Nový rodinný VW překonávající i Octavii je obří hit, prodejně roste o 100 procent. Při ceně od 399 tisíc Kč není divu

VW by byl rád, kdyby jeho prodeje táhly elektromobily, spoustu peněz nastrkal i do SUV. Realita je ale taková, že na vrcholu zájmu na jeho největším trhu v Číně jsou úplně klasická auta. A tohle se mezi nimi vyšvihlo na pozici letošní dvojky, aktuálně dokonce jedničky.

Pro Volkswagen zůstává jasně největším trhem na celém světě Čína, třebaže v poslední době jeho prodeje za velkou zdí nejsou zrovna na historických maximech. Doby, kdy Němci prodávali jen v této zemi přes 3 miliony aut ročně, jsou dávno pryč, s 2 323 616 prodanými auty za prvních 11 letošních měsíců bude VW rád, když se přiblíží 2,5milionové hranici čínského odbytu. Je to pořád hromada aut, pochopitelně, trend je ale jasný a rozhodně není krátkodobý.

Nelze přitom říci, že by Němci tamní klientelu odbývali, právě naopak. Aktuálně tam - jako skoro všude jinde - ve velkém tlačí elektromobily, kterých nabízí víc než kde jinde. Je to ale pořádné fiasko, které nedávno podtrhl nezájem o elektrického nástupce Passatu. Vedle ID.7 VW v Číně prodává také elektrické modely ID.3, ID.4 X, ID.4 Crozz, ID.6 X a ID.6 Crozz, jen ID.3 ale letos prodal aspoň 66 762 kusů. To je na Čínu velmi málo, druhý ID.4 Crozz s 32 021 prodeji už pomalu nestojí za řeč a všechny ostatní typy jsou na tom ještě hůř.

Podobně dojíždí Němci na svou sázku na SUV. Jejich čínské portfolio modelů této třídy je až neuvěřitelně květnaté, a to i v případě tzv. SUV-kupé. U nás u mainstreamových značek téměř nedostupný typ auta je v Číně mnohem obvyklejší a Volkswagen zjevně nechce být mimo hru. Mezi typy Tacqua, T-Cross, T-Roc, Tharu, Tayron, Tiguan, Tiguan, Teramont, Touareg a Talagon tak nabízí s přídomkem X (který značí právě SUV-kupé) hned čtyři modely, mj. i u nás velmi populární Tiguan. To je pořádná parta esúvéček, také v jejich případě ale prodeje váznou, třebaže vysloveně nepopulární tyto vozy pochopitelně nejsou.

Kupci se k nim přesto v případě Volkswagenu zřetelně a systematicky obrací zády - jasně nejžádanějšími modely VW v Číně jsou letos Lavida, Sagitar, Passat a Magotan, v tomto pořadí. Jen tyto čtyři modely vydají na 1 milion prodejů za rok a počet SUV mezi nimi asi uhádnete. Je to nula, právě tolik. Málokteré SUV loni prodejně výrazně rostlo, sedany a liftbacky právě naopak.

Absolutní jedničkou mezi Volkswageny je Lavida, psali jsme o ní nedávno, ta si ale nakonec spíše drží své dlouholeté pozice. Vůbec největší prodejní „peckou” z hlediska dynamiky odbytu stal nový Sagitar, který je s 33 142 listopadovými prodeji nejžádanějším VW v rámci měsíčních statistik. Celoročně se musí spokojit s druhou pozicí při 259 438 dodaných vozech, téměř 100procentní meziroční růst a 23procentní meziměsíční ale naznačují nejen to, že jde o obří hit, ale také to, že se brzy může stát absolutní jedničkou.

A když se podíváme na to, co a za kolik tento vůz nabízí, není se čemu divit. Je to auto na pomezí Škod Octavia a Superb, přičemž blíže má k Superbu. Stojí též na platformě MQB a při délce 4 791 mm, šířce 1 801 mm a výšce 1 465 je to už opravdu velké auto. O tom svědčí i rozvor 2 731 mm, znovu číslo mezi hodnotami definujícími Octavii a Superb. Sagitar alias Střelec je koncipován jako dostupný rodinný model, takže jeho motory začínají na skromném čtyřválci 1,2 TSI s výkonem 85 kW (115 koní), alternativy jsou klasičtější - jedna-čtyřka TSI se 110 kW (150 koní) a jedna-pětka se 118 kW (160 koní). Převodovky jsou k dispozici manuální i automatické (DSG), pohon kol je vždy přední.

Pohonné jednotky se mohou zdát až příliš skromné, uvážíme-li, že jde velikostně skoro o Superb, který s motory začíná tam, kde Sagitar končí. Je ale třeba si uvědomit, že tento vůz váží jen 1 343 kg a díky lehké konstrukci nebude mít ani se 115 koňmi problém pohybovat se po silnici důstojně. Ostatně už základní provedení má maximálku 200 km/h. Uvnitř pojme pětici dospělých a 553 litrů jejich zavazadel, to snadno poslouží i náročnější rodině. Kdo chce víc, alternativy z hlediska dostupných motorů existují.

Výbava je vždy bohatá, i základní provedení skýtá kola mimo jiné z lehkých slitin, panoramatické střešní okno, plnohodnotné LED světlomety, loketní opěrky vpředu i vzadu, pochopitelně spoustu bezpečnostních prvků a k tomu multimédia s 8" displejem, tempomat, permanentní připojení na internet, bezdrátové dobíjení mobilu a řadu dalších prvků. Přesto takto vybavené startuje na 127 900 CNY, tedy asi 399 tisících Kč. Uvážíme-li, že u nás na 620 tisících korunách začíná v podstatě oholená Octavia a na 1 035 000 Kč startuje základní nový Superb se 150koňovým 2,0 TDI, je to nabídka z říše snů.

I pokud byste ale zatoužili po něčem lepším, i maximálně vybavený Sagitar s motorem 1,5 TSI a automatem stojí jen 172 900 CNY, tedy 539 tisíc korun. Opravdu tedy není divu, že VW s tímto modelem válcuje trh a snadno překonává i všechny elektromobily a SUV z vlastní nabídky, podobný poměr hodnoty a ceny lidem hned tak něco nenabídne. Není na čase, aby tato auta dovážel i do Evropy?

Na rodinu se tady vesměs teprve zadělává, ale asi chápete, kam marketéři VW míří. A i oni bodují, nový rodinný VW Sagitar je velký prodejní hit. Vzhledem k tomu, co a za kolik nabízí, to skutečně není udivující. Foto: Volkswagen

