Nový šéf VW otáčí s elektromobily o 180 stupňů, otevřeně přiznal, že bez spalovacích motorů to nepůjde | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Elektrický domeček předchozího vedení firmy se definitivně rozpadl, nezbylo z něj už po pár měsících prakticky nic. Nové vedení na elektromobily nezanevře, odmítá ale vsadit vše na polovičatá, mizerně konkurenceschopná řešení.

Současný šéf koncernu VW Oliver Blume začíná působit jako Viktor Čistič ze snímku Brutální Nikita. Během pouhých tří měsíců už stihl rozcupovat prakticky veškeré plány svého předchůdce Herberta Diesse. Němci tak již nemíří za ryzí elektromobilitou, kterou by navíc přijali za svou ještě o mnoho dříve, než by museli. „Naší strategií je nechat spalovací motory na trhu, protože v mnoha oblastech světa jsou pořád velmi oblíbené,“ řekl Blume v rozhovoru pro časopis Auto Motor und Sport. Zní to banálně, ale ještě nedávno se ve VW za podobná slova vyhazovalo...

Blume jistě není mesiáš, který by přišel spasit auta na benzin a naftu. Elektromobily mu nebyly a nejsou cizí a na jejich nabídku stále klade důraz. Na podivnou elektrickou revoluci postavenou leda na zbožných přáních ale jistě nebude tlačit tak jako Diess před ním. Z toho důvodu byly výrazným způsobem odloženy prakticky všechny klíčové elektrické plány VW - v případě nové platformy SSP půjde o dva roky. Důvodem je mimo jiné software, se kterým má koncern značné problémy. Během této doby se skupina VW bude na poli elektroaut opírat o evoluční architekturu MEB+, se kterou by měl přijít vyšší výkon, dojezd a zkrácení času potřebného pro dobíjení baterií. Veškeré získané zkušenosti pak VW hodlá naplno zužitkovat u SSP, která by měla být pro zákazníky atraktivnější.

Koncern chce přijít s novými bateriemi i optimalizovanou elektronikou. Vše pak bude zahaleno hlavně do karoserií SUV, což koresponduje s globální poptávkou po těchto autech. Jedněmi z prvních zástupců budou Porsche Macan E a Audi Q6 e-tron. Zástupce z Zuffenhausenu měl původně dorazit již letos, problémy s vývojem ale jeho premiéru odsunuly až na příští rok. A jak se z dostupných informací zdá, Porsche by mělo využívat expertízy chorvatského Rimacu.

Nový Macan i Q6 totiž budou stát na platformě PPE, která sice měla představovat průlom, momentálně se ale zdá být spíše přežitkem. Počítá se u ní totiž s bateriemi o kapacitě 100 kWh, více daná architektura neumožňuje. To na první pohled nevypadá zrovna oslnivě, nicméně značka hodlá naplno využít výhod 800voltového elektrického okruhu. Dobíjení tak bude možné při výkonu lehce přes 270 kW, což by mělo umožnit dočerpání kapacity z 5 na 80 procent za 25 minut.

Nakolik to bude stačit k oslnění davů, je otázkou. Blume nicméně opravdu nehodlá ponechat nic náhodě. Automobilwoche informuje, že přímo z jeho rozhodnutí zamířil do koše celý projekt elektrické vlajkové lodi Trinity. Dle Blumeho slov měly být dosavadní snahy „málo inovativní a byly až příliš matoucí“. Koncern chce proto být srozumitelnější i na poli nomenklatury, kde bude dále sázet na osvědčená jména, i když pohon se může lišit. Označení GTX odkazující na elektromobily se sportovními ambicemi zamíří k ledu a místo toho bude Volkswagen znovu sázet na jména jako GTI a R.

Nejde o jedinou změnu, minulostí se může stát i rodina modelů ID. Místo ní by se Němci rádi vrátili k označení jako Golf. Je to pochopitelné, neboť jde o vůz s dlouholetou tradicí, který má přeci jen u zákazníků lepší zvuk. To samé ostatně platí také o modelech jako Tiguan či Passat. Z dosavadních elektrických plánů VW tedy nezbylo prakticky nic, máme tu otočku 180 stupňů - spalovací modely nekončí a ty elektrické musí být do značné míry úplně jiné, aby se mohly prosadit.

Dodat můžeme, že již i mezi vedením Evropské unie je patrná jistá elektro-skepse. Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton totiž již uvedl, že v důsledku zákazu prodeje nových spalovacích aut by mohlo o práci přijít až 600 tisíc lidí. Evropa by se navíc stala ještě závislejší na Číně než dosud. Jen v roce 2030 má totiž spotřeba lithia narůst 15krát, zatímco u kobaltu a grafitu čtyřikrát a u niklu třikrát.

Mimo to má narůst i spotřeba elektřiny, a to o nějakých 20 až 25 procent. Dojít k tomu navíc má v době, kdy je situace v energetickém sektoru velmi komplikovaná a aktuálně ji zachraňuje jen nečekaně teplé počasí. Strůjce Green Dealu Frans Timmermans si ale pochybnosti stále nepřipouští, ten se má pořád snažit o to, aby spalovací auta tím či oním způsobem skončila nejlépe už v roce 2026. V Oliveru Blumem spojence zjevně nemá.

Elektrické Porsche Macan mělo dorazit již letos, šéf koncernu i automobilky z Zuffenhausenu ale projekt odsunul i s řadou dalších plánů. Nové elektromobily VW nejsou dost dobré a na trh míří pod příliš velkým tlakem. Konec spalovacích vozů tak v dohledné době vyhlížet nemáme. Foto: Porsche

Zdroje: Automobilwoche, Auto Motor und Sport

