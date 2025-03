Nový šéf Nissanu ohlásil uprostřed krize obří modelovou ofenzívu, Japonci nabídnou dokonce i vlastní klon Dacie Duster před 5 hodinami | Petr Prokopec

S Nissanem to jde od pěti k nule a jednoduše musí udělat něco velkého, aby se aspoň seriózně pokusil odvrátit vlastní úpadek. Ivan Espinosa na nic nečeká a ještě před svým formálním jmenováním do čela firmy jedná.

Jednání Nissanu a Hondy, které by vedlo ke vzniku nové velké automobilové společnosti, zatím skončila nezdarem. Mimo jiné i proto, že šéf první zmíněné značky Makoto Uchida neměl zájem o převzetí ze strany té druhé. Honda si proto dala podmínku, že ke k jednacímu stolu se vrátí pouze za situace, že dosavadní šéf Nissanu už nebude u vesla. Na něco takového skutečně došlo, Uchida totiž před pár dny rezignoval. Zatím se však nezdá, že by to vedlo k novým jednáním, spíš jsme svědky snahy Nissanu vydrápat se zpátky nad hladinu vlastními silami.

Automobilka totiž nelenila a ještě pře formálním jmenováním nového šéfa odhalila novou strategii, která by během příštích dvou let měla přinést víc než 13 zcela nových či faceliftovaných modelů. U nich se už nepočítá jen s problematickým elektrickým pohonem, ale také se spalovacími motory. To je velká změna vůči minulosti, kdy Nissan sice s žádným pevným termínem, k němuž by cokoli jiného než elektromobily skončilo, nepřišel, ovšem s jiným cílem ani nepočítal.

Neznamená to nicméně, že by značka rázem na bateriový pohon zcela zanevřela. Potvrzují to i její plány, v nichž figuruje další generace Nissanu Leaf. Z toho se má stát (překvapení, překvapení...) SUV, které dorazí s pohlednějším zevnějškem, 19palcovými koly, panoramatickou střechou a platformou CMF-EV. Ve srovnání s předchůdcem má nabídnout vyšší dojezd, ve Státech pak dostane dobíjecí port typu NACS, načež jeho majitelé budou moci využívat sítě Superchargerů od Tesly bez nutnosti použít adaptéry.

Nový Leaf pochopitelně nebude jen americkou záležitostí, počítá se s ním rovněž v Evropě, kde jej doprovodí nová Micra a nový Juke. Také tyto modely počítají s bateriovým pohonem, zatímco u SUV Qashqai hodlají japonci vsadit na třetí generaci hybridního ústrojí e-Power. S tím bude spojen rovněž Nissan X-Trail, který je v zámoří k mání jako Rogue. Ve Státech se přitom počítá i s benzinovým motorem, stejně jako s plug-in hybridní variantou, což ale bude Mitsubishi Outlander s jiným logem.

Nissan hodlá využít aliančních vozů v daleko větší šíři, neboť chystaný nástupce globální verze pick-upu Navara bude založen na Mitsubishi Triton. Vedle toho se ovšem má v jihoamerické nabídce značky objevit i druhá nová Navara, která ovšem má být pouze výraznou předělávkou stávajícího provedení. V rámci faceliftů pak ostatně ještě letos má dorazit modernizovaný Pathfinder, na který by v příštím roce měl navázat sedan Sentra s daleko ostřejší stylizací.

Zajímavé novinky chystá automobilka pro indický trh, kde se ještě letos má ukázat levné MPV. To pak bude v příštím roce následovat pětimístné SUV, kterým není nic jiného než Dacia Duster s odlišnou přídí. Tento model by pak následně měl dorazit i na některé africké trhy, zatímco v domácím Japonsku má prodeje Nissanu nakopnout nová generace velkého MPV vedle faceliftovaných kei cars. Práce má tedy značka v příštích dvou letech nad hlavu.

Nový šéf Nissanu Ivan Espinosa, který se oficiálně chopí kormidla 1. dubna, ovšem kouká ještě dál a naznačuje, že automobilka se musí znovu začít bodovat u nadšenců. Jen tak má totiž šanci dosáhnout na vyšší celkové prodeje. Kolegům z Top Gearu proto sdělil, že by byl rád, kdyby vrchol nabídky tvořilo čtyři nebo pět aut, která jsou ikonická a značku definující. Tyto vozy by pak nebyly určeny jednomu trhu, ale jednalo by se o globální produkty.

„Mám pár možností, oč by mohlo jít, ale člověk si dokáže představit budoucí Z,“ uvedl nepřekvapivě Espinosa, neboť současnou verzi kupé používá ke každodennímu ježdění. Zároveň dodal, že „může jít o budoucí GT-R a budoucí Patrol. To jsou podle mne auta, která vystihují podstatu Nissanu. S nimi můžeme udržet naživu sen o tom, co je vlastně řidičské nadšení.“ Mimo to má ale dorazit i „mnohem dostupnější vůz“, a to možná nová Silvia.

O tomto modelu se Espinosa nezmiňuje poprvé, již loni ještě jako šéf plánování uvedl, že je třeba, aby dorazil sportovní vůz „s dostačujícím výkonem za správnou cenu, který zákazníci shledají atraktivním“. Následně pak sdělil, že Nissan se dokonce již takovému modelu začal věnovat, oficiální požehnání ale nová Silvia tehdy nedostala. Momentálně ale vše může být jinak, neboť i když Espinosa jezdí „Zetkem“, srdcová je pro něj právě Silvia.

Aby ovšem mohly sportovní modely dorazit, je třeba, aby zabodovaly hlavně výše zmíněné chystané novinky. Mimo to se příznivě musí projevit další kroky v rámci restrukturalizace, tedy propuštění nejméně devíti tisíc lidí a uzavření tří továren. Nissan totiž potřebuje maximálně umocnit efektivitu a seškrtat náklady na minimum. S tím ostatně jen koresponduje ono přeznačkování aut od Mitsubishi či Renaultu resp. Dacie.

Během pouhých dvou let chtějí Japonci přijít s víc než 13 zcela novými nebo inovovanými vozy. Šéfovi značky Ivanu Espinosovi to ale nestačí, touží také po nových sporťácích. Foto: Nissan

Zdroje: Nissan, Top Gear

