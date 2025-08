Nový šéf Stellantisu řádí jako černá ruka, nařídil rychlý návrat dalšího výdělečného osmiválcového stroje před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ram

Oběti jakýchsi modelových čistek Carlose Tavarese zažívají pozoruhodnou rehabilitaci. Loni vyhozený šéf Stellantisu šel po některých typech aut bez ohledu na, kolik lidí o ně stálo a kolik peněz firmě vydělávaly. Antonio Filosa nyní dává věci znovu do pořádku.

Loni touto dobou to s koncernem Stellantis poněkud nahnuté. Zisky za první pololetí se opravdu dramaticky propadly, načež se dokonce začalo mluvit o konci některých značek. To dokonce potvrdil i dnes již bývalý šéf koncernu Carlos Tavares, dle kterého si Stellantis nemohl dovolit žádný sentiment. „Pokud nevydělávají, zavřeme je. Nemůžeme si dovolit značky, které nejsou v zisku,“ uvedl loni. Že fiasko některých z nich bylo hlavně jeho dílem, pochopitelně nepřiznal.

Z toho důvodu ovšem v dalších měsících nedošlo na žádnou skutečnou nápravu. Tavares totiž stále šel hlavně proti americkému publiku, které bylo odkojeno osmiválcovými motory, a kterému přesto chtěl naservírovat elektromobily. S obrovskými investicemi do bateriového pohonu ovšem koncernu vzrostly náklady, které vedly i ke zdražení aut, která by lidé ještě kupovali. Místo vysokých prodejů aut všeho druhu ale přišel pravý opak - o elektrické modely lidé nestáli a o pořád dražší spalovací vozy jevili též menší a menší zájem.

Vše se změnilo 1. prosince. Žába na prameni, tedy zmiňovaný Tavares, s okamžitou platností skončil. Koncern Stellantis tak začal s hledáním nového šéfa. Ovšem již odchod kontroverzního manažera vyústil v klíčové změny k lepšímu. Ke značce Ram se totiž vrátil Tim Kuniskis, který dal ihned pokyn k tomu, aby se do nabídky vrátil osmiválcový motor. Jak se záhy potvrdilo, jen kvůli jeho absenci by značka přicházela o zhruba 30 tisíc prodejů ročně a ztratila by nejloajálnější klientelu.

Dalším stěžejním milníkem se zjevně ukázalo jmenování Antonia Filosy do čela koncernu, na což došlo na konci května. Ten dosáhl v předchozích letech velkých úspěchů Stellantisu v Jižní Americe, kde dělal v podstatě to, co od vedení jakékoli firmy chcete - dával zákazníkům hlavně to, po čem touží. John Elkann, dědic Fiatu a šéf Exoru, který Stellantis primárně ovládá, tak nepochybně doufal, že Filosa totéž udělá v mezinárodním měřítku. A zdá se, že se nemýlil.

Filosa totiž potvrdil, že na scénu se vrátí i Ram 1500 TRX. Tedy vrcholné provedení, které bylo původně ve výrobě od prosince 2020 do února 2024. Pod kapotou pak mělo 6,2litrový osmiválec HEMI naladěný na 711 koní. Kvůli němu ovšem pick-up narazil na nepřekonatelnou Tavaresovu hradbu, který se v té chvíli jasně odkopal. Jako by mu už vůbec nešlo o blaho řízeného koncernu, nýbrž o naplnění zelených vizí, kterým byl ochoten podřídit kdeco.

Extrémní provedení pochopitelně negenerovalo vysoké kusové prodeje, jeho silná stránka byla z pohledu účetního někde jinde. „Osmiválcový motor nám u verzí, jako je Ram 1500 TRX, nezvyšuje jen registrace, ale přispívá také k velkému zisku,“ svěřil se momentálně akcionářům koncernu Filosa. To je přesně to, co Stellantis v tuto chvíli potřebuje. I proto Ram nebude dělat okolky a vrcholnou verzi vrátí do hry již na začátku roku 2026. Jak prosté, že?

Ram 1500 TRX z nabídky zmizel jen proto, že Tavares chtěl co nejrychleji nahradit osmiválce elektromobily. Něco takového by ale americkou část koncernu Stellantis doslova položilo. Firmu naštěstí už neřídí a jeho nástupce vypadá jako člověk, který na takové místo patří - jako obchodník. Foto: Ram

Zdroj: Mopar Insiders

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.