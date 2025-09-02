Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje

Nic vám neříká design ani logo na kapotě? Ale no tak, jen vzpomínejte. Je to už 15 let, co tato značka přišla se svou prvotinou. Má italsky znějící jméno, designově míchá japonské i americké vlivy, i pod kapotou má americký osmiválec a uvnitř chce oslovit luxusem. Tohle je její novinka jménem CS8.

Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bufori

Nic vám neříká design ani logo na kapotě? Ale no tak, jen vzpomínejte. Je to už 15 let, co tato značka přišla se svou prvotinou. Má italsky znějící jméno, designově míchá japonské i americké vlivy, i pod kapotou má americký osmiválec a uvnitř chce oslovit luxusem. Tohle je její novinka jménem CS8.

Malajsie není zemí, kterou bychom si spojil s výrobou aut, tím víc ale svého času dokázala zaujmout tamní automobilka Bufori. Její jméno zní italsky, nejde ovšem o jméno nějakého apeninského šlechtice, ale zkratku složenou z prvních písmen slov Beautiful, Unique, Fantastic, Original, Romantic a Irresistible - všechno tohle. A snad není třeba překl... No dobře: Krásný, Unikátní, Fantastický, Originální, Romantický a Neodolatelný. Takže Kuforn, i český by to skoro šlo. Vymyslete něco lepšího místo neodolatelný (co třeba Imaginární?) a máte to: Kufori!

Ale žerty stranou, ostatně Bufori není ničím imaginárním. Tahle značka si udělala jméno i v Evropě už na autosalonu v Ženevě 2010 svým čtyřdvéřovým kupé a od té doby je aspoň v myslích nadšenců zapsána jako aktivní výrobce sportovně laděných luxusních aut svérázného vzezření.

Tyto zásady ctí i nové kupé CS8, které se poprvé ukázalo jako prototyp již v roce 2019. Od té doby ovšem prošlo dramatickou proměnou, ostatně jen rozvor byl prodloužen o 350 milimetrů. Zároveň došlo také na zvětšení zadního převisu, přičemž obojí mělo přinést více místa v kabině i zavazadelníku. Souběžně s tím se Bufori snažilo o vyvážené proporce i přesun od ryzího sporťáku spíš k cesťáku.

Je nicméně otázkou, zda design vozu sedne každému. Ve srovnání s bývalými kreacemi firmy se sice ručně tvarovaná karoserie drží při zemi, ovšem stále tu máme jakýsi mix elementů Mazdy RX-7 a Dodge. S tím souvisí pohonné ústrojí, pod dlouhou kapotu vozu se totiž nastěhovaly šestiválce a osmiválce z produkce koncernu Stellantis. Zatím se však zdá, že prim mají hrát objemnější jednotky.

Bufori se totiž rozpovídalo především o vrcholné verzi osazené 6,4litrovým V8, který disponuje také kompresorem. V případě CS8 toto ústrojí produkuje 821 koní, které míří na zadní kola skrze osmistupňový automat. Protože přitom kupé váží pouhých 1 550 kilogramů, zrychlení na stovku zabere rovné 3 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost byla elektronicky omezena na 330 km/h.

Malajsijská značka ovšem hodlá nabídnout zmíněný 6,4litrový osmiválec také v čistě atmosférické verzi, stejně jako dorazí 3,6litrový šestiválec, znovu s kompresorem nebo bez něj. Nabídku pak uzavře třílitrový řadový šestiválec twin-turbo, přičemž výkony těchto jednotek se budou pohybovat mezi 320 a 550 koňmi. Hmotnost by nicméně hlavně u šestiválců měla o pár desítek kil klesnout.

Bez ohledu na pohonné ústrojí chce Bufori vždy dosáhnout ideálního poměru hmotnosti 50:50 mezi přední a zadní nápravou. Obě pak hodlá osadit také brzdami Brembo či odlehčenými koly s pneumatikami od Michelinu. Dovnitř se pak mimo jiné nastěhují sedadla Recaro, přičemž klientela si bude moci zvolit jak výbavu, tak i materiály. A možná proto kabinu automobilka zatím neukázala.

Objednávky ovšem již lze sepisovat, přičemž ceny startují na poněkud bláznivých 10 milionech korun. Tuto částku Bufori omlouvá tím, že na každém voze jeho experti stráví víc než devět tisíc hodin práce. Dobře, ale co takhle pohnout? Takhle i většina Porsche či Ferrari rázem působí jako odfláknuté vozy, kterými jistě nejsou.


Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 1 - Bufori CS8 2025 prvni sada 01Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 2 - Bufori CS8 2025 prvni sada 02Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 3 - Bufori CS8 2025 prvni sada 03Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 4 - Bufori CS8 2025 prvni sada 04Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 5 - Bufori CS8 2025 prvni sada 05Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 6 - Bufori CS8 2025 prvni sada 06Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 7 - Bufori CS8 2025 prvni sada 07Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 8 - Bufori CS8 2025 prvni sada 08Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 9 - Bufori CS8 2025 prvni sada 09Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 10 - Bufori CS8 2025 prvni sada 10Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 11 - Bufori CS8 2025 prvni sada 11Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje - 12 - Bufori CS8 2025 prvni sada 12
CS8 sice nevypadá tak extravagantně jako předchozí kreace firmy, každému však taktéž nesedne. I když pak může nabídnout 821 koní, ty nepochází z levného kraje. Foto: Bufori

Zdroj: Bufori

Petr Prokopec

