Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj

Nebyl tím jediným, kdo se podepsal pod monopost Formule 1, s nímž Senna a Prost na okruzích svého času dominovali jako nikdo dřív ani dlouho později, měl na něm ale lví podíl. Nyní se rozhodl, že podobné zážitky dovolí 15 lidem okusit přímo na silnici.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj

/

Foto: Nichols Cars, tiskové materiály

Nebyl tím jediným, kdo se podepsal pod monopost Formule 1, s nímž Senna a Prost na okruzích svého času dominovali jako nikdo dřív ani dlouho později, měl na něm ale lví podíl. Nyní se rozhodl, že podobné zážitky dovolí 15 lidem okusit přímo na silnici.

Porsche 911 bylo v mých očích vždy jakýmsi automobilovým Svatým grálem. Ovšem jen do chvíle, než mi před lety zhruba na rok skončil v garáži Caterham 7. Šlo sice o základní Roadsport jen se 125 koňmi, ovšem s těmi byla spojena jen půltunová hmotnost. Mimo to jsem mohl zapomenout na jakékoli asistenční systémy, pro britskou značku je koneckonců nemístným luxusem i posilovač řízení. Každá jízda tak vyžadovala nemalé soustředění a já se z ní vracel pomalu jako spráskaný pes. Ovšem vždy mou tvář zdobil úsměv od ucha k uchu, o který se současná 911 podobně jako další moderní sportovní vozy už postarat neumí.

Proč? Na jedné straně nelze popřít jejich neskutečnou rychlost, na té druhé je ale třeba poukázat také na jejich odtažitost a jakousi sterilnost. U většiny soudobé sportovní produkce totiž prakticky ihned máte pocit, že většinu práce za vás odvádí samotné auto. Do jisté míry to lze pochopit, neboť výrobci se snaží oslovit stále širší publikum, u kterého předpokládají, že řídit nijak zvlášť umět nebude. Jenže tím se vzdalují od představ těch, kteří jejich značku v průběhu desetiletí pomáhali utvářet, tedy od nadšenců do řízení, kteří chtějí mít vše pod vlastní kontrolou.

Na trhu se tak objevuje stále větší skulina, kterou se pokouší vyplnit řada nových automobilových značek. Jednou z nich je společnost Nichols Cars, která byla založena v roce 2017 Stevem Nicholsem a Johnem Minettem. Za úkol si dala výrobu puristických sportovních aut, která budou spojovat design ovlivněný klasickými závoďáky s moderními technologiemi. Klíčové ovšem pokaždé je, aby řidič byl v centru dění. A jak naznačuje firemní prvotina, roadster N1A ICON 88 představený během Týdne aut v Monterey, daná mise nejspíše bude splněna na jedničku.

Novinka má trubkové šasí, jež v základu nese 6,2litrový osmiválec LT1 od koncernu General Motors. Pohonná jednotka přitom nabízí 466 koní, které jsou skrze šestistupňový manuál přenášeny na zadní kola. Firma Nichols Cars ovšem nabízí i možnost zvednout jeho výkon na 527 kobyl, stejně jako je možné sáhnout také po sedmilitrovém V8 produkujícím 639 koní. Pokaždé je u toho nicméně ručně řazená převodovka, kterou si společnost vyvinula sama.

Na rám byl použit hliník a na karoserii panely z karbonového kompozitu, není překvapením nízká hmotnost pouhých 900 kg. Za tím pak ostatně stojí i snaha zaměřit se jen na jízdní zážitky. Standardem je proto pouze trakční kontrola, ABS a posilovač řízení spadají do příplatkové výbavy. Uvnitř je pak možné počítat jen s analogovým přístrojovým štítem, volantem a dvojicí sedadel s koženým čalouněním, vše ostatní by posádku jen rozptylovalo.

Pokud vám pak N1A ICON 88 něco připomíná, je to jeho autorem. Steve Nichols byl totiž závodním technikem, který pomohl s Gordonem Murraym (tihle dva se nikdy nedohodnou, kdo měl na výsledku větší podíl...) navrhnout legendární McLaren MP4/4, se kterým následně Ayrton Senna a Alain Prost dominovali sezóně Formule 1 v roce 1988. Hold ovšem silniční roadster skládá jeho předchůdci, modelu M1A z 60. let. K mání pak bude jen 15 exemplářů, čímž je odkázáno na patnáct vítězství, kterých MP4/4 dosáhl v tehdejších 16 závodech roku 1988.

O ceně se tvůrci zatím nezmiňují, dodávají však, že karoserii ladili ve větrném tunelu MIRA tak, aby nabídla ideální poměr mezi přítlakem a aerodynamickým odporem. Jinými slovy tak skutečně vše bylo laděno jen kvůli potěše řidiče. A jakkoli něco takového často zmiňují i zavedené automobilky, následně u jejich aut vidíte takové prvky, jako je třeba adaptivní tempomat či sedačku s masážním strojkem. Tedy vyloženě luxusní prvky, které jen zvyšují hmotnost a nadšenému řidiči nedávají lautr nic.


Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 1 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada perexNový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 2 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 01Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 3 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 02Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 4 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 03Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 5 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 05Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 6 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 04Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 7 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 07Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 8 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 08Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 9 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 09Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 10 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 10Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 11 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 11Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 12 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 12Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 13 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 13Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 14 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 14Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 15 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 15Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 16 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 16Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 17 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 17Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 18 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 18Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 19 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 19Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 20 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 21Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj - 21 - Nichols Cars N1A ICON 88 2025 prvni sada 20
N1A ICON 88 je poctou McLarenům M1A a také MP4/4, s nímž Senna a Prost v roce 1988 vyhrávali jeden závod za druhým. Autor tohoto stroje byl jedním z jeho strůjců. Foto: Nichols Cars, tiskové materiály

Zdroj: Nichols Cars

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.