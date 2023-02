Nový šéf Škody má od elektromobilů zcela nereálná očekávání, značka spíš skončí než naplní jeho vize před 8 hodinami | Petr Prokopec

Škodovka měla za dva roky prodávat přes 2 miliony aut ročně, místo toho je aktuálně ráda, že překonává 700tisícovou hranici. Nový ředitel automobilky chce prodejní čísla dostat znovu o desítky procent výš při současné dominanci elektrických modelů. Jak?

V roce 2014 Škoda vůbec poprvé překonala hranici 1 milionu prodaných aut během jediného kalendářního roku. Následující 4 roky pak mířila jen vzhůru, přičemž rok 2018 byl při 1 253 700 prodejích jejím rekordním. Poté automobilka začala ztrácet v Číně, přesto nadále plánovala, že v roce 2025 bude prodávat přes 2 miliony aut za rok. Něco takového se zdálo být nereálné už tehdy, dnes je to ryzí utopie.

Škoda loni prodala jen 731 300 aut, což je horší výsledek, než jaký měla na kontě v roce 2010. A aktuálně dokonce ruší směny, přičemž kupříkladu dnes v závodě ve Vrchlabí zastaví večer výrobu, která se znovu rozjede až v pondělí v odpoledních hodinách. V omezeném režimu nicméně jede i linka MB1 v Mladé Boleslavi, na které se montují modely Octavia a Enyaq. Za vším prý stojí nedostatek čipů, o čemž máme své pochybnosti, na každý pád nejde o stav, za kterého by bylo možné pomýšlet na růst prodejů.

Nejde nicméně pouze o pád registrací, ke změnám dochází i v rámci klientely. Jakkoli Škoda vždy nemalou měrou oslovovala firemní zákazníky, díky dobrému poměru ceny a hodnoty bodovala i u soukromých kupců. Ti se nicméně v důsledku neustálého zdražování přesunují ke konkurenci či do autobazarů - loni prodala v Česku firmám 85 procent aut, o 10 let dříve jen 78 procent. Privátní klientela představuje jen obvykle pragmaticky smýšlející lidi, kteří za své peníze chtějí co nejvíc. Enyaq startující na 1 239 900 Kč, za které dostanete teoretický dojezd 395 kilometrů, je tak absolutně nemá čím nalákat.

Přesto Škoda hodlá v elektrifikaci, kterou navíc ještě urychlila, pokračovat. Šéf značky Klaus Zellmer aktuálně potvrdil, že „naším příštím vozem bude elektromobil postavený na bázi platformy A0, který by se měl cenově dostat někam k 25 tisíc Eur (cca 595 tisíc korun). To je dobrý posun. Ale naším cílem je dostat se pod 20 tisíc Eur (476 tisíc korun). Něco takového nicméně bude náročné, pokud máme zachovat naši úroveň bezpečnosti, kvality a designu,“ řekl Zellmer v rozhovoru pro Autocar.

„Na tomto úkolu ale už pracujeme. Byli jsme pověřeni vedením koncernu VW, abychom prozkoumali koncept, který by zamířil pod úroveň A0. Na detaily je zatím ještě příliš brzy, ale věřím, že to zvládneme. Neseděl bych v tomto křesle, pokud by tomu bylo jinak. Nechci ale slibovat příliš mnoho, neboť tato mise je velmi náročná. Znovu si tedy promluvíme za pár měsíců. Poté budeme vědět víc, alespoň v to tedy doufám,“ dodal.

Jeho slova můžeme upřesnit. Onou elektrickou novinkou se totiž má stát ekvivalent Škody Fabia, jenž s litrovým tříválcem aktuálně startuje na 370 tisících Kč. Je tak otázkou, kdo jiný než firmy bojujícími s vlastními závazky v oblasti snižování papírových emisí CO2 by o takové auto vůbec mohl mít zájem. Zvláště když platforma A0 s elektrickým ústrojím nepočítala. Baterie tedy zjevně ovlivní vnitřní prostor, a to přesto, že nepůjde o zrovna velký paket, jinak by se Škoda nedostala cenově tak nízko.

Znamená to nicméně, že za oněch 600 tisíc korun bude automobilka nabízet nějakých 300 kilometrů teoretického dojezdu. Dá se tedy předpokládat, že v zimě půjde o zhruba 150 reálných km. To již bude problém pro kohokoli. Pokud tedy Škoda předpokládá, že v roce 2030 se elektromobily budou na jejích celkových registracích podílet ze 70 procent, pak nejspíše i loňské prodeje budeme moci označit za rekordní.

Zellmer uvádí, že „milion aut je pro Škodu dobré číslo“. Nelze to označit za plán, spíše je to vize, šéf automobilky ale takto nepřímo naznačuje, že chce prodávat 1 milion aut za rok, z čehož 700 tisíc bude elektrických. Jak ho ovšem chce dosáhnout, nám opravdu není jasné. Značce totiž při současném směřování zakrátko nebudou chybět pouze čipy či baterie, ale především zákazníci. Reálné je spíše to, že na konci dekády bude automobilka prodávat ještě méně aut než loni. Jak nicméně uvedl odborový předák Jaroslav Povšík, při takovém odbytu značka nemůže přežít. Obáváme se téhož.

Škoda Enyaq dnes startuje nad hranicí 1,2 milionu korun. I když se značka u ekvivalentu Fabie dostane na poloviční cenu, při očekávaném dojezdu nemá šanci zaujmout davy. Jak se potom Zellmer chce dostat na 1 milion registrací ročně při 70procentním podílu elektroaut je opravdu záhadou. Foto: Škoda Auto

