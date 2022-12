Nového sexy soka Škody Superb z Číny si za první den koupilo přes 10 tisíc lidí, jeho ceny jsou jako z pohádky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Dalo se čekat, že tohle auto bude hit, realita ale nakonec překonává očekávání. I naslepo jej lidé objednávají jako diví, minimálně finálními cenami je pak novinka i u nás působícího MG rozhodně nezklame.

Starší generace budou MG pamatovat jako britskou značku atraktivních aut s ne úplně přitažlivou „spolehlivostí”, současná existence automobilky téhož označení ale nemá s minulostí prakticky nic společného. MG bylo už v roce 2006 převzato čínským gigantem SAIC, který se s ním pokouší znovu prosadit po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. A nabízí stále zajímavější zboží.

Za jakýsi vrchol jeho snah si dovolíme označit nový model MG7, který v mnohém připomene Audi A5. Nejedná se ale o kopii či cokoli podobného, jde jen o podobně střižený liftback či fastback, chcete-li. A působí snad ještě atraktivněji než stroj německé prémiové značky. Zatímco ale vizuálně dělá dojem soupeře drahého stylového liftbacku, cenově míří nejen do rajónu, ale dokonce hluboko „pod rajón” mainstreamových automobilek.

MG7 je konkurentem modelů jako Škoda Superb - je to velký, až přerostlý, ale nikoli drahý liftback střední třídy. Jde o první vlaštovku v nové řadě, které MG říká Black Label, která se má zaměřit na atraktivní design se sportovním šmrncem, na což by Evropané mohli slyšet. Prozatím je vyhrazen pouze čínskému publiku, protože ale MG dnes působí prakticky všude, dokonce i v Česku, lze doufat, že se ho jednou dočkáme i my. A je se na co těšit - MG7 si odpouští elektrické nesmysly a disponuje pouze spalovacími motory, což jej činí nejen žádoucím, ale i velmi dostupným.

Ostatně i první vozy MG dostupné na českém trhu lze pořídit s 1,5litrovým atmosférickým čtyřválcem. Novinka s jedna-pětkou počítá též, s pomocí turba však bude možné u základní varianty 300 VTGI počítat se 185 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu. Sedmistupňový dvouspojkový automat se pak postará o jejich přenos na přední nápravu. To platí i pro vrcholné provedení 405 VTGI Trophy, které již zaměstnává přeplňovaný dvoulitr. Ten byl naladěn na 261 koní a 405 Nm, jenž dostal na povel pro změnu automat devítistupňový.

Interiéru vévodí 33palcová obrazovka sdružující digitální přístrojový štít a displej multimédií. Svým pojetím se v podstatě drží současných standardů - nechybí tedy ambientní podsvícení, kožené čalounění či panoramatická střecha. Zaujmout mohou snad jen sportovní sedadla s integrovanými opěrkami, třebaže ani ta dnes nejsou ničím unikátním.

Rozměry jsou ovšem výjimečně velkorysé. Při délce 4 884 milimetrů, šířce 1 889 mm a výšce 1 447 mm jde o dokonce o něco málo větší auto (+15 mm na délku), než jakým je Superb. Jeho ceny jsou ale úplně jinde. Teď už máme k dispozici i kompletní ceník, podle nějž se do prodeje dostane nejdříve vyšší varianta s dvoulitrovým turbem, devítistupňovým automatem a bohatší výbavou. Ta bude startovat na 149 800 CNY, tedy asi 489 tisících Kč. I maximálně vybavený vůz pak přijde na 179 800 CNY, což je na koruny 587 tisíc.

Přijde vám dobré, ale ne zase tak ohromující? Pořád se bavíme jen o vysokých specifikacích s 261koňovým motorem, později dorazí i základní provedení se slabší jedna-pětkou, které začne jen na 123 800 CNY, tedy 404 tisících Kč. To je méně jak polovina základní české ceny Superbu. Nejvýše vybavená verze s motorem 1,5 turbo pak má vyjít na 140 800 CNY, tedy 460 tisíc korun. Je to v obou případech ještě méně, než se dosud očekávalo.

V minulosti jsme konstatovali, že tohle auto snad bude muset být hit, i kdyby se MG snažilo o opak. A je jím. Automobilka zatím spustila tzv. slepé objednávky, kdy si lidé mohou do 31. prosince 2022 objednat s vidinou přednostního a cenově zvýhodněného dodání, a jen za první den oslovila 10 863 kupců. To je rekord v celé historii SAICu. Nedivili bychom se, kdyby se tento model prodával po statisících za rok.

Nové MG7 nejenže zajímavě vypadá, má i atraktivní techniku v čele s motorem 2,0 turbo o 261 koních a spoustu výbavy. Jeho ceny jsou vedle ceníku konkurenční Škody Superb jako z pohádky, nelze se tedy divit ohromnému zájmu už ve chvíli, kdy si auto nikdo nemohl ani pořádně vyzkoušet. Foto: MG Motor

Zdroje: MG Motor

Petr Miler

