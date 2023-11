Nový ruský supersport je oficiálně venku, Rusové mu nakonec obstarali i „zakázaný” motor před 57 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Rossa Cars

Konec spekulacím a únikům, tohle auto je skutečné a Rusové to s ním myslí smrtelně vážně. Nakonec není pokračováním Marussie, byť jeho karoserii navrhl bývalý designér této značky. Pod ní se pak skrývá desetiválec, k němuž se autoři vůbec neměli dostat.

Je vážně otázkou, v jakém stavu je dnes ruská ekonomika a jak moc na ni dopadají uvalené sankce. Dočkat se dnes můžete bezpočtu odpovědí v závislosti na tom, koho se budete ptát. Při pohledu na auto na auto na fotkách níže se ale opravdu nezdá, že by Rusové byli na kolenou a pomýšleli leda na to, co zítra budou jíst.

Jde totiž o supersportovní kupé, o kterém se nezmiňujeme poprvé. Projekt ruského závodníka Romana Rusinova byl dosud předmětem spekulací, nyní jde ale o oficiální záležitost směřující do sériové výroby. Ta by v případě závodní varianty GT2 měla odstartovat již v příštím roce, přičemž během dalších dvou let by měla dorazit druhá okruhová specifikace GT3. Poté se ale již nová značka Rossa bude věnovat silničnímu modelu. S jak velkou produkcí počítá, zatím nebylo oznámeno. Varianta GT2 by nicméně měla stát 500 000 Eur (cca 12,25 milionu korun), přičemž GT3 a civilní provedení budou ještě dražší.

Klientelu bude muset Rusinov hledat hlavně na domácím trhu, ony sankce jsou totiž obousměrné a nezakazují jen dovoz některých věcí z Ruska, ale i případný vývoz. Rusinova to ale zjevně moc netrápí a věří, že si domácím trhem a trhy zemí nezaujímajících k Rusku nepřátelské postoje vystačí. Vůz je tedy koncipován tak, aby odpovídal mezinárodním směrnicím včetně homologačních pravidel FIA.

Inspirací pro tuto novinku se stalo Maserati MC12, které je prý Rusinovým oblíbeným supersportem. Design pak měl na starosti zejména Igor Jermilin, který dříve pracoval pro Marussii. S jejími vozy B1 a B2 tak Rossa sdílí designové nápady, technicky s nimi ale prý nemá nic společného. To potvrzuje pohled do motorového prostoru, kde svou práci odvádí atmosféricky plněný 5,2litrový desetiválec.

Detaily o pohonném ústrojí jsou zatím skryty pod rouškou tajemna, přičemž Rusinov tvrdí, že koncept byl kompletně vyvinut pod vlastní střechou. Nejspíše každého však při pohledu na objem a počet válců napadne, že jde o tutéž jednotku, jakou disponují Lamborghini Huracán a Audi R8. Teoreticky by se k tomuto motoru neměl dostat (a možná proto o jeho použití mlží), jak je ale vidno, do Ruska se dnes dá oklikou dostat kdeco. Víc než tento aspekt ale musí otce tohoto projektu trápit, zda sériová výroba vskutku odstartuje.

I když se ruský závodník dopracoval až k pojízdnému konceptu, sériová verze byť i závodního stroje je něco trochu jiného. Samotný funkční koncept ale umí zaujmout. Rossa LM GT nyní počítá s karbonovým monokokem a dvoumístnou kabinou, do které se nastěhoval závodní volant s integrovaným displejem či kožené čalounění doplněné karbonovými dekory. I z toho je patrné, že auto míchá světy závodních a silničních aut, což je marketingově vděčné téma. Zda si ale auto někdo někdy bude moci skutečně koupit, zůstává v tuto chvíli ve hvězdách.

Ruská Rossa LM GT vypadá působivě, o pohon auta se pak stará atmosférický desetiválec. Zda se však Romanu Rusinovovi povede rozjet jeho sériovou výrobu, zůstane ještě chvíli otázkou. Foto: Rossa Cars

Zdroj: Rossa Cars

Petr Prokopec

