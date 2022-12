Nový šéf VW chce více odlišit jednotlivé značky koncernu, Škodu bude muset přistřihnout křídla před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud máte pocit, že v posledních letech budované budoucí portfolio jen drahých a značnou část klientely neoslovujících aut všech značek VW Group nedává smysl, nejste sami. Oliver Blume smýšlí stejně, změnit to bude ale velmi náročné.

Škodu Enyaq Coupe RS si bereme do úst poměrně často. Bohužel ne proto, že bychom po tomto autě toužili, ale kvůli šílené ceně, která začíná na 1 644 900 Kč. A není problém ji vyšroubovat až ke 2 milionům Kč. To opravdu není málo, čímž se vůz cenově dostal na dostřel Audi Q4 e-tron. Zástupce čtyř kruhů používá naprosto identickou techniku, načež je víceméně jen na publiku, zda půjde německou nebo českou cestou. Proč by ovšem mělo jít tou méně prestižní?

Nový šéf koncernu VW Oliver Blume, který je v úřadu rovných sto dní, má zjevně podobný pocit. A proto slibuje změny, které mají jednotlivé značky koncernu VW znovu více odlišit. „Nikdo a nic není důležitější než značky. Lidé kupují značky. Pro naše zákazníky jde o jedno z nejdůležitějších kritérií. A proto námi spravovaným značkám najdeme mnohem efektivnější polohu a budeme je profilovat ostřeji a více,“ prohlásil Blume. Znamená to, že by již nemělo docházet k takovým přesahům v nabídkách, nejsme si ale jisti, jak moc je to zejména u elektromobilů možné. Koneckonců, důkaz máte jen o pár řádků výše.

Blume dodal, že „produktové strategie byly výraznou měrou zrevidovány“. To má vyústit v „mnohem čistější design, (...) s jehož pomocí dosáhneme u našich produktů unikátní identity“. Něco takového jsme nicméně v případě koncernu VW slyšeli již mnohokrát, pokaždé však taková slova nebyla následována adekvátními činy. I když jedna částečná výjimka se najde - jde o Seat a pod něj spadající Cupru, která se vydala aspoň cestou dosti specifického designu.

Je nicméně třeba dodat, že Cupra zatím není masovkou, loni zvládla prodat jen 79 300 aut. To je sice o 189,4 % více než v roce 2020, ovšem část z toho značka jistě odvábila Seatu, jenž zakončil bilanci s 391 200 registracemi a dvouprocentním poklesem. Je tedy otázkou, zda lze v mnohem širším měřítku počítat se zázraky. Ve prospěch Cupry navíc hrál velkou měrou fakt, že 41 % jejích aut bylo elektrifikovaných, zatímco u Seatu šlo o nepatrný zlomek. To aspoň dosud neměl být budoucí stav věcí.

Blume naznačuje, že budoucí rozdíly budou hlavně v oblasti výkonu. To by ovšem znamenalo, že každá značka dostane přiděleno jen velmi úzké pásmo. Či minimálně některé z nich, přičemž Škoda je asi jasným kandidátem na daleko menší stádo koní, než jaké bude přiděleno Audi. Může ale taková strategie zafungovat, zvláště ve spojitosti s daleko vyšší hmotností, která je elektromobilům vlastní? Na to odpověď ještě chvíli mít nebudeme.

Blume tedy nechce prodávat naprosto zjevné totéž v několika hávech. Tomu rozumíme, VW v tom byl dříve velmi dobrý, v posledních letech ale na tomto poli tápe. A podle nás tápat bude, dokud se neodváží jednotlivé značky jasně - tedy i technicky - zacílit na specifickou klientelu. Nakonec si stačí říci, že 100 % lidí nechce elektrická auta, ale pokud 100 % značek VW bude prodávat ta, odlišení bude složité. Zrovna u Škody dává rychlá a maximální elektrifikace téměř nulový smysl, přesto ji dosud tímto směrem koncern VW tlačil.

Uvidíme tedy, jak moc bude Blume se svými plány úspěšný. Sám by rád nabízel pod hlavičkami jednotlivých značek odlišnější a kvalitnější vozy za přístupnější ceny. Je to šlechetný cíl, řekli bychom ale, že ho čeká opravdu hodně práce...

Škoda Enyaq je typicky nesmyslný koncernový výtvor posledních let - téměř dokonalá obdoba stejně zaměřených VW či Audi za velmi podobné ceny. Mají-li si jednotlivé značky najít svou vlastní klientelu, musí mířit každá trochu jinam. Škoda by rozhodně měla zůstávat blíže u země. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

