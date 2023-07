Nový ruský supersport není jen „patentová fikce”, hotový prototyp byl nafocen při testech v Moskvě před 4 hodinami | Petr Prokopec

Vypadalo to jako odvážný pokus prosadit se s ruským autem na poli, kde s něčím takovým dnes snad ani nelze uspět, nicméně patentovat si může každý kdeco. Jak se nyní ukazuje, tohle auto není jen idea, existuje. A s Marussií má společného víc než jen tvary.

Minulý týden prosákly na světlo světa překvapivé zvěsti, dle kterých by ruský závodník Roman Rusinov pracuje na vlastním supersportu. Takové auto nemá mnoho šancí oslovit globální publikum už z politických důvodů, však trh se supersporty v zemích, kteří jsou s Rusy zadobře, není zrovna obrovský. Samotný pilot navíc dosud proslul v podstatě jen tím, že odmítl jezdit dle podmínek mezinárodní automobilové federace FIA. Zřeknutí se ruské vlajky totiž považoval za „vyděračské“.

Nové záběry nicméně ukazují, že nejde jen patentovanou ideu, Rusinov má hotový prototyp a supersport nejspíše spadající pod nově vzniklou značku Rossa může dotáhnout do konce. Nejde nicméně o úplně nové auto, ale o pokračování projektu zkrachovalé Marussie, jak se zdálo i z oněch patentových nákresů designu. Rusinov si zjevně plácl s Igorem Jermilinem, bývalým šéfdesignérem této značky, a společně přepracovali projekt kupé B1. Respektive původní tvary doznaly na větší dramatičnosti díky příchodu mohutného zadního křídla, centrální ploutve a řady výdechů a průduchů.

Auto můžete vidět níže, dalších dostupných informací je poskrovnu. V motorovém prostoru se dříve počítalo buď s 3,5litrovým atmosférickým šestiválcem nebo 2,8litrovým přeplňovaným šestiválcem. První jednotka přitom na zadní kola posílala 300 koní, u druhé bylo možné volit mezi 360 a 420 koňmi. To sice nejsou enormně vysoká čísla, Marussia B1 však vážila jen 1 100 kg. Nejvýkonnější provedení tak zvládalo stovku za 3,8 sekundy, což dobrý čas je i na dnešní poměry.

Oba motory nicméně Rusům dodával britský Cosworth. Takovou spolupráci ale Rusinov kvůli sankcím v chodu asi neudrží. Pro Marussii šlo přitom o jedinou volbu v rámci celého portfolia, které mělo čítat ještě sportovní model B2 a SUV F2. Pokračování projektu se tedy bude muset vydat jiným směrem. Zda dojde na návštěvu čínských skladů, je otázkou. Ty ruské ovšem nedisponují mnoha vhodnými jednotkami, v úvahu připadá snad jen osmiválec Aurusu.

Lze tak už jen dodat, že Rusinov chce pod značkou Rossa prodávat nejen auta či náhradní díly, ale celou řadu produktů včetně závodního oblečení. Ochranná známka na ni je pak platná deset let, zda ovšem projekt tak dlouho vydrží naživu, je otázkou. I kdyby totiž pro chystaný sporťák byl nalezen vhodný motor, ještě složitější to bude s hledáním klientely. Marussia B1 a B2 totiž měly startovat na 120 tisících Eur (cca 2,8 mil. Kč), tehdy se však psal rok 2009 a do války na Ukrajině bylo daleko.

Petr Prokopec

