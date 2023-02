Nový rodinný VW větší než Octavia je za 410 tisíc obrovský hit, i takové auto Němci pořád nabízí před 5 hodinami | Petr Miler

Na první pohled se může zdát, že VW dnes nabízí hlavně drahá SUV. A prodeje tomu musí odpovídat. Realita je ale jiná a nejlépe patrná je na jeho největším odbytišti. Právě tam dokáže nabídnout zajímavá auta klasických koncepcí za dobré peníze. A mohutně s nimi boduje.

Pro Volkswagen zůstává jasně největším trhem Čína, třebaže v poslední době jeho prodeje za velkou zdí nejsou zrovna na historických maximech. Už nelze říci, že jde o krátkodobý trend, je to problém s hlubšími kořeny, faktem ale je, že Němci tamní klientelu neodbývají. Po léta nahoru na čínském trhu (jako ostatně skoro kdekoli jinde) mířila hlavně SUV, a tak jich tam VW začal prodávat více než kdekoli jinde. A to o hodně.

Jeho čínské portfolio modelů této třídy se postupem času stalo až neuvěřitelně květnatým, a to i v případě tzv. SUV-kupé. U nás v případě mainstreamových značek téměř nedostupný typ auta je v Číně mnohem obvyklejší a Volkswagen zjevně nechce být mimo hru. Mezi typy Tacqua, T-Cross, T-Roc, Tharu, Tayron, Tiguan, Tiguan, Teramont, Touareg a Talagon tak nabízí s přídomkem X (který značí právě SUV-kupé) hned čtyři modely, mj. i u nás velmi populární Tiguan. To je pořádná parta esúvéček, nedá se ale říci, že by po nich zákazníci aktuálně šli jako slepice po flusu.

SUV nepochybně zůstávají populární, časy nekonečného růstu jejich odbytu a podílu na trhu jsou ale zjevně minulostí. Kupci se k SUV značky Volkswagen obrací zády zcela systematicky - jasně nejžádanějšími modely VW v Číně byly loni Lavida, Bora, Sagitar a Passat, v tomto pořadí. Jen tyto čtyři modely vydaly na milion prodejů za rok a počet SUV mezi nimi asi uhádnete. Je to nula, právě tolik. Málokteré SUV loni prodejně výrazně rostlo, sedany a liftbacky právě naopak.

Vůbec největší prodejní „peckou” se v závěru roku stal nový Sagitar, který s 35 329 prosincovými prodeji obsadil čtvrté místo v prodejních tabulkách modelů absolutně a stal se jasně nejžádanějším VW. K tomu meziměsíčně rostl o 103,33 % a meziročně o 50,47 %. To značí opravdu velký hit, když se ale podíváme na to, co a za kolik tento vůz nabízí, není se čemu divit.

Je to vůz na pomezí Škod Octavia a Superb, přičemž blíže má k Superbu. Stojí též na platformě MQB a při délce 4 791 mm, šířce 1 801 mm a výšce 1 465 je to už opravdu velké auto. O tom svědčí i rozvor 2 731 mm, znovu číslo mezi hodnotami definujícími Octavii a Superb. Sagitar alias Střelec je koncipován jako dostupný rodinný model, takže jeho motory začínají na skromném čtyřválci 1,2 TSI s výkonem 85 kW (115 koní), alternativy jsou klasičtější - jedna-čtyřka TSI se 110 kW (150 koní) a jedna-pětka se 118 kW (160 koní). Převodovky jsou k dispozici manuální i automatické (DSG), pohon kol je vždy přední.

Pohonné jednotky se mohou zdát až příliš skromné, uvážíme-li, že jde velikostně skoro o Superb, který s motory začíná tam, kde Sagitar končí. Je ale třeba si uvědomit, že tento vůz váží jen 1 343 kg a díky lehké konstrukci nebude mít ani se 115 koňmi problém pohybovat se po silnici důstojně. Ostatně už základní provedení má maximálku 200 km/h. Uvnitř pojme pětici dospělých a 553 litrů jejich zavazadel, to snadno poslouží i náročnější rodině. Kdo chce víc, alternativy z hlediska dostupných motorů existují.

Výbava je vždy bohatá, i základní provedení skýtá kola mimo jiné z lehkých slitin, panoramatické střešní okno, plnohodnotné LED světlomety, loketní opěrky vpředu i vzadu, pochopitelně spoustu bezpečnostních prvků a k tomu multimédia s 8" displejem, tempomat, permanentní připojení na internet, bezdrátové dobíjení mobilu a řadu dalších prvků. Přesto takto vybavené startuje na 127 900 CNY, tedy asi 410 tisících Kč. Uvážíme-li, že u nás na 620 tisících korunách začíná v podstatě oholená Octavia a na 881 tisících Kč startuje základní Superb, je to nabídka z říše snů.

I pokud byste ale zatoužili po něčem lepším, i maximálně vybavený Sagitar s motorem 1,5 TSI a automatem stojí jen 172 900 CNY, tedy 556 tisících korun. Opravdu tedy není divu, že VW s tímto modelem válcuje trh a snadno překonává i všechna SUV z vlastní nabídky, podobný poměr hodnoty a ceny lidem hned tak něco nenabídne.

Nový VW Sagitar modelového roku 2023 je velký prodejní hit. Vzhledem k tomu, co a za kolik nabízí, to skutečně není udivující. Foto: Volkswagen

