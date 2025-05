Nový šéf Nissanu zkouší hodit vinu za současnou krizi firmy na Carlose Ghosna, baští mu to jen lidé bez špetky kritického uvažování před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Ghosn je v tomto ohledu snadný terč, argumentace jeho nástupce ale ukazuje v prvé řadě to, jak nekompetentně si vedení firmy počínalo po jeho odchodu. To, co Espinosa vidí jako Ghosnovu chybu, jeho nástupci mohli a měli tisíckrát změnit. Neudělali nic.

Už i vrabci na střeše ví, že Nissanu ani tak neteče do bot, to spíš na nohou nosí dva bazény. Japonská automobilka vykázala největší ztrátu ve své historii a jen peníze zbylé z předchozích úspěšných let dnes brání tomu, aby neměla problém hradit své závazky. Přesto by jí i tyto peníze jednou došly, a tak minulý týden představila plán, díky němuž by se měla vrátit do černých čísel. Je to sada drastických opatření, která počítá s propuštěním 20 tisíc lidí, zavřením deseti továren a zastavením prakticky všech rozdělaných projektů.

Už při pročítání těchto záměrů, se racionálně uvažující, ekonomicky příčetný člověk musí divit: To má dnes Nissan 10 továren a 20 tisíc zaměstnanců, které nepotřebuje, které může zítra zavřít resp. pustit k vodě a neohroženě fungovat dál? Jaký smysl to dává?

I na tyto nepříjemné otázky se pokusil odpovědět nový šéf značky Ivan Espinosa, který poskytl rozhovor kolegům z Motor Trendu. A těm sdělil náramnou věc, když nepřímo uvedl, že vinu za současnou krizi nese Carlos Ghosn, který měl příliš velké ambice a dimenzoval fungování firmy na výrobu 8 milionů aut za rok. A protože 8 milionů aut nyní neprodává, firma má moc vysoké náklady vzhledem ke své pozici na trhu, takže si může dovolit přistoupit k výše uvedenému.

„Rád bych začal s vysvětlením, proč jsme tam, kde jsme. Není to něco, co by se odehrálo v posledních pár letech. Je to klíčový problém, který pravděpodobně odstartoval v roce 2015, kdy si vedení myslelo, že společnost dokáže prodat 8 milionů aut ročně,“ uvedl Espinosa. Spousta médií - nejen Motor Trend - mu to zbaštila bez čehokoli dalšího, dokonce i jindy kritičtěji smýšlející kolegové z Motor1 to „přetiskli” pomalu jako fakt. Jak už ale padlo zkraje, není to absurdní?

Neřešme nyní, jak moc byly plány Carlose Ghosna realistické, k tomu se ostatně ještě dostaneme. I kdyby vymyslel ten největší nesmysl na světě, firmu opustil v roce 2018. Nissan tedy za 7 let nebyl schopen poznat, že má produkční kapacity dimenzované na výrobu aut, která nikdy neprodával a ani zdaleka k takovým prodejům nemířil? Jak absurdní to je? To přece není Ghosnova chyba, uzpůsobit kapacity reálným produkčním záměrům mohl během oněch sedmi let kdokoli, ne až nyní Espinosa.

Rozumně se k věci postavil snad jedině kolega Gustavo Henrique Ruffo z Auto Evolution, který říká v zásadě to samé, navíc přidal pár důležitých čísel, které ukazují, že Ghosnovy záměry zase tak nesmyslné nebyly. A naopak jeho nástupci dostali Nissan během pár let téměř zpátky do pozice, ve které se nacházel v době příchodu Carlose G. do vedení společnosti.

V roce 2015 totiž japonská automobilka prodala 5 423 192 nových vozů, tedy o 2 procenta víc než v předchozím období a hlavně víc než dvojnásobek vůči roku 1999, kdy Ghosn převzal její kormidlo. V daný moment tedy nebylo od věci doufat v další růst a cílit na oněch osm milionů registrací ročně, vlastně k nim až tak moc nechybělo. Dalších 2,5 milionu aut? O takový nárůst už se Ghosn jednou postaral, navíc šlo tehdy o 100% nárůst, teď by stačilo dalších ani ne 50 % navrch.

I v dalších letech se navíc Ghosnova vize začala naplňovat, v roce 2016 totiž Nissan prodal 5 642 383 nových aut a o rok později dosáhl rekordních 5 790 252 registrací. V daný moment ovšem značka převzala kontrolní podíl v Mitsubishi, jehož začlenění do aliance se Ghosn chtěl osobně věnovat. Proto oznámil, že na svůj vedoucí post rezignuje, pročež do šéfovského křesla usedl Hiroto Saikawa. V listopadu 2018 byl nicméně Ghosn v Tokiu za podivných okolností zatčen a obviněn ze zneužívání firemních prostředků.

Samotnému puči a následnému útěku jsme se již dříve věnovali, proto nyní zmíníme spíš to, že už v onom roce 2018 Nissan se poprvé po dlouhé době prodejně propadl, a to o 5 procent na 5 522 548 vozů. Další sesun na sebe navíc nenechal dlouho čekat, během uplynulého fiskálního roku, který začal 1. dubna 2024 a skončil 31. března 2025, tak automobilka dosáhla jen na 3,3 milionu nových prodaných aut. To je opravdu razantní pád, který přišel až dávno poté, co se Ghosn stal asi nejznámějším uprchlíkem světa.

Když tedy po jeho uvěznění začalo docházet k opaku toho, co si sám plánoval, nové vedení automobilky nedělalo nic pro to, aby buď zastavilo propad prodejů, nebo přizpůsobilo výrobní kapacity nové realitě. Naopak v té době přišla se zcela nesmyslnými rozhodnutími, kdy začala do popředí tlačit auta, po nichž nikdo netoužil, a upozaďovat bestsellery. To prodeje dál snížilo, zatímco optikou výrobních kapacit firma doufala v opak. Carlos Ghosn jistě není svatý, ale tohle o jeho pochybení prostě nesvědčí. Pochybilo nové vedení firmy a Espinosa byl už tedy jeho širší součástí.

Každý psycholog vám řekne, že skutečné řešení nějakého problému je možné až ve chvíli, kdy si dotyčný onen problém uvědomí a pochopí také jeho pravou příčinu. K tomu se ale Nissan zjevně stále nemá, místo toho hledá, na koho by svalil vinu. Však i kdyby Ghosnova strategie byla špatná, značka měla dostatek času, aby jí napravila a neprodělávala 100 miliard za rok, proboha. Místo toho však krizi umocnila a prohloubila, načež jí nyní nezbývá nic jiného, než doufat, že na poslední chvíli pomůže to, co už mohla udělat dávno.

Nový šéf automobilky Ivan Espinosa by měl veřejně přiznat , že to Nissan hlavně se svými zelenými ambicemi přehnal a doufal ve výrobu nereálného množství aut tohoto ražení. To jej dohnalo, všechno ostatní jsou podružné okolnosti. Foto: Nissan

Petr Prokopec

