Nový sporťák české značky vypadá jako letadlo, jeho dynamika bude podobná

Petr Miler

/ Foto: Praga Cars

Pomineme-li Škodu Octavia RS, není mnoho aut nesoucích českou značku, v jejichž případě bychom mohli v jedné větě použít slovo „sport” a „automobil”. Praga je výjimkou, vedle škodovek je ale z úplně jiného těsta.

Sledujete-li dění ve světě čtyř kol pozorněji než většina ostatních, nemohlo vám uniknout, že se od roku 2012 pokouší na automobilovou mapu světa vrátit kdysi známá česká značka Praga s modelem R1. A soudě podle jejích úspěchů a pozdějších odhalení verzí jako R1 Turbo nebo R1R se ji to docela dobře daří. Nyní odhalila model R1 2021 a i když vypadá prakticky stejně jako jeho předchůdci, jde o úplně nový vůz.

Třebaže jsme dříve mohli spatřit exempláře s homologací pro běžné provoz, R1 je primárně sportovní, rozumějte soutěžní automobil. Oslovit se tedy snaží znovu sportovní týmy účastnící se automobilových závodů a vzhledem ke svým dosavadním úspěchům a chytré konstrukci dovolující nejen vysoké výkony, ale i snadnou údržbu, by mohl být znovu úspěšný.

Vzhledově opravdu není mnoho co řešit, automobilka ale konstatuje, abychom se nenechali zmást tím, jak auto vypadá, protože každý panel karoserie je nový. Patrné je to na podobně předního splitteru, který je nový a spolu s upraveným difuzorem vylepšuje proudění vzduchu pod vozem. Modifikované je také zadní křídlo, které zvyšuje aerodynamický přítlak o 15 %, třebaže snižuje odpor vzduchu o 5 %. Nejzajímavější je ale nakonec to, co není patrné na pohled.

Vůz nyní pracuje s karbonovým monokokem doplněným o zylon, polymerem s vyšší pevností v tahu než v případě kevlaru, který má dále zvýšit torzní tuhost vozu a lépe ochránit pilota v případě nehody. V útrobách se pak dále skrývá motor 2,0 turbo, upravený agregát známý z modelů Renault Alpine, který v tomto případě dává až 365 koní a 410 Nm. Nemusí vám to přijít na sportovní auto jako mnoho, i díky výše zmíněnému ale nyní Praga R1 váží jen 643 kg, což ji zajišťuje lepší poměr výkonu a hmotnosti než u supersportů nejvyšší ligy. A vzhledem ke své hmotnosti, zlepšené aerodynamice a upravenému podvozku zvládá v zatáčkách přetížení až 3g - v normálním silničním autě se nedostanete příliš daleko za 1g.

Je to tedy skutečně extrémní stroj, neoslnivému výkonu navzdory. Pro jeho lepší konkurenceschopnost bylo dále pozměněno řízení motoru směrem k lepší ovladatelnosti a delší dodávce maxima točivého momentu, vůz dále dostal o polovinu větší nádrž na palivo (92 litrů místo 60) a dvě palivová čerpadla. Upravené dále bylo osvětlení pro noční závody, zlepšit by se měla i schopnost vozu dosahovat vysokých rychlostí na dlouhých rovinkách. A kapitolou samou pro sebe je interiér, který krom zajímavě řešených nastavitelných pedálů dostal nové ovladače a kontrolky a skutečně připomíná letadlo. Docela příhodné pro vůz, který pojede trochu jako letadlo.

Bez zajímavosti dále není, že ačkoli jde o nepochybně extrémní a adekvátní drahý kus techniky, Praga myslí na to, aby nebylo příliš náročné jej udržovat. Veškeru práci na voze na okruhu tak prý snadno zastane jeden mechanik, který se díky velkým, ale lehkým částem karoserie rychle dostane k veškeré technice, na níž bude potřeba pracovat. Chytré, česko-slovenské řešení? Skoro to tak vypadá, počkejme si ale, jak bude R1 2021 válet na okruzích. A samozřejmě, pro vlastní kratochvíle mimo veřejné komunikaci si ji můžete pořídit i sami. Přesné dynamické parametry ani cenu neznáme, hovoří se ale o sumě pod 6 milionů Kč za vůz v základní specifikaci.

Praga R1 2021 nevypadá zásadně jinak než její předchůdci, fakticky je ale o nové a vpravdě fascinující auto. Na takové stroje české značky zvyklí opravdu nejsme. Foto: Praga Cars

Zdroj: Praga Cars

