Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda
Petr ProkopecJe to sympaticky vyhlížející auto s několika chytrými konstrukčními vychytávkami, ale co dál? V prvé řadě ukazuje, že jak moc jsou řeči o rychlém posunu tohoto typu aut přehnané, ani šest let a utracené stamiliardy neznamenají hmatatelný posun.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Je to sympaticky vyhlížející auto s několika chytrými konstrukčními vychytávkami, ale co dál? V prvé řadě ukazuje, že jak moc jsou řeči o rychlém posunu tohoto typu aut přehnané, ani šest let a utracené stamiliardy neznamenají hmatatelný posun.
V roce 2020 jsme na měli na dlouhodobý test zapůjčenou Škodu Citigo-e. Ta do jisté míry uměla i nadchnout, neboť navzdory své velikosti dokázala pobrat čtyři dospělé a jejich zavazadla. K výletům mimo městskou zástavbu ovšem příliš nesváděla, jak jsem si ověřil při cestě na chatu. Čím více jsem se totiž blížil k cíli, tím víc rostla nervozita, zda do něj vůbec dojedu. I když jsem se po dálnici pohyboval rychlostí 100 km/h, vypnul jsem klimatizaci i rádio a pomalu nadzdvihával pozadí, abych vozu co nejvíce ulehčil, dojezd mizel tempem 1 kilometr za každých 15 sekund jízdy.
I tak jsem si ovšem říkal, že bych si Citigo-e klidně i koupil, pokud by stála zhruba 200 tisíc korun. Jenže Škoda za ní chtěla 500 000 Kč, tedy na vůz určený v podstatě jen k pohybu ve městě velké peníze. A to přitom mladoboleslavští na každém exempláři právě oněch 200 tisíc korun prodělávali. Nikdo rozumný se jim tedy nedivil, když výrobu po roce ukončili. Od té doby se malému elektromobilu spíše brání, neboť pochopili, že takové auto je jednoduše nesmysl. A nebyli sami, kdo to poznal, příběh nového Fiatu 500 by dal už na knihu.
Normální člověk by se z těchto případů poučil, Renault si ale řekl, že konkurenti jsou žabaři a vytáhl stejně koncipované nové Twingo. To tedy bude k dispozici znovu jen s elektrickým pohonem, čímž navazuje na zmíněné Citigo-e. Oproti němu je francouzský zástupce nepochybně pohlednější, tím nám ale výčet jasných pozitiv vlastně došel, neboť co se týče třeba baterií a dojezdu, tam Renault za několik let starou Škodou zaostává. Lepší je pak sice v rámci dynamiky a dobíjení, ovšem jen o hodně málo. A levnější také není.
Abychom nemluvili jen obecně, rovnou dáme do placu pár suchých čísel. Twingo E-Tech tedy vyfasovalo paket lithium-železito-fosfátových baterií o kapacitě 27,5 kWh, což je až komicky málo. Je to ekvivalent sedmilitrové nádrže na naftu, se kterým má vůz urazit 265 km na jedno dobití. To jistě možné je, sami si ale dokážete domyslet, jaká jízda to asi bude. Tragédií je i rychlost dobíjení - jak to nejlepší, co vůz dovede, Renault prezentuje doplnění kapacity z 10 na 80 procent (tedy ekvivalent necelých 5 litrů paliva) za zhruba 30 minut, maximální výkon činí pouze 50 kW. Už to jsou výchozí parametry na ručník.
S ohledem na to vůz pochopitelně nemůže být ani nijak zvlášť silný či rychlý - k pohonu používá vpředu usazený elektromotor naladěný na 82 koní, se kterým se elektrické Twingo rozjede na stovku za 12,1 sekundy. Tohle všechno Škoda nabízela před šesti roky též - Citigo-e disponovalo bateriemi s využitelnou kapacitou 32,3 kWh, u nichž byl dojezd vypočten na stejných 265 km. Dobíjení pak šlo realizovat při maximálním výkonu 40 kW, zatímco 83koňový elektromotor se staral o 12,3sekundové zrychlení. Po šesti letech, které uplynuly od debutu Škody a během kterých automobilky do bateriového pohonu nainvestovaly stamiliardy, zde tak máme v podstatě jen o něco horší totéž, hlavně v případě klíčové kapacity baterek. A dokonce ani v případě ceny nebude lépe, také ta se bude pohybovat okolo půl milionu korun a můžeme jen hádat, jak moc ji Renault bude muset dotovat.
Životní úroveň průměrného Čecha se přitom od konce minulé dekády vpřed neposunula - došlo sice na růst mezd, ovšem ještě o něco víc se zvýšily životní náklady. Většina lidí proto od svého vozu stále vyžaduje, aby zvládnul vše v jednom balení. Na nové Twingo se tak maximálně podívají se zalíbením v oku, ovšem nakupovat půjdou někam jinam, neboť 3 790 milimetrů dlouhý Francouz s rozvorem 2 490 mm skutečně není určen k ničemu jinému než k jízdě ve městě. Je tak vlastně otázkou, zda vůbec potřebuje velkorysý zavazadelník s kapacitou 360 až víc než 1 000 litrů.
Za těmito hodnotami stojí hlavně možnost posunu zadních sedadel až o 170 milimetrů dopředu či dozadu, díky čemuž Twingo dokáže pobrat čtveřici dospělých. Jak ale již bylo uvedeno, s tím neměla problém ani malá Škoda. Té se pak Renault příliš nevzdálil ani v případě hmotnosti, jeho 1 200 kg není příliš daleko od 1 235 kil, které mělo na kontě Citigo-e. Jakkoliv je tedy s elektromobilitou soustavně spojován obrovský pokrok, my ho tady nevidíme ani omylem.
Je tak vlastně jedno, že uvnitř trůní 7palcový digitální přístrojový štít a vedle něj 10palcová obrazovka multimédií, která počítají s funkcemi Google Maps či Google Assistant. Pokud totiž pomineme Francii, Nizozemí či Norsko, tedy země, které jsou elektromobilitě nakloněny tak moc, že koupi spalovacích aut trestají až brutálním zdaněním, pak nové Twingo nemá šanci zabodovat ve velkém. Nejspíš i proto jej místní zastoupení začne prodávat až na konci příštího roku, zatímco v elektrických rájích se objeví na jeho začátku.
Nové Twingo E-Tech láká designem a vlastně i vnitřním prostorem. Jenže tím vlastně veškerá pozitiva končí, neboť za půl milionu korun dostanete slabý dojezd, zdlouhavé dobíjení a nic moc dynamiku. Foto: Renault
Zdroj: Renault
Bleskovky
- Dražba cenných aut slavné aukční firmy se proměnila v demoliční derby poté, co jednomu z jejích řidičů „ujela noha”
včera
- Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu
5.11.2025
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
4.11.2025
Nejnovější články
- Šéf ChatGPT po sedmi letech čekání zrušil svou objednávku Tesly Roadster, Elon Musk mu to vrátil i s úroky
před hodinou
- První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy
před 2 hodinami
- Audi chce svůj postupující rozklad zachránit „modelovou ofenzívou”. Tohle má vážně být ta spása?
před 4 hodinami
- Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda
před 5 hodinami
- Honda zabila možná poslední šanci zachránit image nového Preludu, navíc sama sebe usvědčuje ze lži
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva