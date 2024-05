Nový tahač Kenworthu vypadá jako obrněný šinkansen. Říká si SuperTruck, pohání ho extrémně efektivní diesel včera | Petr Prokopec | Přidat příspěvek

/ Foto: Kenworth

Nikoli obrněný vlak, ale obrněný rychlovlak připomíná rázná odpověď Američanů na Teslu Semi. Místo elektrického pohonu ale sází na klasiku vyladěnou k extrémní efektivitě, tohle skutečně může být budoucnost.

Společnost Kenworth patří mezi nejznámější americké výrobce tahačů. Založena byla v roce 1923, jakkoli její kořeny jsou ještě o trochu starší. V roce 1912 totiž bratři George T. Gerlinger a Lous Gerlinger založili firmu na výrobu nákladních aut, přičemž jejich prvotinou byl o dva roky později model Gersix. Pouhých pět let po vzniku společnosti však přišel bankrot a její pozůstatky koupili Edgar K. Worthington a Frederick Kent. Složením jejich příjmení pak vzniknul Kenworth.

Tento výrobce do branže přinesl řadu novinek, mimo jiné jako úplně první přišel se zvýšenou střechou, která tak hostila „ložnici“ pro řidiče. Kenworth se ale rovněž zasadil také o vůbec první aerodynamicky optimalizovaný tahač na světě. V této tradici pak firma pokračuje i v letošním roce, neboť na výstavě Advanced Clean Transportation představila svůj nový SuperTruck 2. Ten vypadá jako obrněný vlak, připomenout ovšem může i takovou Teslu Semi.

Kenworth uvádí, že se v rámci redukce odporu vzduchu rozhodl jít až na samou hranici možných limitů. Proto tu máme třeba digitální venkovní zpětná zrcátka či plně zakrytá kola. Variabilní je pak i podvozek, u kterého lze optimalizovat světlou výšku v závislosti na tom, zda je vůz v pohybu či stojí. Za pozornost pak stojí i bohaté prosklení kabiny, jenž stejně jako u zmíněného Semi počítá pouze s jedním sedadlem ukotveným uprostřed.

Ještě působivější je nicméně prostor za řidičem, který by z fleku mohl zaskočit za kancelář. Tak je tomu ovem pouze ve dne, v noci se výsuvný stolek zaklopí, přičemž příslušný gauč je nahrazen výklopnou postelí. Tu Tesla nenabízí ani v příplatkové výbavě, mimo jiné i proto, že její tahač se specializuje pouze na krátké cesty - ze statistik vyplývá, že většina existujících exemplářů najede denně maximálně 400 km, což lze snadno sfouknout za jednu šichtu.

SuperTruck 2 oproti tomu dostal dieselový mild-hybridní pohon. Spalovací část je přitom zastoupena motorem Paccar MX-11, který produkuje 446 koní. Vedle toho zde ovšem máme ještě 48voltový systém a lithium-iontovou baterii nové generace. Ta umožňuje, aby kupříkladu přes noc běžela v kabině klimatizace, aniž by bylo třeba mít nastartovaný dieselový motor. Jednotka s termální účinností 55,7 procenta patří mezi ty nejefektivnější a nejméně žíznivé na trhu.

Účinnost fungování celé soupravy přitom Kenworth umocnil použitím odlehčených materiálů. Tahač spolu se zakázkovým přívěsem tak váží 11 839 kg, tedy o 3 221 kg méně, než je obvyklé. Nemalý podíl na tom mají specifické pneumatiky, které přinesly 161kilovou dietu. SuperTruck 2 tak mohl dostat do vínku menší (na americké poměry) nádrže, která pobere 303 litrů paliva. Dojezd pak sice nebyl vyčíslen, vedle zmiňované Teslu ale bude prakticky nekonečný - v základu násobný a pochopitelně snadno skoro kdekoli snadno „obnovitelný”.

Kenworth dále dodává, že nová architektura je maximálně univerzální. SuperTruck 2 tedy může být osazen i spalovacími články, vodíkovými nádržemi, plynovým ústrojím nebo čistě elektrickým, aniž by přitom bylo třeba cokoli měnit. To je působivé hlavně u poslední zmíněné verze, kdy je třeba přivést do hry baterie vážící minimálně 600 kg. Zda a případně kdy se ovšem takové provedení objeví, zatím nebylo upřesněno.

Kenworth SuperTruck 2 dostal do vínku futuristický design exteriéru a interiéru, zatím však bude k dispozici pouze s dieselovým pohonem, které vlastně tahačům vyhovuje nejvíce. Použitá architektura je však natolik flexibilní, že ubytovat dokáže jakýkoli pohon. Foto: Kenworth

Zdroj: Kenworth

Petr Prokopec

Diskuze Přidat příspěvek

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.