné fyzické tlačítko, po tom se dnes někdo shání?
Range Rover je ve světě aut pojem. Na představení jeho první generace došlo už v roce 1970, přičemž zpočátku bylo britské SUV k dispozici pouze s jedním párem bočních dveří. Původně tento vůz nebyl koncipován jako luxusní, načež dokonce ve výbavě chyběla jak klimatizace, tak třeba posilovač řízení. To se začalo měnit až postupem let, kdy Britové rozšiřovali jeho nabídku. Nejprve tak přibyla pětidveřová verze, než se ukázaly nové modely - nejprve jen trochu jinak koncipovaný Sport, později i docela jiné typy Evoque a Velar. Poslední zmíněný byl přitom vnímán jako stylová verze, a protože na její debut došlo již v roce 2017, začalo se mluvit o nové generaci.
Potvrzením těchto spekulací se zdály být zakamuflované prototypy, které se postupně objevovaly na silnicích. U nich bylo jisté, že zamíří elektrickým směrem, neboť na zádi i pod ní chyběl jakýkoli vývod výfuku. Značka samotná pak navíc prohlašovala, že chce víc modelů s elektrickým pohonem, jakkoli na rozdíl od sesterského Jaguaru nikdy nepřišla se záměrem přejít jen na něj. Nyní se však ukázalo, že nový Velar není Velar, špionážní fotografy a kameramany zaměstnával prototyp ještě jiného modelu.
Britové místo toho nově představili Range Rover GT, tedy dalšího, v pořadí už pátého člena rodiny. Ve srovnání s předchozí čtveřicí se ovšem výrazně liší nejen pohonem, ale také vizáží. Spíše než k SUV má daleko blíž k sedanu, proto je třeba se ptát, zda skutečně někdo z klientů značky po něčem takovém toužil. Zvláště když u Jaguaru vlastně může dostat totéž v bledě modrém, chystaný Type 01 je zjevně sourozencem nového GT.
Jasně patrné je to v interiéru, který byl odhalen kompletně. A jde o ještě větší odklon od současné nabídky, než je tomu v případě karoserie. Na fyzické tlačítko tu nenarazíte, místo toho se veškeré ovládání realizuje skrze dotykovou obrazovku či dotykové plošky s haptickou odezvou. Britové tak vlastně sází na nejméně intuitivní řešení, jaké v současnosti existuje, a které neakceptuje už ani Čína.
To je ale spíš třešinka na dortu, střelou mimo terč se zdá být celé auto. Kdo dnes touží po luxusním elektrickém crossoveru, kdo taková auta kupuje? V Číně nikdo od evropských značek, v USA vůbec nikdo a v Evropě? Pokud se tu slušně prodává něco elektrického, jsou to obyčejnější auta, která těží z dotací a dalších umělých podpor. Tohle vypadá na další zbytečné auto, které bude pro automobilku jen zdrojem problémů a ztrát, proč něco takového vůbec nabízet? Možná i proto už teď mateřský Jaguar Land Rover mluví o tom, že v budoucnu může dorazit i hybridní provedení, které by nějakou šanci na úspěch mít mohlo.
Opravdu někdo z klientů Range Roveru volal po tom, že touží spíše než po SUV po sedanu s elektrickým pohonem a bez tlačítek uvnitř? Jestli ano, takových lidí bylo jistě jen pár. Přesto se jim Britové rozhodli vyjít vstříc, nechápeme to. Foto: Land Rover
Zdroj: Land Rover
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