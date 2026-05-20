Nový sportovní Mercedes je jako ošklivý „fejk”, rozšláplá žába si od A do Z hraje na něco, čím není a nebude
Petr ProkopecMá-li tohle být jeden z vrcholů nabídky „vynálezce automobilu” v roce 2026, pak je evropský autoprůmysl skutečně ve vážných problémech. Nové čtyřdvéřové AMG GT je nehezká absurdita vším, čím se pokouší být.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nový sportovní Mercedes je jako ošklivý „fejk”, rozšláplá žába si od A do Z hraje na něco, čím není a nebude
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Má-li tohle být jeden z vrcholů nabídky „vynálezce automobilu” v roce 2026, pak je evropský autoprůmysl skutečně ve vážných problémech. Nové čtyřdvéřové AMG GT je nehezká absurdita vším, čím se pokouší být.
Pokud toužíte po sportovním voze, pak chcete takový, který si na nic nehraje. Vysoký výkon je nutná součást balíčku, nedává ale smysl bez přiměřeně nízké hmotnosti, skvělých jízdních vlastností, vysoké ovladatelnosti či autentického zvukového projevu a chování vůbec. Pokud by vám stačila simulace takového auta, můžete si koupit Playstation s patřičnou výbavou. Mercedes ale není přesto přichází s autem, který za nic lepšího než simulaci sportovního auta označit nelze, jen na rozdíl od Plystationu jezdí.
Až trapně okatě je podle tohoto receptu ukuchtěn nový Mercedes-AMG GT 4-Door. K dispozici bude ve dvou verzích 55 a 63, kdy každá disponuje třemi elektromotory - jedním vpředu a dvěma vzadu. U slabšího provedení přitom lze celkově počítat s 816 koňmi, zatímco to silnější nabídne opravdu velmi početné stádo čítající 1 169 kobyl. Na stovku se tato varianta dostane za 2,1 sekundy a na dvoustovku za 6,4 s. Nejvyšší rychlost pak činí 300 km/h, zakoupit si ovšem kvůli tomu musíte paket Driver's Package. To však není jediná poznámka s hvězdičkou, která se týká dynamických parametrů.
Výše zmíněných časů totiž GT63 dosahuje jen s tzv. jednostopovým rolloutem. Jinými slovy, Němci začínají mačkat stopky až ve chvíli, kdy vůz ujede zhruba 30 centimetrů. Pokud by ovšem skutečně startoval z místa, rázem je třeba počítat s 2,4 a 6,8 sekundami. I to je sice hezké, ovšem mnohá letitá konkurence je na tom lépe. Mercedes proto musel přijít s jistou kamufláží, pod kterou většina médií vůbec nenahlédla. A nejspíš doufá, že daty o výkonu a zrychlení oslepí i klientelu, která následně vyprázdní kapsy bez sebemenšího zaváhání.
Kdyby tohle auto nabízelo jako autentický elektrický sporťák, proč ne, ničím takovým ale není. K tomu se ještě dostaneme, už samotné technické parametry totiž mají několik trhlin. To první je použití baterie o kapacitě pouhých 106 kWh. Znamená to tedy, že disponuje ekvivalentem 27litrové nádrže na naftu, což je auta se zmíněným výkonem a hmotností brutální 2 460 kg směšné číslo. Mercedes samozřejmě dojezd vypočítal až na 764 km, s něčím takovým lze ale počítat jen ve městě, což je asi to poslední místo, pro které si pořídíte tisícikoňové GT.
Baterie aspoň zvládají dobíjecí výkon až 600 kW, je ale třeba si uvědomit, že většina veřejných dobíjecích stojanů počítá s 50 kW, u domácích wallboxů se pak výkon pohybuje mezi 11 a 22 kW. Pokud tedy skutečně dupnete na plynový pedál a využijete veškerý potenciál pohonného ústrojí, můžete po ujetí nějakých 100 km zvonit u cizích vrátek a prosit majitele, zda by vám nepronajal zásuvku. Asi tak na den. Během něj mu můžete vyprávět o svém obrovském finančním omylu, neboť pokud něco překoná rychlý úbytek energie, je to ještě rychlejší propad hodnoty.
Ceny přitom Němci zatím do placu nedali, předpokládáme však, že se budou pohybovat na úrovni konkurenčního vrcholného Porsche Taycan. Pod 5 milionů korun se tedy nejspíš nedostanete ani se slabším GT55, které počítá se stejnými bateriemi i hmotností. Na stovce jste ovšem při startu z místa za 2,8 sekundy, na dvoustovce pak za 9 s. Pohádkami o udávaném dojezdu už vás nebudeme zdržovat, nemají s realitou nic společného. Skutečný by ale mohl být objem zavazadelníků, kdy ten přední pobere 41 a druhý 415 litrů.
Přesunout se můžeme do interiéru, kde spíše než na fyzická tlačítka narazíte spíše na dotykové displeje. Nicméně třeba středový tunel hostí trojici ovladačů, které skutečně můžete vzít do ruky a navíc přitom neucítíte levný plast. Něco takového lze ocenit, co je naopak vrcholně trapné, je jízdní režim Sport+, při kterém reproduktory zásobují kabinu zvukem inspirovaným benzinovým osmiválcem. Auto dokonce předstírá jeho přítomnost digitálním otáčkoměrem, který nemá žádnou vazbu na realitu, a řazením, které žádné převodové stupně nemění. Tohle je něco neuvěřitelně trapného - Mercedes se údajnou evoluci v podobě elektrického sporťáku pokouší prodat tak, že kompletně simuluje projev spalovacího auta. Nebylo by tedy lepší zůstat u toho spalovacího auta? Nemělo by ani problém s hmotností, dojezdem, „dobíjením”...
Bude tedy třeba, abyste elektromobilitu a Mercedes skutečně milovali, jinak o AMG GT 4-door nebudete ani uvažovat. Novinka ostatně odrazuje i svým venkovním vzhledem, a to přesto, že na přídi již nenajdeme půl milionu hvězd jako u jiných aut značky z poslední doby. I tak se ale vůz tváří jako žába, na kterou někdo šlápnul. Vzadu navíc Mercedes své třícípé mánii neodolal, pročež tu máme hned sedm hvězd vedle sebe - vždy tři po stranách jsou ovšem světla.
Finální verdikt pochopitelně necháme na vás, na rozhodování nakonec máte dostatek času. První vozy by se totiž u dealerů měly objevit až ve druhé polovině roku. My bychom ale daleko radši vzali oněch šest milionů korun, a za nějaké dva koupili starší Porsche 911 GT3, které si jeho první majitel skutečně pořídil i bez rádia. Zbývající čtyři miliony by nám pak zůstaly na servis, palivo a roční permanentky na Nürburgring. A na tomto okruhu bychom každému, kdo by se zde s elektrickým AMG objevil, vyprášili kožich. Kdyby náhodou ne v prvním kole, tak v tom druhém už určitě, dva celé okruhy naplno tohle auto neobjede ani omylem, kterým samo je.
To je on, elektrický šampion z Affalterbachu. Také máte pocit, že by AMG udělalo lépe, kdyby zůstalo u ručně skládaných osmiválců? Mimochodem, místo tradiční plaketky s podpisem mechanika, který motor dával dohromady, najdete pod přední kapotou QR kód, který vás odkáže na příběhy techniků. Boha jeho... Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
Bleskovky
- Čínské Ferrari za cenu Octavie se prohnalo po Severní smyčce Nürburgringu. A je rychlé, pořád ale nestačí na o 450 koní slabší kombík
před 8 hodinami
- Stačí překvapivě málo, aby až trochu ohyzdné Ferrari F80 najednou působilo jako atraktivní stroj
18.5.2026
- Ilustrátor po úniku patentových obrázků nové Lady Niva ukázal prakticky jistou podobu hotového auta
17.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- V Mostě se poprvé před domácím publikem představil český Compos Racing Team 14:32
- Dvoudenní testy Superbike v Misanu 10:00
- Bridgestone Racing Battlax V03: pouze na závodní okruhy 08:00
- Test Moto2 v Barceloně: 5. Salač včera 20:50
- Test MotoGP v Barceloně 18.5.2026
Nejnovější články
- Už i v USA podlehli kouzlu kódu E46. O docela obyčejné BMW řady 3 z roku 2003 se 100 tkm se v aukci strhla mela
před hodinou
- Olej pro vaše sportovní auto „dojde už za měsíc”, varuje expertka. Některým dochází už teď a spása je v nedohlednu
před 3 hodinami
- Nový sportovní Mercedes je jako ošklivý „fejk”, rozšláplá žába si od A do Z hraje na něco, čím není a nebude
před 4 hodinami
- Nenápadný prcek potichu udolal tápajícího obra. Suzuki už globálně prodává víc aut než Honda, možná i proto, že nepodlézá EU
před 6 hodinami
- Škoda plně odhalila nový Epiq a nutí k údivu. Je to auto bez výkonu a bez baterek, s cenou bez špetky soudnosti
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva