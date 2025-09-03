Nový šéfdesignér Audi skutečně vykradl sám sebe. Otřesný Jaguar byl jeho nápad a velmi podobný německý sporťák je jím též

Dá se říci, že napodruhé si se stejným zadáním poradil o něco lépe, pomyslná laťka překonání sebe sama se ale sotva vznášela nad zemí. Nenápadité, sterilní a především nic neřešící je pojetí nového Audi, které si zatím říká Concept C.

před hodinou | Petr Miler

Foto: Audi

Dá se říci, že napodruhé si se stejným zadáním poradil o něco lépe, pomyslná laťka překonání sebe sama se ale sotva vznášela nad zemí. Nenápadité, sterilní a především nic neřešící je pojetí nového Audi, které si zatím říká Concept C.

Když včera unikla první fotka tak nešťastně „roztleskávaného” konceptu nového sporťáku Audi, který má zaskočit za modely TT i R8 současně, byli jsme trochu v šoku. Nečekali jsme nic převratného, neboť tohle auto je už pro svou podstatu téměř odsouzeno k nezdaru. S čím se ale Audi vytasilo, bylo ještě daleko za našimi nejhoršími očekáváními.

Ačkoli první pohled nabídl možnost prozkoumat pouze siluetu vozu, bylo zřejmé, že nejde tak úplně o originální nápad. Novinka jasně a zřetelně připomíná převratný Jaguar, který má kompletně změnit zaměření značky. To by nutně nemuselo být špatně, pokud by ale tento vůz (spolu s celou změnou stylu značky) nevyvolal tolik negativních reakcí. Kdo soudný může tohle udělat? Snad jen ten, kdo je „otcem” i původního auta, pouze ten na něj může hledět nekriticky.

Hned jsme tedy pojali podezření, že nový šéfdesignér Audi, který do firmy přišel po 13 letech právě u Jaguaru Land Roveru, v podstatě vykradl sám sebe. Byla to odvážná teze, neboť jen fakt, že se pohyboval v „designových strukturách” dvou automobilek, ze kterých vypadly dva podobně stylizované vozy, nemusí mnoho znamenat. Nakonec design je v podstatě móda a ta ve vlnách opakuje různé podobné nápady napříč odvětvími. V tomto případě ale Massimo Frascella skutečně „kradl”.

Byl to totiž opravdu a on a jen on, kdo vymyslel design Jaguaru Type 00. Internet je parchant a Frascelllu kdysi nevědomky „napráskal” dnes už bývalý šéf Jaguaru Adrian Mardell, který svého času pro Auto Express v souvislosti s tehdy chystaným Jaguarem 00 řekl: „Designéři se do toho pustili. Vyrobili 18 hliněných modelů v plné velikosti ve třech skupinách. Gerry (McGovern, hlavní kreativní šéf JLR - pozn. red.) požádal 20 lidí, aby tyto modely zhodnotili, a 19 z nás vybralo jeden konkrétní návrh. Tím byl návrh od Massima Frascelly (tehdy ředitel designu JLR - pozn. red).”

Tady dál není co řešit. Italský designér zkrátka v novém sporťáku Audi vědomě zopakoval jedny z nejhorších designových nápadů posledních let, které byly veřejností mohutně odmítnuty. A napodruhé čekal pochvalu? Jak naivní to je?

Dnes už byl ale Concept C, jak si novinka Audi říká, odhalen zcela, a tak si můžeme prohlédnout i zbylé detaily. Za sebe říkám, že výsledek působí o něco lépe než Jaguar Type 00, ale to je tak, když se odrážíte ode dna. Základní koncept je stejně kontroverzní - jakýsi brutalistický (nemyšleno ve stylu agresivní nebo tak, ale skutečně podle brutalismu v architektuře - brut je francouzsky beton), extrémně monolitický vzhled s nekonečnými rovnými plochami nenarušovanými ani výrazným prosklením (zadní sklo opět chybí) s doširoka rozkročenou přídí i zádí, jež doplňují jen drobná světla není nic, do čeho byste se mohli zamilovat. Výsledek asi nebude vadit tak moc jako v případě auta Jaguaru, podle dosavadních reakcí jej ale dobré dvě třetiny lidí s gustem odmítají. Na stylový mrazák dobré, na auto ne až tak.

Ani interiér navíc nepůsobí zásadně jinak. Audi je na tom dnes v této oblasti tak špatně, že znovu může situaci jen zlepšit, ale to je tak vše, co lze kvitovat. Za nás oceníme ještě výklopnou střední obrazovku infotainmentu (většina lidí to ovšem dlouhodobě odmítá a pochybujeme, že zůstane sériové verzi), jinak jde ale o vnitřek, který byste si spletli s interiéry posledních Škod. Znovu působí sterilně, nenoblesně, materiálově nevýrazně, ergonomicky nepřesvědčivě.

Co je ale na celém autě nejproblematičtější, je jeho technická podstata. Ani dočerna spálené Audi si nechce ani po dílčí změně strategie dát pokoj s elektrickým pohonem a hodlá ho nadělit i tomuto vozu. Přitom u sportovních aut jde dnes o řešení odmítané ještě víc než u kterýchkoli jiných, u dražších vozů to platí skoro obecně. Čím tedy má tento vůz ohromit, přesvědčit, přimět vás otevřít „kešeni” a na stůl položit pár milionů? Nově pojatou maskou chladiče připomínající knírek jistého ambiciózního Rakušana? Také ta je nápaditá podobně jako zbytek vozu - černé obdelníkové nic a uprostřed logo Audi, kterého se firma dávno pokusila vzdát?

Dodejme fakta: Auto vzniká ruku v ruce s (stejně odmítanými) elektrickými nástupci obou Porsche 718 (Boxster a Cayman), takže jde o roadster schopný proměnit se v kupé s pomocí dvou pevných střešních panelů. Na délku měří 4 835 mm, na šířku 1 885 a na výšku 1 375 mm, rozvor kol má hodnotu 2 645 mm. Je to tedy spíš R8 než TT, ale to se dalo čekat.

Vůz má vážit 1 626 kg, což je stěží opakovatelná hodnota u sériové verze, pakliže by neměla vsadit na zcela nepoužitelně malé baterie. Další detaily ostatně chybí, v sérii, pokud Audi ještě před začátkem výroby nepřijde k rozumu, čekejme spíš dvoutunové auto. Platforma je neznámá, výchozí pohon kol je ale zadní s přidaným předním. Ani 800voltový elektrický systém pak neslibuje jiné než pomalé nabíjení, tady jsou světy spalovacích a elektrických aut pořád nekonečně vzdáleny.

Pokud Audi nezmění vedení a směr, velmi podobné sériové auto máme očekávat v produkci už v roce 2027. Raději si ho nepřejme. Nedokážeme si představit, kam by takový vůz mohl automobilce pomoci jinam než blíž ke dnu. Tohle není recept a populární sportovní model, prakticky ničím.


Jaguar Type 01, pardon Audi Concept C, vypadá jako... No nic, tohle se nepovedlo, jakkoli ve srovnání s Jaguarem vypadá tohle auto podle nás o něco lépe. Foto: Audi

Zdroje: Audi, Auto Express

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.