Nový Renault Mégane ukázal svůj pravděpodobný vzhled, nebude to až takový „odvaz” před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Mnohé naznačil sám Renault, zbytek přidají špionážní materiály a kreativita těch, kteří už pár přerodů konceptů v sériové modely zažili. Takto by skutečně mohla vypadat nová generace někdejšího evropského bestselleru.

O Renaultu Mégane se během posledního rok mluvilo častěji, než je zvykem. Nejprve se tradovalo, že nad tímto modelem zachází slunce a že jeho dosavadní iterace bude tou poslední, pak se ovšem měl do hry vložit šéf automobilky a rozhodnout, že Mégane nikam nezmizí. Jenže spíše jako jméno, neboť Luca de Meo si je více než čehokoli jiného vědom marketingového potenciálu jeho označení a byla by škoda se jej jen tak zbavit.

Novinka tak měla být více než klasickým kompaktním hatchbackem jakýmsi crossoverem na půli cesty od něj k SUV. Přesně to se potvrdilo loni, kdy Renault ukázal vizi nového Méganu s tím, že jde z 95 procent o produkční auto. Designově až tak nepřekvapil, je to variace na současný vzhled, třebaže leckoho mohly zaskočit další detaily.

Jednak Francouzi počítají s tím, že půjde jen o elektromobil. Podle dříve uvolněných dat by auto mělo používat akumulátor o kapacitě 60 kWh a elektromotor s 217 koňmi. Výsledkem by měla být akcelerace na stovku pod 8 sekund, neznámá maximálka a dojezd až 450 km na nabití s možností dobíjení elektrickým výkonem až 130 kW. Nic extra použitelného, ale také nic, co by se vymykalo běžným mezím.

Dalším překvapením mohla být výška vozu, která ale s právě uvedeným souvisí. Akumulátory vozu jsou jako obvykle v podlaze, a protože se Renault snaží jít co nejlevnější cestou, konstruuje je tím nejprimitivnějším způsobem, tedy jako jednolitý paket bez „prohlubní”, které by dovolily např. nižší ukotvení sedadel či vytvoření prostoru pro nohy cestujících. Proto musí být celé auto vyšší, jinak by jeho použitelnost dostala další ránu.

Tento aspekt se tedy nepochybně přenese do sériového provedení, co dále od něj čekat? To nejlépe naznačují ilustrace kolegů z Kolesa.ru, kteří jsou na základě podoby konceptů a následných špionážních záběrů prototypů obvykle dobře schopni odhadnout pravděpodobný vzhled sériového vozu. V tomto případě proběhly změny hlavně v oblasti světlometů, které vypadají poněkud klasičtěji, vnější kamery nahradila tradiční zpětná zrcátka a upraveny byly i nárazníky.

Celý vůz pak vypadá o něco méně agresivněji, takže ve výsledku nejde o nic až tak odvážného. Ale tak už to cestou od konceptu k sériovému provedení vozu chodí - pokud Renault chce s novým Méganem oslovit širší spektrum zákazníků i navzdory jeho většinově odmítanému pohonu, musí jít cestou spíše šířeji přijímaného než odvážného designu.

Nový Renault Mégane loni ukázal svůj vzhled i techniku skrze koncept Vision. Sama automobilka říká, že jde z 95 % o stejné auto, které doputuje do výroby, ilustrace níže tak ukazují dosti pravděpodobný vzhled sériového vozu. Foto: Renault

Zdroj: Kolesa.ru@Instagram

Petr Miler