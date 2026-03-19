Nový Renault Duster vypadá jako luxusní verze Dacie, o to víc překvapí jeho ceník

před 3 hodinami | Petr Miler
V hierarchii skupiny Renault je mateřská značka pochopitelně tou prestižnější a hodnotnější, nebylo by tak nemístné čekat, že její obdoby Dacií budou nejen noblesnější, ale také dražší. Realitou je ovšem jen to první, aspoň za našimi hranicemi.
To, co si prožila značka Dacia v posledních dvou dekádách, by šlo přirovnat k jakémusi americkému snu. Je to vlastně něco podobného jako v případě Škody, rozdíl je ale v tom, že Dacia startovala ještě mnohem níž, s téměř žádnými ambicemi a navíc skoro o dekádu později. A ještě je tu jedna podstatná odlišnost - Škoda střílela hodně vysoko, kam se reálně nikdy nedostala, Rumuni nestříleli nikam, ti chtěli dělat laciná auta pro normální lidi. A přesto se dostali výš, než čekali.
Nebylo to snadné, Dacie byly zpočátku zesměšňované už kvůli své minulosti a první moderní modely jako Logan měly k dokonalosti hodně daleko - byly skutečně jen levné. Dílem vlastní píle, dílem velkorysosti mateřského Renaultu a dílem nabubřelosti většiny konkurence, která nad obyčejnými lidmi jako zákazníky často ohrnovala nos, se ale najednou Dacia dostala do prostoru, kde sklízela úspěchy kosou. Nabídla už velmi slušná auta za pořád velmi nízké ceny v době, kdy za podobné peníze ostatní sotva něco nabízeli.
Zlomem byl hlavně první Duster, který Dacii dostal i do hledáčku těch, kteří by autech z těchto sfér trhu jinak ani neuvažovali. Ač tedy Renault původně chtěl nabídnout Dacie jen Východoevropanům, nakonec se zalíbily i spoustě zákazníků v Německu nebo Velké Británii. A zbytek už je historie. Postupem času Francouzi pochopili, jaký poklad v Dacii mají a nejenže rumunské vozy začali prodávat přímo na trzích, o kterých dříve ani neuvažovali, ale v místech, kde značka Dacia nemá žádnou historii, je přijali i za své. A tak jsme tady, už u několikáté verze Renaultu Duster, který byl upraven tak, aby ani mateřské značce nedělal ostudu.
V podobě, kterou vidíte na fotkách okolo, vůz vstoupil do prodeje v Indii, kde má všechny možnosti okouzlit domácí publikum. Jeho základní tvary zůstávají pochopitelně standardní, Renault ale přidal vlastní stylistické detaily a nepřehlédnutelně upravil i kabinu vozu.
Zvenčí jsou jsou nejpatrnější změnou světlomety s novou vnitřní grafikou, která pozbyla motivu ve tvaru Y, která je dnes vlastní Daciím, a zvolily jednodušší a možná i líbivější řešení bez zbytečných cinkrlátek. Ze změn je dále nepřehlédnutelný nápis Duster na masce chladiče, změnil se ale i přední nárazník a odkazy na Renault přibyly i na boku. Záď se změnila nejméně, byť přepracovaný kryt registrační značky a lehce pozměněný nárazník také musely něco stát. Světlomety jsou navíc v tomto případě zatmavené.
Pojetí kabiny je pozměněno mnohem razantněji, jakkoli zavazadlový prostor o objemu 518 litrů po horní hranu opěradel. resp. 700 litrů při naložení nákladu až po střechu zůstává nezměněn. Jinak je to ale v podstatě jiné auto s částečně odlišnou architekturou, novými prvky a zřetelně kvalitnějšími materiály. Nechybí ani moderní digitální kokpit, ambientní osvětlení a koženkové čalounění, tedy alespoň u vyšších stupňů výbavy. Ty mají jména Authentic, Evolution, Techno, Techno+, Iconic a Launch Edition, přičemž na fotkách (jaké překvapení...) vidíte tu poslední zmíněnou.
Pouze základní Authentic bude připomínat to, na co jsme zvyklí u Dacií, když nemá ani nejmenší displej infotainment, už Evolution ale pracuje s 10,1palcovou dotykovou obrazovku a 7palcovým digitálním přístrojovým panelem, nechybí ani základní elektrická výbava nebo náznaky komfortních prvků, jako je zvukový systém Arkamys, byť se šesti reproduktory to žádná La Scala nebude.
Úroveň Techno už přidává prvky jako dvouzónová klimatizace, panoramatické střešní okno či bezdrátové nabíjení, Iconic přihazuje 10,25palcový digitální přístrojový panel, navigaci, hlasové ovládání nebo elektricky nastavitelná, vyhřívaná a dokonce odvětrávaná přední sedadla. A Launch Edition přidává pár specialit, které dávají okolí najevo, že jste si vůz koupili mezi prvními.
Po stránce techniky zůstává zachována platforma Renault CMF-B, v případě motorů jsou ale k dispozici přeplňovaný tříválec 1,0 litru o výkonu 99 koní, který je spojený se šestistupňovou manuální převodovkou, dále 1,3litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 158 koní, který je spojený šestistupňovým dvouspojkovým automatem. A na vrcholu je hybrid sestávající z 1,8litrového benzínového motoru bez turba a dvou elektromotorů, dohromady se 158 koňmi. Poháněná kola jsou vždy první.
To je ale jediný ústupek proti evropské verzi, ta indická má jinou přednost, cenu. Vůz se prodává od 1 049 000 INR za základní verzi Authentic s přeplňovaným motorem 1,0 litru a manuální převodovkou. To je na české jen 240 tisíc korun, u nás cena snů. A i na opačném konci nabídky je verze Launch Edition s motorem 1,3 turbo a automatem, která pořád přijde na 1 829 000 INR, tedy asi 420 tisíc Kč. To je cena místního základu. Renault tak Indům ve „svém” Dusteru nabízí víc za míň, můžeme jen závidět...
Uznejte, že Duster jako Renault působí noblesněji, cena ale zamířila přesně opačným smřrem... Foto: Renault
Zdroj: Renault
