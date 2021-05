Nový supersport s neexistujícími bateriemi působí jako podvod, nalákat chce 61 lidí před 3 hodinami | Petr Prokopec

Buď jde o absurdně pojatý průlom ve vývoji aut, nebo o vábničku na důvěřivé lidi disponující patřičnými prostředky. Asi si dokážete sami představit, která možnost je výrazně pravděpodobnější.

Elektrifikace aut se v tuto chvíli zdá být nevyhnutelná, zůstává ale otázkou, zda jde skutečně o udržitelný pohon budoucnosti. Vše záleží hlavně na bateriích, samotný pohon elektromotory je bezproblémová a dávno vyřešená věc. Potíží jsou hlavně jejich energetická hustota, tedy kolik energie uloží v „prostoru” o určité objemu a hmotnosti, rychlost jejich dobíjení, jejich životnost a pochopitelně cena.

Přes jistý pokrok ve všech ohledech jsme u baterií stále na hony vzdáleni tomu, co nabízí dnešní auta se spalovacími motory - do těch natankujete v přepočtu stovky kilowatthodin v řádu jednotek minut, nádrž i s palivem váží pár desítek kilogramů, řešení je to z hlediska životnosti zbytku vozu na věčnost a nestojí prakticky nic, je to kus plastu. Oproti tomu dnes obvyklé Li-ion baterie pojmou desítky kWh při hmotnosti stovek kg, bez rychlonabíječky se dobíjí desítky hodin, vydrží kolem 8 let s a stojí statisíce korun. To jsou dva úplně jiné světy, a to nemluvíme o ekologických aspektech.

Kdo tedy přijde s akumulátory, které tuto hru alespoň trochu vyrovnají, trefí desítku a sebere bank. To bude multimiliardový jackpot. Za více než 120 let snah na poli vývoje akumulátorů pro toto využití se ale nikdo ničemu takovému ani nepřiblížil, a tak si sami dokážete představit, jak moc pravděpodobné je to nyní.

Nyní se můžeme přesunout k dosud neznámé italské automobilce Estrema, která odhalila svůj nový elektrický supersport jménem Fulminea. Vůz má dostat hned čtyři elektrické motory, jež souhrnně produkují 2 040 koní. Tedy opravdu působivý výkon, se kterým by novinka měla zvládat sprint na stovku okolo 2 sekund a na třistadvacítku za méně než 10 sekund. Zároveň Italové předpokládají, že dojezd by mohl dle normovaného cyklu činit 520 km, jakkoliv realita pochopitelně bude horší.

Zatímco jízdní dynamika dokáže zaujmout a dojezd ve stínu dnešních standardů nezklamat, daleko větší pozornost si Estrema získala bateriemi. Firma hodlá použít ty s pevným elektrolytem, jež navíc ještě spojí se superkondenzátory. Jinými slovy tu tedy máme technologii, o jejíž vývoj se snažila celá řada mnohem renomovanějších společností, ovšem ani jedna zatím neuspěla. A jejich největší zastánce vývoj zcela vzdal s tím, že jde běh na stále příliš dlouhou trať a není reálné dostat je do produkce v této dekádě.

Pokud by se tedy ukázalo, že Estrema nemlží, rázem by mohla vznést nárok na elektrický trůn, nemusela by se vůbec obtěžovat s nějakým supersportem a prodávat baterie překonávající dosavadní řešení ve všech zmíněných ohledech jako housky na krámě. Ale protože to nedělá, je naprosto jisté jisté, že podobné baterie neexistují. Věříme, že je s nimi v nějaké vývojové fázi, jako ostatně zmíněný Fisker a nejen on, něco takového má ale k využití v sériově vyráběném automobilu daleko.

Gianfranco Pizzuto tak jen oznámil, že instalaci baterií umožnila malosériová produkce modelu Fulminea. Jejich vývoj přitom má být velmi silně podporován společností ABEE (Avesta Battery Energy Engineering) a výroba bude probíhat ve spolupráci s IMECAR Elektronik. Celý paket zahrnující i ony superkondenzátory by měl nabízet kapacitu 100 kWh a navíc umožnit dobití na 80 procent za 15 minut. Pořád daleko k benzinové nádrži, ale budiž.

Ovšem i toto má mezery, vyžadovalo by to skoro 400kWh dobíjecí výkon, všechno je zkrátka příliš dobré na to, aby to byla pravda. A tak projektu Fulminea nevěříme ani za mák. Znovu totiž musíme zopakovat, že pokud by takové baterie existovaly, Italové nedělají nic jiného, než je sekají jako Baťa cvičky. Místo toho tu ale máme premiéru supersportu, jenž by za prvními majiteli měl dorazit ve třetím čtvrtletí roku 2023. K mání má být jen 61 kusů, z nichž každý odstartuje na 2 milionech Eur (asi 51 milionů Kč).

Vábnička na bohaté lidi, kteří mohou pár desítek milionů snadno postrádat? Skoro to tak vypadá, jsme tedy zvědavi hlavně na to, kolik lidí bude ochotno zaplatit takové peníze neznámé firmě, která se může pochlubit maximálně tak hliněným modelem. Než na to ovšem získáme odpovědi, jen dodáme, že paket revolučních baterií by měl vážit jen zhruba 300 kilogramů, díky čemuž se hmotnost celého vozu bude pohybovat okolo 1 500 kg. Inu, když ptáčka lapají...

Estrema Fulminea je pohledným supersportem, který doplňují opravdu působivé technické parametry. Jelikož se ovšem Italové chlubí bateriemi, které dnessnad ani nemohou existovat, nevěříme jim aktuálně ani nos mezi očima. Foto: Automobili Estrema

