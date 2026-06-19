Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej

Jestli existuje nějaké antidotum na absurditu moderních aut, musí to být tento stroj. Navíc tu není nic a co si v něm sami neodřídíte, to nemáte. Míří konečně do sériové výroby a jeho cena není při pomyšlení na sumu potřebnou na Porsche Taycan Turbo GT Manthey zase tak vysoká.

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Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej

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Foto: Nichols Cars, tiskové materiály

Jestli existuje nějaké antidotum na absurditu moderních aut, musí to být tento stroj. Navíc tu není nic a co si v něm sami neodřídíte, to nemáte. Míří konečně do sériové výroby a jeho cena není při pomyšlení na sumu potřebnou na Porsche Taycan Turbo GT Manthey zase tak vysoká.

Ještě před pár lety představovala Mazda MX-5 pomalu vysněný řidičský ideál. Na kontě měla nízkou hmotnost, která jen o pár kil přesahovala jednu tunu. Pod kapotu jste si pak mohli objednat dvoulitrový atmosférický motor, který skrze šestistupňový manuál roztáčel zadní kola. To vše jste si mohli pořídit za cenu lehce přes 1 milion korun, přičemž Mazda vám navíc dala na výběr, zda je vaší krevní skupinou plátěná nebo pevná skládací střecha. Vedle toho jste pak mohli volit mezi barvou karoserie a výbavou v interiéru.

Jenže kvůli emisním normám byl dvoulitr poslán přes palubu, pročež si roadster můžete dopřát už jen s jedna-pětkou. Ta se pak sice nedávno dočkala lehčího navýšení výkonu, ovšem ani se 136 koňmi nepůsobí jako vůz, za jehož volantem byste se museli o něco výrazně snažit. Vlastně se tak ani nedivíme stále menšímu zájmu. Na druhou stranu, pokud se před showroomem Mazdy otočíte na podpatku, pak nemáte kam zamířit. Tedy pokud místo jednoho milionu korun nemáte na kontě asi dvanáctinásobek.

Již před rokem jsme si totiž mohli představit vůz zvaný N1A, za kterým stojí Steve Nichols. Ten je spoluautorem takových monopostů Formule 1, jako je McLaren MP4/1, MP4/3 či MP4/4, přičemž s posledním zmíněným Ayrton Senna a Alain Prost doslova zválcovali konkurenci - zvítězili totiž v patnácti z tehdejších šestnácti závodů. Nichols se sice asi nikdy neshodne s Gordonem Murrayem na tom, kdo má na jeho konstrukci větší zásluhu, ale to je nakonec jedno dělali na něm oba.

N1A si nakonec bere vizuální inspiraci hlavně z prvního zmíněného stroje, u nějž je Nicholsovo autorství nesporné. Na své silniční prvotině pracoval čtyři roky, přičemž nyní konečně přišel s finální produkční verzí. A i v úvodu zmíněná Mazda vedle ní působí jako zbytečně těžké, velké a navíc slabé auto.

N1A totiž dostal karbonovou karoserii a karbono-hliníkové šasí. Váží tak méně než 900 kilogramů, což je opravdu působivé. Zvláště při pohledu na pohonné ústrojí. Klientela si totiž bude moci vybrat ze dvou atmosférických osmiválců od Chevroletu, kdy 6,2litrový agregát LT1 nabízí 482 koní výkonu a 637 Nm točivého momentu, zatímco u sedmilitrové jednotky LT7 lze počítat se 710 kobylami a 813 Nm.

Ať už se však zákazníci rozhodnou jakkoli, pokaždé dostanou roadster, který se musí obejít bez jakýchkoliv elektronických asistentů i palubní elektroniky. Přenos výkonu na zadní kola pak vždy zajišťuje šestistupňový manuál, za automat si nebude možné ani připlatit. V silnější verzi přitom N1A zvládá stovku za 3,5 sekundy, spíše než na krátkou chvíli v přímém směru chce ovšem bodovat zapojením řidiče na zakroucených okreskách či na okruzích. Protože ale nemá žádnou střechu, je třeba sledovat počasí.

Co se podvozku týče, lze vpředu i vzadu počítat s dvojitými lichoběžníky a stavitelnými tlumiči. Pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 pak mají na přední nápravě šířku 245 milimetrů, zatímco vzadu jde o 305 mm. To je oproti Mazdě výrazný nárůst, jakkoliv s ohledem na mnohem vyšší výkon i absenci asistenčních systémů nebudete mít problém zadní nápravu „urvat” kdykoli a kdekoli si zamanete.

Nichols hodlá postavit pouze 150 exemplářů tohoto stroje, u kterých se počítá se startovní cenou 450 tisíc liber neboli 12,55 milionu korun. Není to láce, ale vedle moderních bizarností... V případě úvodních patnácti kousků edice Icon 88, která odkazuje právě na oněch 15 vítězství McLarenu v roce 1988, je ovšem třeba počítat s částkou 500 tisíc liber, tedy skoro 14 milionů Kč. Výrobu si vezme na povel společnost RML Group, která v současné době staví svá vlastní upravená Porsche 911.


Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 1 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 01Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 2 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 02Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 3 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 03Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 4 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 04Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 5 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 05Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 6 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 06Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 7 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 07Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 8 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 08Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 9 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 09Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 10 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 10Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 11 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 11Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 12 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 12Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 13 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 13Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 14 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 14Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 15 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 15Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 16 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 16Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 17 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 17Nový supersport od konstruktéra Sennovy slavné formule má motor V8, manuál, váží 900 kg a v kabině nenajdete ani jeden displej - 18 - Nichols Cars N1A 2026 nova sada 18
N1A od Steva Nicholse je konečně hotov a jde do prodeje. Klientela u něj může volit mezi dvěma osmiválcovými motory, v obou případech se však dočká hmotnosti nižší než 900 kilo. Foto: Nichols Cars, tiskové materiály

Zdroj: Nichols Cars

Petr Prokopec

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