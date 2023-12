Nový ruský Robocop na kolech používá sankcemi zakázané díly, vyštrachali Rusové, dělat s tím nejde nic před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kamaz

Protože Rusové nevyrábí patřičně dimenzované komponenty, sáhli v případě novinky Kamazu po dílech dílech finského Sisu a amerického Allisonu. Nic z toho by se do Ruska nemělo dostat, ale jak vidno...

Elektromobilita a autonomní řízení jsou považované za technologie budoucnosti. My jsme k vyhlídkám obou těchto řešení poněkud skeptičtější, neboť nevidíme jen pozitiva, ale také mnohá negativa. Proto soustavně naznačujeme, že stejně jako bateriový pohon nedokáže vyhovět všem, tak autopilot zkrátka nemůže fungovat všude. Svět je totiž více než co jiného chaotickým místem. Vždy je tedy třeba čekat nečekané a být na něco takového připraven.

Jsou nicméně obory, ke kterým autonomní řízení sedne jako péro k mysliveckému klobouku. Typickým příkladem budiž uzavřené areály dolů, kde se vozy pohybují mimo běžný provoz a s minimem okolního dění dokola opakují stejnou trasu. Prostě prázdnou korbou sjedou k nakladači, tam chvíli posečkají a s plnou následně vyjedou na povrch.

Do tohoto teritoria míří i automobilový Robocop, což je poměrně překvapivé označení nové ruské sklápěčky, za kterou stojí Kamaz. Tato značka tak jen dokazuje, že Rusové mají s čímkoli americkým menší problém než zbytek světa s čímkoli ruským. Dle nového zjištění jí ale nejen že nesmrdí slavný film z roku 1987, místo toho značka s chutí přičuchává také k některým komponentům, které ji mají být sankcemi zapovězeny.

Magazín Autoreview totiž zjistil, že vůz používá přední nápravu s 13tunovou nosností a zadní s 23tunovou nosností od finské firmy Sisu Axles. Kromě toho v útrobách náklaďáku nalezneme také sedmistupňovou automatickou převodovku od amerického výrobce Allison. Důvodem je prý skutečnost, že Rusové nápravy s takovou nosností nevyrábí, u automatů to bude něco podobného - mají mít k dispozici jen manuál, který se k autonomnímu řízení opravdu nehodí.

Je nutné poznamenat, že Kamaz prozatím vyrobil pouze testovací prototypy (a to v Tatarstánu), takže podobných dílů nepotřebuje mnoho, přesto by se k nim dostat neměl. Ale dostává. Kudy, je otázkou, nejpravděpodobnější cesta povede přes Čínu, možností je ale víc. Tak či onak se s žádnou nedá dělat nic, třeba ona Čína sankcionována není. a co si pak s nakoupenými díly udělá, je mimo kontrolu kohokoli krom ní samotné.

Můžeme tak už jen dodat, že oficiální název autonomního náklaďáku zní Atlant 49 Robocop, znám je ale také pod interním označením Kamaz-4555-6X 8x4. Roztáčená jsou tedy čtyři kola, a to s pomocí motoru Kamaz-950, což je upravený 13litrový diesel značky, jenž produkuje 460 koní. Ty pak dostal na povel onen automat od Allisonu, jenž zaměstnává též zmíněné nápravy od finského Sisu.

Označení Robocop získal ruský náklaďák díky vzhledu kabiny, která připomíná hlavu resp. helmu kultovního amerického filmového robotického policisty. Jméno ale není jediná věc, kterou si Rusové ze západu přivezli. Anebo z jihu? Foto: Kamaz

Zdroj: Autoreview

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.