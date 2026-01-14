Nový supersport s vizáží jako z jiné planety a motorem V12 bez turba se začal vyrábět, snad to zase neskončí bankrotem
Petr ProkopecZáběry tohoto auta vypadají jako nějaké bláznivé rendery vytvořené za pomoci AI, jde ale o skutečné auto, které právě zamířilo do výroby. A nestojí za ním žádná ořezávátka, ať už budeme brát v potaz historické kořeny firmy Apollo, nebo její současnost.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Pokud se o auta zajímáte déle než chvíli, stěží mohlo uniknout vaší pozornosti jméno Rolanda Gumperta. Tento německý technik už v roce 1969, tedy hned po studiích, nastoupil u Audi, kde se během 12 let vypracoval na šéfa sportovní divize. A na této pozici dosáhl obrovských úspěchů, pod jeho vedením značka se čtyřmi kruhy ve znaku získala 25 výher v rallye a čtyři mistrovské tituly. O to překvapivější možná bylo, kam osud Gumperta následně zavedl.
V roce 1999 byl jmenován prodejním a marketingovým šéfem Audi a Volkswagenu pro Čínu, tato práce ho ale zjevně moc netěšila. Už o 2 roky později se tak vrátil zpět do Evropy a se svým někdejším kolegou Rolandem Mayerem začali pod hlavičkou vlastní firmy zvané prostě Gumpert pracovat na novém extrémním supersportu. Ten by sice mohl legálně na silnice, ve skutečnosti by ale šlo spíš o závodní speciál. A skutečně vznikl. Model Apollo se oficiálně ukázal v roce 2004, kdy Gumpert odstartoval také výrobu. V následujících osmi letech ovšem vzniklo jen 44 kusů, což na přežití firmy nestačilo. A v roce 2013 bohužel zkrachovala.
Novým majitelem společnosti se v roce 2016 stalo hongkongské konsorcium Ideal Team Venture, které Gumpert přejmenovalo na Apollo Automobil. Nejspíš i proto, že zakladatel původní firmy již nebyl součástí té nové. To se projevilo také na budoucích modelech, neboť supersport Intensa Emozione (IE) už neúpužíval osmiválec od Audi jako Apollo či jeho nástupce Arrow, nýbrž 6,3litrový dvanáctiválec od Ferrari. Ten nicméně prošel dalším laděním, což výkon motoru zvedlo na 780 koní.
Apollo IE se začalo vyrábět v roce 2019 a produkce počítala pouze s 10 kusy. O pouhá dvě léta později firma ohlásila příchod okruhové verze zvané Project Evo, která se zároveň měla stát nástupcem dvanáctiválcové prvotiny. Na montáž této novinky pak mělo dojít v roce 2022, ovšem Apollo přišlo s nemalými průtahy, které dost možná souvisí s jeho obchodním partnerem, který má samotnou výrobu na starosti. Jde totiž o společnost HWA známou hlavně fanouškům Mercedesu.
Jejím zakladatelem je pro změnu Hans Werner Aufrecht, tedy jeden z techniků, kteří položili základní kámen AMG. Ten se v posledních letech věnoval hlavně znovuzrození Mercedesu 190 EVO, na cizí projekty s podobným názvem tak nejspíše jeho firma neměla kapacity. Tedy až do loňska, se začátkem letošního roku totiž přišla od Apolla dobrá zpráva - první exemplář jejich vlastního Eva z plánované 10kusové série je totiž v procesu a brzy zamíří ke svému majiteli.
Novinka znovu počítá s atmosférickým V12, jeho výkon však měl být navýšen na přibližně 800 koní. Stovku by tedy čistě okruhová verze měla zvládnout za 2,7 sekundy. Zajímavější ale budou spíše časy na kolo na jednotlivých okruzích, neboť karoserie byla navržena tak, aby nabídla co nejvyšší možný přítlak. Díky častému motivu „X“ pak může Evo připomenout další exkluzivní okruhový nástroj, Bugatti Bolide. Daleko ale nemá ani k vesmírné lodi...
Na konkrétní parametry Apolla si budeme muset ještě chvíli vyčkat, na tento pátek 16. ledna totiž firma chystá prezentaci, během které odhalí mimo jiné také kabinu. Momentálně tak už jen můžeme zmínit, že výroba vozu probíhá ručně a vyžaduje minimálně 1 200 hodin práce. Zákazníci si přitom mohou vybrat mimo jiné lak, na kterém zaměstnanci stráví dalších zhruba 600 hodin. Jak moc se jim poté bude chtít vytahovat auto z garáže, je ve hvězdách.
Apollo Evo se zatím ukázalo pouze zvenčí, na odhalení interiéru a nejspíš i kompletních technických parametrů dojde tento pátek 16. ledna. I tak ale dokáže udělat dojem, co říkáte? Foto: Apollo Automobil
Zdroj: Apollo Automobil
