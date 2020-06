Nový šéf VW popírá oddanost značky elektromobilům, jde přímo proti hlavě koncernu před 3 hodinami | Petr Miler

Volkswagen se tváří, že elektrická auta jsou pro něj jedinou budoucností a za pár let už ani nebude vyvíjet žádná jiná. Tvrdil to Herbert Diess jako šéf VW coby značky, jeho nástupce to popírá.

Na světě dnes snad neexistuje jediná významnější automobilka, která by si nepracovala na nových modelech s elektrickým pohonem. Poptávka po takových vozech je sice kvůli jejich vysokým cenám a omezené praktické využitelnosti minimální, legislativní požadavky ale na realitu neberou ohled. Většina civilizovaného světa prahne po minimalizaci emisí CO2 na všech úrovních a i když není vůbec jisté, že přechod aut na elektrický pohon přinese jejich reálné snížení, po automobilkách je pod hrozbou větších či menších pokut vyžadován. A tak zkrátka kráčí tím směrem.

Některé firmy ale dělají více než musí, nebo se tak alespoň tváří. V jejich čele v poslední době kráčel Volkswagen, který vyvíjí celou řadu nových elektrických modelů ID. A dosavadní šéf značky Herbert Diess - současně i hlava celého koncernu VW - div neprezentoval německou značku jako druhou Teslu. Šéfstratég Volkswagenu Michael Jost se dokonce s přitakáváním Diesse dříve nechal slyšet, že automobilka vyvine poslední novou platformu pro auta se spalovacími motory v roce 2026 a poslední nové vozy s nimi vypustí na trh po roce 2030. Tyto smělé plány ale byly podle všeho jen líbivými klišé bez opory v realitě. Nakonec, nejistá je v současné době i pozice samotného Diesse.

Ten nedávno musel pozici šéfa VW coby značky opustit a své místo přenechat Ralf Brandstätterovi. A ten hned pár dnů poté, co se chopil funkce, rezolutně popřel, že VW byl oddaný jen elektrickým autům. Naopak, diverzita bude podle Brandstättera v jeho značky dál hrát prim a auta se spalovacími motory mají být v nabídce i dlouho po roce 2030.

„Vždy jsme říkali, že i z dlouhodobého hlediska budeme mít v naší produktové řadě různé typy pohonů na stejné úrovni. Každý zákazník si může vybrat technologii, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám,” řekl doslova Brandstätter v rozhovoru pro Auto Motor und Sport a dodal: „To zahrnuje také auta s konvenčním pohonem, jejichž emise se budou dále snižovat.”

To je facka do tváře Diessovi, který je formálně stále Brandstätterovým nadřízeným, po posledním faux-pas ale není v tak silné pozici, jako dříve. Pohledy nového šéfa VW coby značky jsou ale podle zjištění Auto Motor und Sport jednoduše odrazem potřeb prodejního oddělení, které nejlépe ze všech vnímá, že bez benzinových a naftových modelů v nabídce automobilka pomalu nebude mít co prodávat.

I němečtí dealeři se prý postavili na zadní, když automobilka přišla s plánem udělat z nejmenšího modelu up! jen elektromobil - prý by jim chyběl levný základní model, který dostává do showroomů specifickou klientelu. Výsledek? Konvenční verze dále zůstávají a zůstanou v nabídce. To samé se prý stalo, když VW přišel s nápadem udělat jen elektromobil z Passatu. Dealeři měli opět hlavu v dlaních a říkali, že zejména firemní zákazníci po takovém autě nesáhnou. Výsledek? Další generace Passatu bude a přijde opět i se spalovacími motory. A padl ještě jeden argument - zatímco na elektrických autech VW nic nevydělává, takový Touareg V8 TDI znamená pro firmu marži 25 000 Eur, tedy si 666 tisíc Kč, za jedno prodané auto. Zbavujte se něčeho takového, když peníze potřebujete více než kdy dříve...

Popsané jen ukazuje, jak dalece vzdálené uskutečnitelnosti jsou mnohé odvážné plány přechodu té či oné automobilky k elektrickým modelům. Chybí pro ně poptávka a přestože jsou velmi drahé prodejně, jsou ještě dražší výrobně. Takové věci obvykle prosperitu firmy nepřináší a kdo na ně sází, věří v to, že trh nahradí iniciativa EU a dalších podobných institucí. Může se to povést, po dekádách zkušeností s marnými pokusy poručit větru dešti bychom ale jako lidé narození ještě v Československu řekli, že tomu jednoduše nevěříme.

Nový šéf VW jako značky popírá, že by automobilka mířila k čistě elektrické nabídce. Konvenční modely mají být v prodeji i dlouho po roce 2030

Zdroj: Auto Motor und Sport

