Nový Renault Twingo kompletně odhalil únik ještě před premiérou. Vypadá skvěle, v nitru ale skrývá nepříjemné překvapení
před 9 hodinami | Petr Miler
Sériová verze nového Twinga se měla odhalit světu až zítra, skrývat ale už teď není co. A musíme říci, že Renault zas jednou trefil hřebíček na hlavičku, o to víc ale člověka musí mrzet, že tak učinil pouze designově.
Mezi moderními evropskými auty bychom stěží hledali mnoho větších „lidových legend”, než jakou je Renault Twingo. Na mysli tedy máme jeho první generaci, která si vydobyla renomé jako ten správný malý levný vůz pro všechno. Zajímavě vypadal, což autu vždy zamete cestu k úspěchu, nezůstal ale jen u toho. Nakonec v prvé řadě dával smysl, zvlášť pak vzhledem k své ceně.
Ačkoli šlo původně o městský vůz pro rozverné mladší dámy, nakonec si dokázal získat srdce prakticky všech, kteří chtěli dostupné, relativně spolehlivé a univerzálně použitelné auto klidně i pro delší než městské „postrky” - studenty dojíždějícími do školy počínaje a živnostníky konče. Sám jsem toto Twingo nikdy nevlastnil, znám ale dost lidí, kterým zkřížilo cestu klidně i jako ojetina dávno po konci své produkční éry. A neznám snad nikoho, kdo by jej (často přes prvotní odpor) neoceňoval jako pořádný kus sympatického a solidně fungujícího auta za dobré peníze.
Na úspěch Twinga I Renault s jeho dalšími iteracemi nikdy úplně nenavázal, tím větší prostor si ale udělal pro to, aby s ním uspěl nyní. Jeho poslední generaci se totiž rozhodl koncipovat... No nebojíme se říci jako restomod, je to v podstatě modernizované pojetí původního provedení svou velikostí, designem, hravostí a pár od pohledů chytrými nápady.
Přesně tohle ukazují řadou kanálů čerstvě uniklé fotky sériového provedení, které zůstává věrné někdejšímu konceptu. Auto alespoň za mě vypadá opravdu skvěle zvenčí i zevnitř a zjevně šije podle stejného receptu jako kdysi - je nápadité, a přesto účelné, nekonfekční, a přesto zbavené od pohledu drahých i nesmyslně laciných řešení. Však se podívejte na ty klasické ovladače... Tohle by mohlo fungovat, nebýt jedné věci - techniky.
Ačkoli detailní specifikace zatím chybí, Renault už dříve potvrdil, že čtvrtá generace Twinga dorazí jen jako elektrické auto. A hlava nám to nebere. Renault se rozhodl zopakovat chybu Fiatu, který stejně - i s prakticky všemi zmíněnými pozitivy - koncipoval novou generaci modelu 500 a pohořel tak, že po pěti letech musí trochu zoufale vyvíjet spalovací provedení. Osud Twinga stěží může být jiný.
Vůz tedy stane na elektrické platformě AmpR Small stejně jako model 5, který se sice prodává relativně dobře, ale jen na poměry elektrických aut. Jeho 50 tisíc letošních prodejů v Evropě není nic, ale je to zlomek (méně než třetina) oproti srovnatelnému spalovacímu Cliu. Navíc je otázkou, jak dlouho se udrží prodeje aspoň takto vysoko - Fiat s elektrickou pětistovkou zpočátku také nějak bodoval, dnes už ji ale neprodá skoro nikomu.
Automobilka sice slíbila, že se vůz se základní cenou dostane pod 20 000 Eur, tedy asi 488 tisíc Kč, ale i to je na takové auto prostě moc. Navíc si nedokážeme představit, že by v takové verzi dostalo větší než prťavou baterku schopnou pouze městského provozu. Původní Twingo takto nakonec sloužilo většinou, odsouzeno k tomu ale nebylo. A když jste s ním chtěli dojet z Brna do Prahy, šlo to. A přitom stálo zlomek zmíněné sumy. Jeho nové pojetí nemá šanci něčemu takovému posloužit a ještě bude dramaticky dražší, s tím se vytrácí podstatná část jeho kouzla.
Tohle bude pro mnohé oním nepříjemným překvapením v nitru, zvlášť když Renault malých elektrických modelů prodává už několik. Vážně potřebuje další? O kolik zajímavější propozicí by Twingo 4 bylo, kdyby bylo také spalovací a více věrné původnímu receptu nejen vizuálně? Zdá se nám zbytečné toho nevyužít, ale Renault se rozhodl jít touto cestou a následky si bude muset přičíst sám. Více se dozvíme nejpozději zítra, nic převratného ale nečekejme - kostky už byly vrženy výše zmíněným i níže přiloženým.
Toto je nový Renault Twingo do posledního detailu. Je hezký, zajímavý, sympatický, ale jen na pohled. Vážné musel být výlučně elektrický? Foto: Renault
Zdroj. Renault přes Carscoops
