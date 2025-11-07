Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda

Je to sympaticky vyhlížející auto s několika chytrými konstrukčními vychytávkami, ale co dál? V prvé řadě ukazuje, že jak moc jsou řeči o rychlém posunu tohoto typu aut přehnané, ani šest let a utracené stamiliardy neznamenají hmatatelný posun.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda

/

Foto: Renault

Je to sympaticky vyhlížející auto s několika chytrými konstrukčními vychytávkami, ale co dál? V prvé řadě ukazuje, že jak moc jsou řeči o rychlém posunu tohoto typu aut přehnané, ani šest let a utracené stamiliardy neznamenají hmatatelný posun.

V roce 2020 jsme na měli na dlouhodobý test zapůjčenou Škodu Citigo-e. Ta do jisté míry uměla i nadchnout, neboť navzdory své velikosti dokázala pobrat čtyři dospělé a jejich zavazadla. K výletům mimo městskou zástavbu ovšem příliš nesváděla, jak jsem si ověřil při cestě na chatu. Čím více jsem se totiž blížil k cíli, tím víc rostla nervozita, zda do něj vůbec dojedu. I když jsem se po dálnici pohyboval rychlostí 100 km/h, vypnul jsem klimatizaci i rádio a pomalu nadzdvihával pozadí, abych vozu co nejvíce ulehčil, dojezd mizel tempem 1 kilometr za každých 15 sekund jízdy.

I tak jsem si ovšem říkal, že bych si Citigo-e klidně i koupil, pokud by stála zhruba 200 tisíc korun. Jenže Škoda za ní chtěla 500 000 Kč, tedy na vůz určený v podstatě jen k pohybu ve městě velké peníze. A to přitom mladoboleslavští na každém exempláři právě oněch 200 tisíc korun prodělávali. Nikdo rozumný se jim tedy nedivil, když výrobu po roce ukončili. Od té doby se malému elektromobilu spíše brání, neboť pochopili, že takové auto je jednoduše nesmysl. A nebyli sami, kdo to poznal, příběh nového Fiatu 500 by dal už na knihu.

Normální člověk by se z těchto případů poučil, Renault si ale řekl, že konkurenti jsou žabaři a vytáhl stejně koncipované nové Twingo. To tedy bude k dispozici znovu jen s elektrickým pohonem, čímž navazuje na zmíněné Citigo-e. Oproti němu je francouzský zástupce nepochybně pohlednější, tím nám ale výčet jasných pozitiv vlastně došel, neboť co se týče třeba baterií a dojezdu, tam Renault za několik let starou Škodou zaostává. Lepší je pak sice v rámci dynamiky a dobíjení, ovšem jen o hodně málo. A levnější také není.

Abychom nemluvili jen obecně, rovnou dáme do placu pár suchých čísel. Twingo E-Tech tedy vyfasovalo paket lithium-železito-fosfátových baterií o kapacitě 27,5 kWh, což je až komicky málo. Je to ekvivalent sedmilitrové nádrže na naftu, se kterým má vůz urazit 265 km na jedno dobití. To jistě možné je, sami si ale dokážete domyslet, jaká jízda to asi bude. Tragédií je i rychlost dobíjení - jak to nejlepší, co vůz dovede, Renault prezentuje doplnění kapacity z 10 na 80 procent (tedy ekvivalent necelých 5 litrů paliva) za zhruba 30 minut, maximální výkon činí pouze 50 kW. Už to jsou výchozí parametry na ručník.

S ohledem na to vůz pochopitelně nemůže být ani nijak zvlášť silný či rychlý - k pohonu používá vpředu usazený elektromotor naladěný na 82 koní, se kterým se elektrické Twingo rozjede na stovku za 12,1 sekundy. Tohle všechno Škoda nabízela před šesti roky též - Citigo-e disponovalo bateriemi s využitelnou kapacitou 32,3 kWh, u nichž byl dojezd vypočten na stejných 265 km. Dobíjení pak šlo realizovat při maximálním výkonu 40 kW, zatímco 83koňový elektromotor se staral o 12,3sekundové zrychlení. Po šesti letech, které uplynuly od debutu Škody a během kterých automobilky do bateriového pohonu nainvestovaly stamiliardy, zde tak máme v podstatě jen o něco horší totéž, hlavně v případě klíčové kapacity baterek. A dokonce ani v případě ceny nebude lépe, také ta se bude pohybovat okolo půl milionu korun a můžeme jen hádat, jak moc ji Renault bude muset dotovat.

Životní úroveň průměrného Čecha se přitom od konce minulé dekády vpřed neposunula - došlo sice na růst mezd, ovšem ještě o něco víc se zvýšily životní náklady. Většina lidí proto od svého vozu stále vyžaduje, aby zvládnul vše v jednom balení. Na nové Twingo se tak maximálně podívají se zalíbením v oku, ovšem nakupovat půjdou někam jinam, neboť 3 790 milimetrů dlouhý Francouz s rozvorem 2 490 mm skutečně není určen k ničemu jinému než k jízdě ve městě. Je tak vlastně otázkou, zda vůbec potřebuje velkorysý zavazadelník s kapacitou 360 až víc než 1 000 litrů.

Za těmito hodnotami stojí hlavně možnost posunu zadních sedadel až o 170 milimetrů dopředu či dozadu, díky čemuž Twingo dokáže pobrat čtveřici dospělých. Jak ale již bylo uvedeno, s tím neměla problém ani malá Škoda. Té se pak Renault příliš nevzdálil ani v případě hmotnosti, jeho 1 200 kg není příliš daleko od 1 235 kil, které mělo na kontě Citigo-e. Jakkoliv je tedy s elektromobilitou soustavně spojován obrovský pokrok, my ho tady nevidíme ani omylem.

Je tak vlastně jedno, že uvnitř trůní 7palcový digitální přístrojový štít a vedle něj 10palcová obrazovka multimédií, která počítají s funkcemi Google Maps či Google Assistant. Pokud totiž pomineme Francii, Nizozemí či Norsko, tedy země, které jsou elektromobilitě nakloněny tak moc, že koupi spalovacích aut trestají až brutálním zdaněním, pak nové Twingo nemá šanci zabodovat ve velkém. Nejspíš i proto jej místní zastoupení začne prodávat až na konci příštího roku, zatímco v elektrických rájích se objeví na jeho začátku.


Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 1 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 01Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 2 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 02Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 3 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 03Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 4 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 04Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 5 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 05Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 6 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 06Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 7 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 07Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 8 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 08Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 9 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 09Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 10 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 10Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 11 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 11Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 12 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 12Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 13 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 13Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 14 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 14Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 15 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 15Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 16 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 16Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 17 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 17Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 18 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 18Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 19 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 19Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 20 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 20Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 21 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 21Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 22 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 22Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 23 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 23Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 24 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 24Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 25 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 25Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 26 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 26Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 27 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 27Nový Renault Twingo je zklamání. Jinak hezký a prostorný vůz nabízí míň než 6 let stará Škoda - 28 - Renault Twingo E-Tech 2025 prvni sada 28
Nové Twingo E-Tech láká designem a vlastně i vnitřním prostorem. Jenže tím vlastně veškerá pozitiva končí, neboť za půl milionu korun dostanete slabý dojezd, zdlouhavé dobíjení a nic moc dynamiku. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.