Nový sexy Číňan pro Evropu přichází přesně s tím, na co se místní automobilky v podstatě vybodly
Petr ProkopecRuku na srdce: Kdy naposledy jste viděli přijít místní automobilku s lákavým novým kompaktním hatchbackem? Pomineme-li nové Clio o třídu níž, ani si nevzpomínáme, kdy se to stalo, přitom auta tohoto ražení jsou pořád bestsellery. Přesto vidíme jen premiéry dalších a dalších vysokých stvůr, Číňanům hatchbacky zjevně nesmrdí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nový sexy Číňan pro Evropu přichází přesně s tím, na co se místní automobilky v podstatě vybodly
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Ruku na srdce: Kdy naposledy jste viděli přijít místní automobilku s lákavým novým kompaktním hatchbackem? Pomineme-li nové Clio o třídu níž, ani si nevzpomínáme, kdy se to stalo, přitom auta tohoto ražení jsou pořád bestsellery. Přesto vidíme jen premiéry dalších a dalších vysokých stvůr, Číňanům hatchbacky zjevně nesmrdí.
Čínská automobilka Leapmotor letos v prosinci oslaví teprve 10. výročí svého založení. Na tak krátkou dobu toho stihla poměrně hodně, klíčovým se pak v její historii stal rok 2023, kdy 20procentní podíl převzal koncern Stellantis. Leapmotor se tímto způsobem poměrně snadno dostal do Evropy, kde ale zatím moc neboduje. Dáno je to i tím, že třeba její elektrické SUV B10 startuje na 29 900 Eurech, tedy na více než 727 tisících korunách. Na čínské elektrické auto je to zkrátka příliš, i přes 4,5metrovou délku.
Leapmotor ovšem boj o starý kontinent nevzdává, naopak. Čínská automobilka v Mnichově představila nový hatchback B05, který bude v Říši středu znám jako Lafa 5. Novinka stojí na téže platformě jako výše zmíněné SUV, ve srovnání s ním ale působí mnohem atraktivněji. Je to v zásadě „normální” hatchback nižší střední třídy, tedy kompakt typu VW Golf, typ auta, který Evropané pořád milují a kupovali by ho jako housky na krámě. To by ale někdo musel se skutečně novými, navíc dobře vypadajícími auty tohoto ražení přicházet.
Neděje se to a v podstatě to nechápeme. Můžete stokrát říct, že v kursu jsou SUV, ale hatchbacky nejsou mimo hru. I mezi aktuálně nejprodávanějšími auty kontinentu je jich hromada - Sandero, Golf, Clio nebo Corsa jsou vozy prodávané po desítkách tisíc měsíc co měsíc. Přesto jsou pro výrobce na páté koleji a „in” jsou vysoké stvůry prodávané kolikrát ve zlomkových počtech. Leapmotor se svými B05 tedy rozhodně má šanci, zvlášť pak ve verzi Ultra, která se dočkala sportovněji střiženého kabátu.
B05 měří 4 430 milimetrů na délku, 1 880 mm na šířku a 1 520 mm na výšku. Klientele pak nabídne rozvor 2 735 mm, který má zaručit dostatek prostoru na předních i zadních sedadlech. Leapmotor dodává, že stejně jako v případě SUV i na hatchbacku Číňané spolupracovali s technickým týmem Stellantisu, aby se jim povedlo dosáhnout rozložení hmotnosti v poměru 50:50 mezi přední a zadní nápravou. B10 má na kontě 1 670 kg, B05 ovšem bude o něco lehčí.
Pohon obstarává jediný vzadu usazený elektromotor, který produkuje 218 koní výkonu a 240 Nm točivého momentu. Klientela pak bude moci volit mezi bateriemi o kapacitě 56,2 a 67,1 kWh, kdy v prvním případě může očekávat dojezd 361 kilometrů, ve druhém pak 434 km. Nejsou to žádné zázraky, data o dojezdu jsou klasicky nadsazená, ale za správnou cenu... Na tu si ale stejně jako na další detaily budeme muset ještě chvíli počkat, neboť vůz se začne vyrábět (mimochodem ve španělské Zaragoze) a prodávat až příští rok.
Uvnitř je jistotou 14,6palcová obrazovka multimediálního systému, který je poháněn čipem Snapdragon 8155 a počítá s vlastním operačním systémem automobilky. Chybět nebude ani semiautonomní řízení, jakkoli v tomto ohledu bude evropská verze zaostávat za tou čínskou, u které se již v základu počítá se střešním LiDARem.
Můžeme už jen dodat, že provedení B05 Ultra se oproti standardu bude lišit výraznějším předním splitterem, větším střešním křídlem a lehce přepracovaným zadním nárazníkem. Čekat pak nejspíše lze i větší litá kola, Leapmotor však zatím jen uvedl, že jejich velikost se napříč celou nabídkou bude pohybovat mezi 19 a 21 palci. Vzhledově tedy novinka skutečně neodrazuje, právě naopak, jak moc ale zaboduje u evropské klientely, je momentálně velmi těžké odhadnout.
B05 vypadá skutečně lákavě, dokonce až tak moc, že v Mnichově zastiňuje řadu zavedených evropských značek, které zjevně zavírají oči před tím, po čem klientela skutečně touží. Foto: Leapmotor
Kromě základní verze bude k mání i sportovní varianta Ultra, ta se má lišit hlavně vizuálně. Foto: Leapmotor
Zdroj: Leapmotor
Bleskovky
- Levnější verze nových Mercedesů dají ostatním lidem na palubě jasně najevo, jak moc jste na nich šetřili
včera
- Mercedes začal odhalovat novou třídu C, devastace jednoho modelu za den mu zjevně nestačí
8.9.2025
- Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
7.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Naposled v Evropě, pak následuje zámořská série 12:27
- Montesa Cota 4RT 301RR, Cota 4RT 260R a 4Ride: novinky v trialovém světě včera 12:44
- Duo BMW v šampionátu WSBK 2026 je už kompletní 8.9.2025
- Hegemonie bratrů Marquezových, vyhrál Alex před Marcem 7.9.2025
- Toprakův vítězný hattrick 7.9.2025
Nejčtenější články
- Někdo to říct musel: Stesky nad cly jsou přehnané, radši se ptejte, jestli vaše auta za něco stojí, dráždí šéf BMW
11.8.2025
- Dodnes nevyužitý Golf TDI po 1. majiteli ze zlaté éry VW je za tyhle peníze laciná holka pro všechno snad navěky
11.8.2025
- Nový šéf Jaguaru hned na první pokus prováhal šanci udělat něco správně
11.8.2025
- Automobilka otočila o 180 stupňů. Tohle auto mělo skončit s motory V8, místo toho teď bude nabízet jen osmiválce
11.8.2025
- Fiat dokonal dílo a z dalšího modelu udělal levné Maserati, z některých úhlů vážně dokáže zmást
11.8.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva