Nový Renault 5 překypuje nápady, uvnitř skrývá vychytávky jako tento volič řazení. Na úspěch to ale nemůže stačit

Tohle auto má naše sympatie, přichází s atraktivním designem i spoustou nápadů ukazujících, že autory práce na jeho vývoji bavila. S elektrickým pohonem a cenou přes 630 tisíc Kč je ale zabité předem, nikdo soudný nedá za vůz statisíce navíc kvůli voliči řazení ve stylu obalu dámské rtěnky.

Renault tento týden odhalil novou generaci modelu 5. Ten se po vizuální stránce klaní někdejším francouzským bestsellerům, přičemž pokud by v principu převzal jejich technické řešení, nejspíše bychom jen jásali. Jak ale bylo zmíněno již během premiéry, značka u tohoto vozu hodlá vsadit jen na bateriový pohon. S ním ovšem vůz bude startovat za hranicí 25 tisíc Eur (cca 634 tisíc korun), což je na 3,92metrový hatchback neskutečná darda. Koneckonců o 70 cm delší Škoda Octavia 1,5 TSI vás v takové chvíli vyjde levněji.

Na prodeje této novinky jsme tedy opravdu zvědavi. Dá se nicméně předpokládat, že stát a padat budou v závislosti na štědrosti politiků. Pokud ti udrží ve hře velkorysé dotace, které z oné ceny snadno umažou víc jak třetinu, pak by nový R5 mohl bodovat. Sám o sobě ale nemá šanci oslovit víc než hrstku rozmařilců, kteří si ho mohou dovolit a budou ho chtít za skoro jakoukoli cenu. Je to škoda, protože tohle auto má jiskru.

Ukazuje to i řada chytrých detailů, vedle nichž je i takové Simply Clever Škody rázem poněkud nenápaditý program. Zatímco v Mladé Boleslavi dostanete škrabku na led ve víčku nádrže, Francouzi kontrují košem na bagety. Renault se tímto způsobem snaží odkázat na lásku Francouzů k bílému a celozrnnému pečivu, pročež přikročil ke spolupráci se známou domácí košíkářkou Marguerite Herlant. Majitelé vozu tak již nikdy nebudou muset řešit mouku na sedadle, stejně jako se mohou rozhodnout, jakou podobu dostane volič automatické převodovky. Jeho horní část připomínající pouzdro na rtěnku si totiž budete moci přizpůsobit, a to jak logem vozu, tak odkazem na rok 1972, kdy dorazil originál.

Přesunout se můžeme ke středovému tunelu, jehož odkládací schránka může být rovněž dekorována odkazy na název. Veškeré doplňky přitom pochází ze 3D tiskárny. Co se čalounění týče, to je odkazem na limitovanou edici Blue Jeans z konce 80. let minulého století. Tehdy Renault chtěl k malému hatchbacku nalákat mladé publikum, a proto sedadla potáhl denimem. Souběžně s tím se pak třeba na karoserii objevila nálepka zipu či třeba bíle lakované kryty kol.

Novinka nicméně na džíny pouze odkazuje vizuálně, ve skutečnosti je potahový materiál vyroben z recyklovaných plastových lahví. Něco takového bude drahé, a tak disponovat tímto čalouněním má pouze vrcholná úroveň výbavy Techno, u které se počítá rovněž s 10palcovým přístrojovým štítem (níže položené stupně mají 7stupňový). Obrazovka multimédií je nicméně již 10palcová ve všech variantách.

Renault přitom uvedl, že celkově bude na výběr 104 doplňků. V rámci hnacího ústrojí pak zákazníci budou moci volit mezi bateriemi o kapacitě 40 a 52 kWh, zatímco elektromotor nabídne 95, 120 či 150 koní. Jako první přitom na trh dorazí kombinace nejvyššího výkonu a většího paketu, tam i na cenu od 634 tisíc Kč můžete zapomenout, směřovat budeme spíš k milionu.

Za takových podmínek bude nový Renault 5 bez dotací ještě větší marností, a to navzdory veškerým výše zmíněným kladům. Pokud totiž vrcholná verze potřebuje ke sprintu na stovku 8 sekund a maximálně zvládne 150 km/h, jaká asi bude dynamika vozu s 95 koňmi? A kam asi dojede, když udávaných 400 km je spojeno s větším paketem? To jsou otázky, na něž odpovědi snad ani nechceme znát, nesmyslným technickým pojetím auto předem mizí z radaru racionálních kupců hledajících maximum hodnoty za peníze.

