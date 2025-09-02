Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje
Petr ProkopecNic vám neříká design ani logo na kapotě? Ale no tak, jen vzpomínejte. Je to už 15 let, co tato značka přišla se svou prvotinou. Má italsky znějící jméno, designově míchá japonské i americké vlivy, i pod kapotou má americký osmiválec a uvnitř chce oslovit luxusem. Tohle je její novinka jménem CS8.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Nic vám neříká design ani logo na kapotě? Ale no tak, jen vzpomínejte. Je to už 15 let, co tato značka přišla se svou prvotinou. Má italsky znějící jméno, designově míchá japonské i americké vlivy, i pod kapotou má americký osmiválec a uvnitř chce oslovit luxusem. Tohle je její novinka jménem CS8.
Malajsie není zemí, kterou bychom si spojil s výrobou aut, tím víc ale svého času dokázala zaujmout tamní automobilka Bufori. Její jméno zní italsky, nejde ovšem o jméno nějakého apeninského šlechtice, ale zkratku složenou z prvních písmen slov Beautiful, Unique, Fantastic, Original, Romantic a Irresistible - všechno tohle. A snad není třeba překl... No dobře: Krásný, Unikátní, Fantastický, Originální, Romantický a Neodolatelný. Takže Kuforn, i český by to skoro šlo. Vymyslete něco lepšího místo neodolatelný (co třeba Imaginární?) a máte to: Kufori!
Ale žerty stranou, ostatně Bufori není ničím imaginárním. Tahle značka si udělala jméno i v Evropě už na autosalonu v Ženevě 2010 svým čtyřdvéřovým kupé a od té doby je aspoň v myslích nadšenců zapsána jako aktivní výrobce sportovně laděných luxusních aut svérázného vzezření.
Tyto zásady ctí i nové kupé CS8, které se poprvé ukázalo jako prototyp již v roce 2019. Od té doby ovšem prošlo dramatickou proměnou, ostatně jen rozvor byl prodloužen o 350 milimetrů. Zároveň došlo také na zvětšení zadního převisu, přičemž obojí mělo přinést více místa v kabině i zavazadelníku. Souběžně s tím se Bufori snažilo o vyvážené proporce i přesun od ryzího sporťáku spíš k cesťáku.
Je nicméně otázkou, zda design vozu sedne každému. Ve srovnání s bývalými kreacemi firmy se sice ručně tvarovaná karoserie drží při zemi, ovšem stále tu máme jakýsi mix elementů Mazdy RX-7 a Dodge. S tím souvisí pohonné ústrojí, pod dlouhou kapotu vozu se totiž nastěhovaly šestiválce a osmiválce z produkce koncernu Stellantis. Zatím se však zdá, že prim mají hrát objemnější jednotky.
Bufori se totiž rozpovídalo především o vrcholné verzi osazené 6,4litrovým V8, který disponuje také kompresorem. V případě CS8 toto ústrojí produkuje 821 koní, které míří na zadní kola skrze osmistupňový automat. Protože přitom kupé váží pouhých 1 550 kilogramů, zrychlení na stovku zabere rovné 3 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost byla elektronicky omezena na 330 km/h.
Malajsijská značka ovšem hodlá nabídnout zmíněný 6,4litrový osmiválec také v čistě atmosférické verzi, stejně jako dorazí 3,6litrový šestiválec, znovu s kompresorem nebo bez něj. Nabídku pak uzavře třílitrový řadový šestiválec twin-turbo, přičemž výkony těchto jednotek se budou pohybovat mezi 320 a 550 koňmi. Hmotnost by nicméně hlavně u šestiválců měla o pár desítek kil klesnout.
Bez ohledu na pohonné ústrojí chce Bufori vždy dosáhnout ideálního poměru hmotnosti 50:50 mezi přední a zadní nápravou. Obě pak hodlá osadit také brzdami Brembo či odlehčenými koly s pneumatikami od Michelinu. Dovnitř se pak mimo jiné nastěhují sedadla Recaro, přičemž klientela si bude moci zvolit jak výbavu, tak i materiály. A možná proto kabinu automobilka zatím neukázala.
Objednávky ovšem již lze sepisovat, přičemž ceny startují na poněkud bláznivých 10 milionech korun. Tuto částku Bufori omlouvá tím, že na každém voze jeho experti stráví víc než devět tisíc hodin práce. Dobře, ale co takhle pohnout? Takhle i většina Porsche či Ferrari rázem působí jako odfláknuté vozy, kterými jistě nejsou.
CS8 sice nevypadá tak extravagantně jako předchozí kreace firmy, každému však taktéž nesedne. I když pak může nabídnout 821 koní, ty nepochází z levného kraje. Foto: Bufori
Zdroj: Bufori
Bleskovky
- Unikla podoba nástupce Audi TT a R8 v jednom, je to ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali
dnes
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
31.8.2025
- Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
30.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Časový plán GP Katalánska 08:12
- Oliveira musí hledat jinou alternativu 08:00
- European Bike Week: legendární sraz ve Faak am See 2-7.9.2025 včera 11:26
- Alberto Surra nazpět v Grand Prix 31.8.2025
- V Magny Cours Garcia místo Lecuony 31.8.2025
Nejčtenější články
- Bentley vám teď do auta na přání instaluje i zlaté výdechy ventilace nebo tvíd, ve výsledku tím ale ukazuje jen tragičnost doby
2.8.2025
- Honda poznává následky sázky na downsizing, místo nezdolných jednotek v ruce má hromadnou žalobu za poruchové motory na krku
2.8.2025
- Elektrické Kie a Fordy už v USA skoro nikdo nechce ani v momentě, kdy měly růst v jakési předsmrtné křeči
2.8.2025
- Ferrari odmítá, že by odložilo projekt druhého elektromobilu. Žádný takový ani neexistuje, říká šéf po zmínkách o nulovém zájmu
3.8.2025
- Nový Ford Mondeo se potichu vrátil na pozici bestselleru, s cenou od 440 tisíc Kč to ale nakonec není překvapení
3.8.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva