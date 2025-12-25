Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý

Automobilky s realizací plánů na návraty legend své vlastní minulosti pravidelně složitě bojují a výsledky jejich práce obvykle jen budí rozpaky. Přitom stačí tak málo - nedrancovat historii jen vykrádáním slavných jmen, ale vydat se cestou zachování podstaty. Jako je tomu u tohoto Clia.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Renault

Automobilky s realizací plánů na návraty legend své vlastní minulosti pravidelně složitě bojují a výsledky jejich práce obvykle jen budí rozpaky. Přitom stačí tak málo - nedrancovat historii jen vykrádáním slavných jmen, ale vydat se cestou zachování podstaty. Jako je tomu u tohoto Clia.

Stane se letošním králem starého kontinentu Renault Clio či Dacia Sandero? Všechny „hlasy“ zatím nebyly sečteny, koneckonců i do silvestrovské půlnoci stále ještě pár dnů chybí. Protože jde navíc tak trochu o bratrovražedné klání, bude se nakonec stejně radovat hlavně francouzská automobilka, pod kterou ta rumunská spadá. I kdyby ale nakonec titul nejprodávanějšího vozu roku připadnul Sanderu, Renault truchlit nemusí. V září totiž ukázal Clio nové generace, u kterého vsadil na jistotu.

Novinka tedy stejně jako dosluhující model nepřechází na elektrický pohon, zůstává u toho spalovacího, který v menší či větší míře doplní hybridní technika. Ceny přitom startují na 434 000 Kč, což na 4 116 milimetrů dlouhý hatchback s takřka 2,6metrovým rozvorem není ani skvělé, ani tragické. Za své peníze v tomto případě dostáváte 115 koní pod kapotou, což je výkon, jaký třeba u takové Škody Fabia dostanete až po zaplacení 490 tisíc korun. Český vůz je navíc nejen slabší, ale i menší.

V Mladé Boleslavi se ovšem nechali slyšet, že by rádi přišli s verzí RS. Ta by v dnešní době působila pomalu jako zjevení, malé hot hatche jsou druhem zralým na vymření. Ne však proto, že by o ně nebyl zájem. Když se ovšem podíváte, kde dnes startují základní verze, pak za ty vrcholné by bylo třeba platit i přes 700 tisíc korun. Tedy víc, než kolik ještě před pár léty stála Octavia RS. Takové částky již klientela logicky platit nechce, navíc jí příliš nevoní případná hybridní technika.

Automobilový designér David Baylis se zasnil ne nad možným českým navrátilcem, nýbrž nad tím francouzským. Clio se totiž kdysi vyrábělo i ve verzi Williams, která odkazovala na tehdy velmi úspěšný tým Formule 1. Její pohon měl na starosti atmosférický dvoulitr naladěný na 147 koní, které dnes jako přílišný výkon nepůsobí. Clio však bylo lehké jako pírko a navrch ještě dostalo upravenou převodovku, podvozek a bodykit. Z produkce čítající 3 800 kusů se tak stala legenda.

Je proto i s podivem, že se verze Williams do nabídky značky nikdy nevrátila - ne na oko jako libovolné modré auto se zlatými nápisy, ale reálně jako vůz se stejnými vizuálními i technickými specifiky, stejným naladěním, stejnými zaměřením. Kdyby ta současná plně odpovídala Baylisově vizi, byl by z ní okamžitě prodejní trhák. Kromě roztaženého bodykitu a zlatých kol jí totiž nadšenec přisoudil pod kapotou dvoulitrové turbo bez hybridní asistence. To pomohlo udržet hmotnost na 1 410 kilech, zatímco motor by produkoval 300 koní, o které by se postaral šestistupňový manuál. Přesně tohle chceme, jen asi bohužel nedostaneme. Protože... Proč vlastně? Není to celé absurdní?


Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý - 1 - Renault Clio 2025 prvni oficialni sada 02Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý - 2 - Renault Clio 2025 prvni oficialni sada 06Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý - 3 - Renault Clio 2025 prvni oficialni sada 13
Nové Clio nevypadá vůbec špatně, ve verzi Williams... Foto: Renault

Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý - 4 - Renault Clio Williams 1993 oficialni dobove 01Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý - 5 - Renault Clio Williams 1993 oficialni dobove 02Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý - 6 - Renault Clio Williams 1993 oficialni dobove 03
...napodobující tuto legendu 90. let by ale bylo tuplem lákadlem. Na takové auto už v Evropě prakticky nenarazíte. A bojíme se, že i to na ilustracích níže zůstane jen virtuální realitou. Foto. Renault

Zdroj: David Baylis Design@Instagram

Petr Prokopec

