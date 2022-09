Nový rodinný VW větší než Octavia za 425 tisíc Kč je obrovský hit, i takové auto Němci pořád umí nabídnout před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Při pohledu do nabídky německé automobilky v České republice má člověk tendenci se dvakrát podívat do slovníku, zda její jméno stále ještě znamená „Lidový vůz”. Tak je tomu u nás, mimo Evropu ale VW dál dokáže nabídnout moderní a velká auta za dobré peníze.

Volkswagenu se v posledních letech nedaří skoro nikde, nejvíc jej ale musí bolet masivní propady na jeho daleko největším trhu, tedy v Čině. Dlouho tento vývoj zkoušel zvrátit záplavou nových SUV, až pochopil, že ani tohle není jediná karta, kterou lze hrát donekonečna. A tak zatopil také pod kotlem nabídky konvenčních modelů.

Jedním z těch nejdůležitějších je pro Volkswagen typ Lavida, který za velkou zdí vždy platil za bestseller. Z více jak půlmilionových ročních prodejů v roce 2019 se ale propadl nejprve na 419 793 exemplářů v roce 2020 a loni dál pokračoval k sešupu na 383 314 prodaných aut. Pořád to není málo, ale je to sále méně, a tak německá automobilka přišla s docela pozoruhodnou modernizací.

Ta zjevně zabrala, a to i díky ceně startující na 120 900 yuanech, tedy asi 425 tisících Kč. Není to úplně málo na čínské poměry, ale považte, co za tyto peníze dostanete od VW u nás. Ani malé Polo tak „nízko” nezačíná (!), to je skoro tragikomické. V Číně přitom v podobě Lavidy dostanete opravdu velké auto, které měří 4,7 metru na délku a pracuje s rozvorem 2 688 mm. Je to větší vůz než Škoda Octavia, přesto je takto dostupný.

Odbyt inovovaného provedení se tedy po plném rozjezdu prodejů v červenci a v srpnu vrátil na úroveň 40 tisíc vozů měsíčně, takže Lavida má docela slušnou šanci vrátit se k někdejším prodejním úspěchům. Vděčí za to i jakémusi duálnímu pojetí, kdy není k dispozici jen ve standardním hávu, ale také v provedení zvaném Star Edition. To se liší hlavně specifickou maskou chladiče, kromě toho dostalo také zatmavené světlomety, jinak pojatý nárazník a kryty zpětných zrcátek i zadní spoiler v černé barvě.

VW se tím snaží znovu přiblížit vkusu čínského publika, které netouží ani tak moc po inovacích techniky. Bližší jsou mu nekonečné modernizace vzhledu, které jsou pro Číňany tím pravým projevem „novosti”. Čím častěji a výrazněji se tedy vzhled mění, tím lépe. Pokud u toho zůstane příznivá cena a patřičně inovovaný interiér, je skoro vyhráno.

Přesně na tyto karty inovovaná Lavida sází. Venkovní posun faceliftu je u standardní varianty spíše jen minimální a omezuje se na širší masku, agresivněji tvarované nárazníky či jiná litá kola. Uvnitř ale VW přepracoval palubní desku, které dodal větší „plovoucí“ dotykovou obrazovku multimédií. Nový je pak i volant, stejně jako dekory či ambientní podsvícení. Provedení Star Edition pak navíc přináší do hry černé kožené čalounění, se kterým kontrastují červené švy a červené doplňky.

Pod kapotou pak zůstává vše při starém, takže zákazníci mohou dále volit mezi atmosférickou jedna-pětkou (113 koní) a přeplňovanou jedna-čtyřkou (150 koní). V prvním případě pak je možné motor spojit s manuálem či automatem, ve druhém je standardem automatická převodovka DSG. Stejně tak lze za všech okolností počítat pouze s pohonem předních kol, nic jiného ani v této cenové třídě čekat nelze.

Tohle auto navíc není jen ryze čínskou záležitostí, z nejlidnatější země světa se i vyváží, třeba na Filipíny. U nás ho ale nečekejme. I když VW stále umí vyrobit zajímavý lidový vůz za lidovou cenu, evropské regulátory sám podporuje v tom, aby se zde takový automobil prodávat ani nedal. Přitom by si jej za zmíněnou cenu bez okolků koupil kde kdo.

VW Lavida letos dostal facelift, po kterém je k dispozici nejen ve standardním provedení... Foto: Volkswagen



...ale i jako sportovněji a luxusněji působící varianta Star Edition. V Číně je to hit a určen není jen pro tuto zemi, v Evropě se jej ale zcela jistě nedočkáme, třebaže by tu o zákazníky nouzi neměl. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM

Petr Miler

