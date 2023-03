Šéfdesignér už VW lituje, že vzal svou novou práci, v předchozím působišti to měl zjevně snazší včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Může se zdát, že dělat obyčejná levná auta bude snadná práce, ale realita je jiná. Nejlépe vám to potvrdí člověk, který v posledních pár měsících poznal, co to je zabývat se jimi místo drahých exkluzivit.

Před pár dny Volkswagen odhalil koncept ID.2all. Ten je nadmíru důležitý nejen pro samotnou značku, ale také pro celý koncern. Jde totiž o základ příštího Pola, Škody Fabia a zřejmě i Seatu Ibiza, vznikne-li tedy nějaký. Cena základních verzí by se přitom měla pohybovat okolo 600 tisíc korun, což nejsou malé peníze ani ve chvíli, kdy máte na očích hned troje růžové brýle. Je tedy vskutku třeba doufat, že návrh emisní normy Euro 7 projde opravdu značnými změnami. Pokud se tak totiž nestane, spousta lidí si již nové auto nebude moci dovolit vůbec.

Politiku ale nechme stranou, soustředit se budeme na design novinky. Ten lze označit za povedený, přičemž jde o první dílo nového firemního šéfdesignéra Andrease Mindta. I když je otázkou, jak moc se na něm podílel on a jak moc jeho předchůdce Jozef Kabaň, se kterým si štafetový kolík předával teprve letos 1. února. Do té doby pak sice Mindt byl součástí koncernu, ovšem jeho bývalé pracoviště se od toho současného nemohlo být odlišnější. K Volkswagenu totiž přešel od Bentley.

Mnozí to považovali za pokles ve firemních strukturách, však VW je masovou značkou a Bentley exkluzivní. Jenže tak to není - celý koncern VW živí v prvé řadě sám Volkswagen a nejdůležitějším úkolem je neselhat při vývoji masových modelů. Je to tedy velká odpovědnost a velká výzva, jak nakonec přiznává i sám Mindt, který jako by litoval, že novou práci vzal, z hlediska nároků si nepomohl ani v nejmenším.

„Když jsem pracoval pro Bentley, bylo to poměrně snadné. Navrhl jsem Batur vycházející z Continentalu GT, a bylo to úžasné. Je ale jednoduché nakreslit vůz, který je nízký, široký a má dlouhou kapotu,“ uvedl koncernový přeběhlík. A dodal, že navrhnout drahý sporťák je totéž, jako když máte dát penaltu do prázdné brány. Designéři supersportů tak dle něj nemusí být žádní géniové.

„Abyste ovšem navrhli malé auto jako ID.2all, musíte pracovat mnohem tvrději. Právě to ale lidé nechápou. Když se nicméně podíváte na vozy jako třeba Fiat Panda - designéři, co jej nakreslili, jsou podle mne géniové, nikoli ti, kteří mají na kontě hypersporty. Nechci se nikoho dotknout, ale znám obě strany mince,“ zmínil dále Mindt. A my s ním nemáme problém souhlasit - dělat auta s omezeným praktickým využitím a skoro neomezeným rozpočtem je snadné, udělat povedené auto za pár set tisíc korun, které osloví miliony zákazníků, to je opravdu výzva.

Zmiňovaný Batur byl totiž k dispozici pouze v 18 kusech, přičemž zákazníci si mohli vybrat nejen barvy exteriéru a interiéru, ale rovněž materiály. Pro Mindta tak bylo skutečně jednoduché navrhnout vůz, který oslní jen tak malou skupinku zákazníků. ID.2all však má zaujmout davy, přičemž individualizace v jeho případě nebude nekonečná. Bylo tedy třeba pamatovat na každý detail i s vědomím toho, že účetní se budou snažit ušetřit haléře na čemkoli.

Nyní má Mindt před sebou nejspíše návrh ještě menšího elektromobilu, který by měl tvořit úplný základ koncernové nabídky. S cenou se přitom Němci chtějí dostat pod půl milionu korun, ani poté však nelze jásat. Zač jste totiž ještě před nějakou dekádou měli Škodu Octavia s lepším motorem i výbavou, za to si za pár let budete moci pořídit akorát nástupce minivozu Citigo. S ním ale k moři zamíříte jen stěží, i kdyby jej Mindt učinil sebepřitažlivějším.

Andreas Mindt na počátku letošního roku vystrnadil Jozefa Kabaně z postu šéfdesignéra VW. Jak nyní uvádí, moc si tím nepomohl, má mnohem složitější práci. Foto: Volkswagen

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

