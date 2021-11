Nový šéf Alfy Romeo odhalil, jak chce značku vrátit na výsluní, aplaus čekat nemůže před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Čím více o jeho záměrech víme, tím větší průšvih můžeme očekávat. Jakkoli novému šéfovi značky nelze upřít nadšení, po mnoha marných pokusech potřebuje Alfa víc než jen rozšířit nabídku SUV ve chvíli, kdy se trh s nimi stává nasyceným.

Díky nostalgii máme na spoustu filmů, které jsme viděli v mladším věku, příjemné vzpomínky. Když se ovšem k jejich shlédnutí odhodláme znovu, zjistíme, že jen málokterý dokázal odolat zubu času. Většina naopak odhaluje své nekvality již během úvodních titulků. Namísto nadšení tak přichází vystřízlivění, jež může vést i k vyhození disku či promazání úložiště. Jakékoliv uchovávaní filmu pro další generace totiž nedává smysl, zvláště v době, kdy nových a nových lákadel je všude plno.

Jakkoliv by se ale výše zmíněný úvod hodil spíše na nějaký filmový web, i zde má své opodstatnění. Nostalgické pocity totiž nemáme spojené jen se snímky našeho dětství, ale také s automobilkami, jejichž hvězdné hodiny nastaly před mnoha lety. Od té doby se pak sice mnohé z nich snaží vrátit na výsluní, povětšinou ale dopadají jako pověstní sedláci u Chlumce. Pokud totiž opravdu chtějí uspět, nemohou vše sázet jen na slávu minulých let, přijít musí i s produkty, které budou lepší než ty konkurenční.

Typickým příkladem výrobce, který při svém návratu na špičku soustavně selhává, je Alfa Romeo. Ta měla začít ve velkém konkurovat Audi, BMW a Mercedesu s novinkami postavenými na modulární platformě Giorgio. Původně přitom takových aut mělo být minimálně pět, nakonec jsme se však dočkali pouze dvou, a to sedanu Giulia a SUV Stelvio. Zbytek plánů zesnulého Sergia Marchionneho nejspíše již skončil v koši, neboť prodeje těchto aut jsou tak malé, že Alfa Romeo nevydělala ani na jejich vývoj.

Právě Stelvio přitom plně ukazuje, v jak špatné kondici italská automobilka je. Ač jejímu SUV nelze upřít pohledný zevnějšek, prodeje zrovna oslnivé nejsou, a to v době, kdy zákazníci po vozech se zvýšenou stavbou karoserie doslova lační. A jelikož nás vlastně ani nenapadá, jak by šlo názor publika zvrátit, na místě by bylo ono promazání úložiště. Tedy jinými slovy, koncern Stellantis by měl Alfu Romeo raději poslat k ledu. Či ji někomu prodat, dokud na ni ještě může trhnout nějaké peníze.

Italové se ovšem nechtějí vzdát, a místo toho své nové naděje upínají k dalšímu SUV Tonale. Jeho příchod byl ovšem ovlivněn nedostatkem čipů, stejně jako šéf značky Jean-Phillipe Imparato zavelel k prodloužení vývoje, aby dosáhl vyšší kvality i lepších jízdních vlastností. Zda to ovšem pomůže, je ve hvězdách. Alfa Romeo totiž zmeškala vlak již s modelem Stelvio, přičemž s novinkou její odstup za zbytkem pelotonu jen narůstá, a to navíc v době, kdy už SUV nejsou automatickým receptem na úspěch, trh je jich zkrátka plný.

Nic z toho ovšem Alfa Romeo nehodlá reflektovat. Imparato totiž oznámil, že automobilka zvažuje i příchod dalšího modelu, který by se v nabídce postavil pod Tonale. Naděje spojené s takovým vozem jsou nemalé, neboť šéf značky je přesvědčen, že „pokud má Alfa Romeo v příštích 10 letech zamířit do ziskových vod, musí být zastoupena v největších obchodních třídách na světě. Potřebujeme být tedy v segmentech B-SUV a C-SUV. Pokud ale budeme sedět v koutě, žádných výsledků nedosáhneme.“

S posledními Imparatovými slovy lze pochopitelně souhlasit. Nicméně je třeba se ptát, jak by situaci mohl změnit vůz, který Alfa Romeo evidentně ještě nezačala vyvíjet a jenž dorazí nejdříve za tři roky. Tedy v době, kdy SUV již nemusí být v módě. Přidáme-li k tomu, že automobilka chce dále stavět hlavně na elektromobilech, které se dobře prodávají jen v pár zemích díky vysokým dotacím či daňovým a podobným výhodám, skutečně to s Alfou nevidíme růžově. Stellantis by tedy možná skutečně měl tuto nostalgickou vzpomínku vymazat, aby se mohl více věnovat značkám, které mají více šancí. Málo jich nemá.

Jean-Philippe Imparato je nadšenec, jenž by rád Alfu Romeo vrátil zpět na výsluní. Ale zkoušet teď prorazit s SUV, když jejich party možná končí? A nebo s elektromobily, které málokdo skutečně chce? To vypadá znovu hodně naivně. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto News

