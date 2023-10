Nový tahač Mercedesu je další elektrický nesmysl, je ve všem horší než diesel z roku 2008 před 5 hodinami | Petr Prokopec

Vítejte v budoucnosti! Jen je tedy horší než 15 let stará minulost. Jestli se pro něco elektrický pohon opravdu nehodí, pak jsou to kamiony, ve kterých bude dokola zaměstnáván převážením svých velkých a těžkých baterií, které půjde jen velmi obtížně dobít. Nový Actros to dokazuje v plné parádě.

Přiznám, že by mě opravdu zajímalo, kdo u Mercedesu stojí za rozhodnutím obrátit se k zákazníkům zády a k politikům čelem. Nemám pochopitelně nic proti tomu, když se nějaká firma rozhodne snížit svou emisní stopu. To ale musí jít skutečně za takovým cílem, ne jen slepě sahat po prostředcích, které něco takového zajistit mohou, ale reálně to nezajišťují. Příkladem za všechny je elektromobilita, která řešením být může, snadno ale také může napáchat větší škody než auta se spalovacími motory.

Proč tomu tak je? Stěžejní důvody jsou dva, přičemž první koresponduje s výrobou a druhý s provozem. My si nejdříve probereme ten druhý, pitvat tedy budeme energetický mix. Ten není v každé zemi stejný, neboť zatímco jeden stát si klidně vystačí převážně s obnovitelnými zdroji, jiný skoro nedá ránu bez uhlí. Elektromobily jsou ale spatřovány jako spása na obou místech, i když ve druhém případě situaci jen zhorší. Zvláště když bez spalování „černého zlata“ se neobejde ani výroba baterií. Ta navíc stejně jako rafinace vzácných kovů probíhá v Číně, odkud je nutné veškerý materiál dopravit. Celková emisní stopa elektrických aut tedy skutečně bývá snadno vyšší než v případě těch spalovacích.

A platí to tím spíše, čím větší baterie musí být použity. U osobních aut se ještě dá najít cesta, jak by to mohlo fungovat, ale u náklaďáků? To je naprostá utopie, už jejich výroba je energeticky, a tedy i emisně ohromně náročná, vedle toho na ně padnou tuny materiálu. Navíc je tu pak provozní problém i v tom smyslu, že baterie značně omezují využitelnost samotných nákladních vozů, neboť značnou část jejich přepravní kapacity zabere převážní jejich vlastních akumulátorů. Jezdí se tedy častěji, marněji a s obrovskou „emisní investicí” na úvod. Jaký tohle má smysl?

Jsou to jednoduché, racionální výpočty, předkládat je některým je ale dávno zbytečné. Své o to ví ve Stuttgartu, sídle Mercedesu, kde se rozhodli, že auta se spalovacím ústrojím už nesmí projet. A proto po sérii neúspěšných osobních elektrických vozů třícípá hvězda přichází i s nákladním elektromobilem.

Mercedes eActros 600 se tedy dočkal zaoblení karoserie, což automobilka nazývá puristickým designem. Dále dostal do vínku kapotovaný podvozek a zejména tři pakety lithium-železito-fosfátových baterií o celkové kapacitě 621 kWh. S nimi by vůz měl ujet 500 km, což je prý plně dostačující porce. Třícípá hvězda totiž uvádí, že zhruba 60 procent veškerých cest, které její zákazníci urazí, je kratší než tato vzdálenost. Nákladní kapacita kamionu se pak má pohybovat okolo 22 tun. Všechno jsou to tristní čísla kombinovaná s viděním napůl prázdné sklenice jako napůl plné.

621 kWh akumulátorů je ekvivalentem asi 159litrové nádrže na naftu, dieselové tahače mají k dispozici až 1 420 litrů. Spotřeba těchto vozů se pohybuje v praxi okolo 30 litrů nafty na 100 km, což dává reálný dojezd přes 4 700 kilometrů. Kdyby elektrický Actros jezdil s obdobnou spotřebou, skutečně by mohl ujet oněch zhruba 500 km, ale jsme skoro na desetině stejné hodnoty. A dobít 621 kW... Mercedes říká, že baterie lze dobíjet až 400kW výkonem, což by znamenalo plné dobití asi za jeden a tři čtvrtě hodiny. Už to je mizérie v kombinaci s možným dojezdem, ale kde narazíte na tak výkonnou nabíječku? Reálně bude k dispozici jen zlomek této hodnoty.

Oněch 22 tun je asi o 3 tuny méně, než kolik uveze srovnatelný dieselový tahač. A aby toho nebylo málo, dva elektromotory běžně produkují výkon 544 koní, který lze navýšit až na 816 koní. Tato porce pak může být dle tvrzení Mercedesu k dispozici po většinu času, což je znovu nezměrný optimismus. I u osobních vozů tahajících sebou mnohem méně kil může celá pohonná soustava pracovat s maximálním výkon jen po pár desítek sekund.

K popření jakéhokoli dalšího pokroku pak stačí návrat do roku 2008, kdy Mercedes s dieselovou verzí kamionu Actros dosáhl jednoho z mnoha rekordů. Tahač osazený přívěsem naloženým 25 tunami nákladu totiž při konstantní rychlosti 80 km/h dokázal během sedmi dnů najet 12 728,94 km, což vedlo k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů. Tam ovšem elektrická verze zamíří jen ve chvíli, kdy kvůli ní vznikne zvláštní kategorie - pokořit diesel nemá šanci dojezdem, nosností, flexibilitou, prostě vůbec ničím.

Od tohoto počinu přitom uplynulo již patnáct let, během nichž došlo na zdokonalení dieselových technologií. Onen rekord by tedy stávající spalovací Actros jistě trhnul, při palivové nádrži schopné pobrat až oněch 1 420 litrů paliva by pokryl ještě větší vzdálenost. Nosnost nejvyšších verzí se přitom pohybuje spíše okolo 40 tun než na polovině této cifry. Spalovací pohon je tak ekonomicky i uživatelsky úplně jinde. A ekologicky snadno též, pokud bude jezdit zrovna v Německu nebo třeba Polsku či klidně i v Česku, všude elektřina vzniká z největší části spalováním uhlí.

Dodat pak lze ještě jeden projev optimismu značky, podle níž mají baterie zvládnout 10 let provozu, během kterých bude najeto až 1,2 milionu kilometrů. I poté prý bude možné počítat s více než 80 procenty původní kapacity. Na to jsme opravdu zvědavi, takové baterie jsme ještě neviděli. Pomalu jediným důvěryhodným náznakem je tak cena, která sice nebyla definitivně stanovena, ve srovnání s dieselovou verzí by ale měla být 2- až 2,5násobná. Takže dostanete mnohem méně za mnohem více? Bude vážně hit tenhle kamion mít.

Elektrický kamion eActros 600 má na kontě udávaný dojezd 500 km a nosnost zhruba 22 tun. Stát přitom bude 2- až 2,5násobek toho, nač přijde dieselové provedení, které je na tom ve všech ohledech lépe. Jaký tohle auto dává smysl? Foto: Mercedes-Benz

