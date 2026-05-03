695 koní, ruční řazení a zadní pohon. Nový speciální model spojený s Formulí 1 není jen další tupý marketing
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Speciality automobilek odvolávající se na jejich účast v F1 nejsou ničím novým, často jde ale o marketingové výstřely do prázdna typu 100koňový Fiat 500. Tohle auto je výjimkou, jeho 695 koní na zadní ose krocených „obyčejným” manuálem až trochu nahání strach.
Tento víkend se jede Velká cena Miami, která se zatím nevyvíjí pro americký tým Cadillac úplně marně, tedy aspoň na jeho poměry. V prvním tréninku sice Sergio Pérez obsadil 18. příčku a Valtteri Bottas dvacátou, přičemž stejné pozice si jezdci vyjeli také ve sprintové kvalifikaci, v samotném sprintu ale Pérez skončil 16., což je pro Američany zatím vrchol. A nedělní, pravděpodobně velmi mokrý, o tři hodiny vpřed posunutý (jede se už v 19 hodin našeho času!) nedělní závod může přinést nejedno překvapení, jakkoli kvalifikační výsledek Cadillacu (20. a 21. místo) zisk prvních bodů v sezóně úplně neslibuje.
My se ale budeme pro tuto chvíli soustředit jen na Miami a Cadillac. Automobilka totiž využila závodního víkendu k debutu nové verze sedanu CT5-V Blackwing. Ten je v současné chvíli jediným dostupným vozem, u kterého si můžete dopřát osmiválcový motor v kombinaci s šestistupňovým manuálem a pohonem zadních kol. Cadillac si je této výhody zjevně vědom, protože s automatem nehodlá nové provedení F1 Collector Series vůbec nabízet. Značka se navíc rozhodla, že motor V8 si pro tyto účely žádá menší úpravy.
Kompresorem přeplňovaný 6,2litrový agregát je tak rázem nejvýkonnějším osmiválcem v historii Cadillacu, neboť nabízí 695 koní výkonu a 911 Nm točivého momentu, tedy o 17 kobyl a 19 Nm víc než standardní model. K tomuto nárůstu přispěl upravený „šnek“, na němž měla spolupracovat divize GM Motorsports. Jak moc se však úpravy projevily na jízdní dynamice, již automobilka neupřesnila. Standardně však Blackwing s manuálem zvládá stovku za 3,6 sekundy a rozjet se má na víc než 330 km/h.
Cadillac hodlá vyrobit jen 26 kusů sběratelské série, čímž odkazuje na rok vstupu do světa F1. Na královskou motoristickou disciplínu pak ostatně odkazují rovněž ozdobné lišty nástupních prahů, vyražená loga na hlavových opěrkách sportovních sedadel či plaketky v motorovém prostoru a kabině. Zvenčí se pak tento speciál chlubí tmavým lakem Midnight Stone Frost, se kterým lze spojit kontrastní jemné proužky Switchable Silver ve spodní části karoserie. Podobné barevné téma vládne i uvnitř.
Klientela si může připlatit za karbonový bodykit, zatímco kola Carbon Flash Metallic jsou podobně jako brzdové třmeny v odstínu Harbor Gray Metallic součástí standardu. Na jaké částce ale bude nová edice startovat a jakým způsobem bude docházet na selekci zákazníků, Cadillac taktéž zatím neprozradil. Nebylo by ovšem od věci, kdyby zájemce usadil do simulátoru F1, a nechal je zajet virtuální okruh v Miami. Kdo by se pak k časům Péreze a Bottase přiblížil nejvíc, měl by na limitku nárok. Tušíme ale, že zrovna tak to neproběhne, rozhodovat bude spíš stav bankovního konta...
Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series dostal posílený osmiválec produkující 695 koní. Na zadní kola je přenáší pouze manuální převodovka. Uvážíme-li současné technické řešení ef-jedniček, je to svérázná volba, nebudeme proti ní ale namítat ani slovo. Foto: Cadillac
Zdroj: Cadillac
