Nový sporťák s manuálem a bez elektroniky i airbagů je dnes zázrak, s nadšením ale vzbuzuje i obavy

Jako jednu z prvních velkých novinek roku 2022 bychom čekali leccos, jen ne tohle. Spojení 558 koní s 1 250 kilogramy a třemi pedály vypadá jako zjevení z minulosti, ovšem brát ho musíme se vším všudy - je to novinka značky, jejíž vozy nechaly ve štychu mnohé, i Richarda Hammonda.

Jedním z nejpovedenějších speciálů Top Gearu, jakkoliv vlastně o úplný speciál nešlo, patří výlet se supersporty napříč Itálií. Premiéru měl jako první epizoda osmnácté série již v lednu 2012, tedy před dlouhými deseti lety. Jeremy Clarkson si v ní vychutnával Lamborghini Aventador, zatímco James May vklouzl do McLarenu MP4-12C. Pro nás je ale v tuto chvíli nejpodstatnější třetí vůz, Richard Hammond si totiž vybral Noble M600. Britský supersport pak rozhodně zaujal svým vokálním projevem, dynamikou či použitím manuální převodovky, nakonec se však do historie zapsal trochu jiným způsobem.

Pokud toto daný díl neviděli, doporučujeme to napravit. My pak prozradíme, že Hammonda vůz zradil a zůstal stát na kraji vozovky. Mnohem větším problémem se však stala ta skutečnost, že Noble nemá síť servisních center. Populární moderátor si tak musel počkat na zcela nový exemplář, který mu Britové poslali. S takovou službou ale běžní zákazníci pochopitelně nemohou počítat. Co ale naopak u takových malosériovek očekávat musí, to je podobné stávkování techniky.

Důvodem, proč si Noble připomínáme, je novinka britské značky. Model M500 přitom kráčí ve stopách svého předchůdce, po němž podědil ocelový trubkový rám. Jak nicméně dodává provozní ředitel značky Peter Boutwood, zhruba 30 procent z něj bylo přepracováno. Díky nižším prahům tak kupříkladu má být snadnější nastupování a vystupování. Kromě toho se rám dočkal i menšího rozšíření, čímž uvnitř vzniklo více místa pro dvě sedadla Recaro či jejich komfortnější alternativu.

Změny se odehrály rovněž pod kapotou, neboť zatímco M600 disponovalo 4,4litrovým osmiválcem vyvinutým Volvem a Yamahou, M500 dostal 3,5litrový šestiválec EcoBoost od Fordu. Ten je aktuálně naladěn na 507 koní, Noble ale dodává, že do začátku výroby, s níž se počítá na konci letošního roku, výkon vzroste na 558 koní. Bude však stálý, nikoliv jako u předchůdce, kde si zákazníci mohli vybrat plnící tlak turbodmychadel a tedy 456, 558 nebo dokonce 659 koní.

I přes nižší výkon ovšem novinka nebude působit pomalým dojmem. Stovku má zvládnout za 3,5 sekundy jako M600, nejvyšší rychlost pak má přesáhnout 320 km/h. Zrovna ve druhé disciplíně na tom přitom předchůdce byl lépe, ovšem na udávaných 362 km/h se Hammond nedostal, místo toho skončil na 346 km/h. Dále pak již nemohl pokračovat, neboť byl na konci testovací ranveje. Nicméně i tak jízdní dynamikou britský supersport zaujal na rozdíl od oné spolehlivosti.

U srovnávání s M600 pak ještě chvíli zůstaneme, neboť i novinka chce být puristickým řidičským nástrojem. Jedinou volbou tedy bude šestistupňový manuál Graziano, ABS či airbagy pak nedostanete ani za příplatek, natož pak ESP nebo jakékoli pokročilejší asistenty. A namísto aktivního podvozku bude M500 používat v každém rohu dvojité lichoběžníky, vinuté pružiny a pasivní tlumiče. Zároveň se dočká i řízení s hydraulickým posilovačem, pročež po několika lekcích v posilovně můžete čekat komunikační dálnici od kol.

V důsledku staromilského přístupu bude Noble M500 vážit pouhých 1 250 kilo, což není suchá, ale „mokrá“ hmotnost zahrnující i palivo a maziva. Daná hmotnost je přitom spojena se základní verzí, jenž používá sklolaminátovou karoserii. Britové však přijdou i s karbonovou dietou. Jak rozsáhlá však bude, zatím zůstává tajemstvím. Totéž platí i v případě cen, byť prozatímní odhady mluví o počáteční sumě 150 tisíc liber (cca 4,38 milionu korun).

Noble doufá, že bude moci vyrábět a prodávat 50 kusů ročně, to je však poněkud odvážná vize. Nikoliv jen proto, že Noble má pouhých osm zaměstnanců, ale spíše v důsledku zájmu. Ten totiž bude redukovat jak ona absence servisní sítě, tak skutečnost, že M500 je řidičským vozem a nikoliv investičním nástrojem. Útočit tak bude na stále se zmenšující zákaznickou skupinu. Pokud ale Britové oproti předchůdci navýší kvalitu, možná by svého cíle dosáhnout mohli.

Nový Noble M500 má do sériové výroby zamířit na sklonku loňského roku. V té době by měl nabídnout kombinaci 558 koní a 1 250 kil. Doufejme ovšem, že bude spolehlivější než předchozí M600. Foto: Noble

