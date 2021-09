Nový šéf Alfy odhalil, jak ji chce zachránit před pádem na úplné dno, hodně riskuje před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Alfa v posledních letech jen padá ke dnu a popravdě řečeno už jsme ani čekali, že se ji někdo pokusí křísit. Záměry Jeana-Philippa Imparata jsou nám blízké, většina trhu se nám ale zdá být jinde.

Automobilová branže prošla za posledních pár dekád zásadní proměnou. Na mysli teď nemáme ani tak elektrifikaci, ta je stále v plenkách, ale spíše posun, jakým prošly palubní systémy aut. Ještě na počátku milénia jste se u většiny značek dočkali maximálně tak malého digitálního displeje, na kterém se ukazoval stav najetých kilometrů, průměrná a dlouhodobá spotřeba a tím to obvykle haslo. Více jste ostatně vědět ani nepotřebovali.

Pokud tehdejší stav porovnáte s tím současným, nebudete se divit tomu, že moderním autům se přezdívá počítače na kolech. Něco takového se ovšem nelíbí novému šéfovi Alfy Romeo. Jean-Philippe Imparato totiž nově uvedl: „Řidič má být v centru veškerého dění a obklopen by měl být co nejmenším počtem obrazovek. Neprodávám iPad, okolo kterého je postavené nějaké auto, prodávám Alfu Romeo.“

To jsou na dnešní dobu velmi odvážná slova, která jsou nám vlastně docela blízká. Bude z nich ale něco víc než jen slova? Je třeba si uvědomit, že automobilová branže prošla výše popsanými změnami a nepřestává se dál vyvíjet stejný směrem. Dnes mnozí řidiči ani nesoupeří v počtu koní pod kapotou, místo toho jeden druhého trumfují pomocí elektronických vychytávek. Možná to nejsou kupci toho, co chce Imparato prodávat, zrovna oslovovat nadšence ale Alfa dál nemá problém. Její ostré modely QV jsou relativně úspěšné jak mezi sedany, tak mezi SUV, potíž je v tom, že ostatní verze nekupuje téměř nikdo. A oslovit tyto lidi řidičským zážitkem... Bude to těžké.

Mimo to nesmíme zapomenout, jakým směrem Alfa Romeo míří. Italská automobilka chce od roku 2027 být plně elektrická, což ovšem znamená, že bude mít ještě větší problém se na tomto poli odlišit. Elektrický pohon ve vás dokáže rozdmýchat emoce při několika prvních rozjezdech, poté se však stane spíše nudným. Navíc lidé kupující elektromobily často touží po co největším množství digitálních obrazovek a elektronických hračkách, stačí se podívat na kupce Tesel. Prodat moderní vůz, který nejde s dobou, bude znovu složité.

Jsme tedy zvědavi, jak Italové se svým podivně namixovaným přístupem dopadnou. Prvním náznakem pak budou prodeje nového SUV Tonale, které již mělo být odhaleno. Imparato ovšem premiéru o čtvrt roku zdržel, neboť nebyl spokojen s projevem plug-in hybridního ústrojí. Uvidíme, zda se za ty tři měsíce něco změní - aby to nakonec nebyl šéf značky...

Jean-Philippe Imparato je nadšenec, i proto zamířil do vedení Alfy Romeo. Ovšem máme takový pocit, že jeho snaha jít proti proudu bude odměněna maximálně tak ještě nižšími prodeji. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Caradisiac

Petr Prokopec