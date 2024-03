Nový šéf Bugatti nejlíp ví, jaký může být elektrický pohon problém. Šel proti vlastní ideologii a pro nový model prosadil motor V16 před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

To jsou paradoxy. Zatímco šéfové jiných automobilek neví o elektromobilitě prakticky nic, přesto ji tlačí do všech aut bez rozdílu, Mateho Rimaca oddanost elektromobilům dostala tam, kde je. Přesto - anebo právě proto - ví, že pro nové Bugatti by byl elektrický pohon problém, ne řešení.

O Bugatti se v poslední době mluví víc než kdy dřív, neboť automobilka z Molsheimu po mnoha letech znovu chystá úplně nový model. Spolu s ním přitom dorazí zcela nová éra, neboť poslední dvě dekády byly spojené s modely Veyron a Chiron a především s osmilitrovým a čtyřmi turbodmychadly přeplňovaným motorem W16. Ten ovšem pozvolna míří do důchodu, neboť automobilka se jej u nového vozu rozhodla znovu nepoužít. To je ale v podstatě vše, co jsme dosud oficiálně věděli.

Od loňska se spekulovalo o tom, že Bugatti použije buď upravený motor V8 nebo V12 z koncernové líhně, na poměry značky se ale takový motor, třebaže doplněný o elektrickou „složku”, zdál být málo výjimečný. Nedávno se pak vyrojily informace o tom, že novinka vyfasuje úplně nový, tentokrát vidlicový šestnáctiválec. To se zdálo být přitažené za vlasy pro změnu z druhé strany, nakonec je ale přesně to realitou.

Potvrdilo to samotné Bugatti včetně toho, že nová jednotka je plněná atmosféricky. To by pochopitelně vozu stěží zajistilo tisíce koní, a tak půjde skutečně o hybridní pohon. Nejsme jeho příznivci, ale osmilitrový V16 s elektromotory... To nezní marně.

Automobilka toho o mnoho víc neřekla, její šéf Mate Rimac ale ano. Právě jeho zapojení je fascinující, neboť ke kormidlu Bugatti se dostal díky své společnosti Rimac Automobili, která produkuje mimo jiné elektrický hypersport Nevera. Tak nějak se čekalo, že ke spojení obou společností došlo právě proto, že Rimac elektrický hypersport má a Bugatti by jej pod taktovkou elektřinou posedlého VW potřebovalo. Sám Rimac ale zjevně nejlíp ví, jak problematický elektrický pohon v autě této koncepce je, a tak popřel svou vlastní ideologii a v Bugatti si vymínil nový model postavený okolo spalovacího šestnáctiválce. Lepší definici slova paradox byste asi hledali marně...

Mate Rimac pro nový projekt hoří, a tak do placu přidal i pár zajímavých detailů a oficiálních fotek. Ty přiložené měly být pořízeny již v listopadu 2022, tedy v době, kdy se pořád mluvilo o tom, že nové Bugatti bude elektrické. Nebylo to ani tehdy v plánu, Molsheim už v tu chvíli měl k dispozici plně funkční prototyp nové pohonné jednotky. Vyvinut přitom nebyl ve spolupráci s Volkswagenem či Porsche, nýbrž s jinými partnery. Zdá se pravdivými ukážou zvěsti, podle nichž došlo k zapojení Cosworthu, který stojí i za motorem V12 Astonu Martin Valkyrie, uvidíme časem.

Některé komponenty britského supersportu, zejména pak ty spojené s jeho hybridní částí, přitom dodal právě Rimac. Zdá se tedy, že obě strany si nakonec sedly docela jinak, než se očekávalo. A jakkoli může být překvapivé, že nové Bugatti není ryzím elektromobilem, vysvětlení už jsme naťukli. Rimac ze své vlastní praxe ví, že po bateriovém hypersportu není dostatečná poptávka, a proto prosadil spalovací ústrojí, i když tak šel proti vlastnímu přesvědčení. I to ale nakonec ukazuje, jak rozumný člověk to je - ideologicky motivované, dogmatické postupy v byznysu nikdy nefungovaly.

Rimac dále upřesnil, že nejen motor, ale celé auto vychází z čistého listu papíru. Neexistuje tedy prý jediný díl, který by novinka sdílela s Chironem, Neverou či jakýmkoli jiným vozem. Bugatti se tedy zjevně neskutečnou měrou plácnulo přes kapsu, což člověka poněkud nutí uvažovat o budoucnosti. Zvláště pokud se potvrdí, že nový model vznikne jen ve 250 kusech. V takový moment by totiž projekt byl prodělečný i při nějakých 10 milionech Eur (cca 253,5 mil. Kč) za vůz.

Novinka se navíc nezačne vyrábět dřív než v roce 2026, i při poloviční produkci ve srovnání s Chironem pak bude kapacity značky vytěžovat zhruba do konce dekády. Motor V16 tedy zjevně zůstane ve hře i po roce 2035, kdy ovšem již bude živen syntetickým palivem. Nic bližšího ale zatím nelze dodat, s dalšími informacemi bychom ale mohli být seznámeni zhruba v půlce března, kdy má Bugatti uspořádat další z privátních prezentací pro nejmovitější klientelu.

Tyto snímky nového šestnáctiválcového motoru pocházejí z listopadu 2022, už tehdy Bugatti vědělo, že půjde touto cestou. Mate Rimac k tomu uvádí, že udržet vše v tajnosti bylo nesmírně náročné, jednotka má totiž být dechberoucí. Dle zvěstí by měla produkovat přes 2 000 koní. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec

