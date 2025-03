Nový velký model levné značky VW se nakonec prodává ještě levněji, víc než Škoda Octavia nabízí za 317 tisíc Kč před 11 hodinami | Petr Miler

Tohle auto bylo od začátku předurčeno k tomu stát se velkým prodejní hitem, nakonec jsou ale jeho šance na úspěch ještě větší. Prodávat se začalo tak levně, že je vedle něj i nová Fabie drahá.

Asi nemusíme připomínat, že se koncern VW po téměř třech dekádách více či méně úspěšné existence dostal znovu do problémů, které by sám šéf společnosti nejraději řešil řízeným bankrotem. To je velmi výmluvné, výsledný stav ale nechme být, dnes se budeme zabývat spíš jeho příčinami.

Je to nepochybně rovnice s mnoha proměnnými, ty hlavní jsou ale dvě a vlastně spolu souvisí. Tou první je hazardní sázka koncernu na elektrická auta, se kterými se nedokázal prosadit, ač do nich nalil obrovské peníze. Že si tím nepomohl v Evropě, ho jistě mrzí, ale není to až taková tragédie, neboť s tímto druhem aut se tu pořádně neprosadil nikdo krom Tesly, u které ale nemáme srovnání, jak úspěšná by byla se spalovacími obdobami stejných modelů.

Problematičtější je, že se s nimi neprosadil v Číně, kde jsou elektrická auta v jiné pozici a pro VW jde dlouhodobě o jeho daleko největší trh na celém světě. Kdyby tam tedy zaskóroval i s modely ID, může mu být celkem fuk, že v Evropě s nimi neválí, úspěch na jeho největším trhu by vše zastřel. Jenže se stal pravý opak a VW má najednou prázdné ruce - v Evropě tlačí elektromobilitu jako splašený, ale úspěšný s ní není, v Číně si tyto vozy nachází zákazníky samy, ale u VW je skoro nikdo nekupuje, i když tam stojí pakatel. Je to slušná spirála smrti - pokud Němci něco podstatného nezmění, jinam než do záhuby nemíří.

Problém je navíc v tom, že konkurenceschopná elektrická auta vyrobit ani nemohou - nemají žádné výjimečné know-how a průměrné vozy nedokážou nabídnout za zajímavé ceny. Jedna spása ale pořád existuje - spalovací vozy stále i v Číně (a tím spíš v EU) tvoří jasnou většinu trhu, takže úspěch s nimi firemní kasu naplnit může. A to především za velkou zdí, kde tento typ aut není součástí mechanismů manipulujících s celým trhem. VW tedy - slovy Karla Gotta - jde za štěstím, když se pokouší znovu rozbít bank v Číně atraktivními spalovacími novinkami. A ta na fotkách okolo patří mezi ně.

Jde už loni odhalenou novou velkou Jettu, tedy auto levné značky VW, která obvykle skládá zaplacenou koncernovou techniku do velkých, levných, technicky nikoli zaostalých a jinak moderně střižených aut. Nejnovější model značky si říká VA7 a byť může dělat dojem relativně malého auta, realitou je, že je to slušný macek. Vůz má mnoho společného s Volkswagenem Sagitar pro čínský trh, takže na délku měří 4 773 mm a stojí na podvozku s rozvorem 2 731 mm. Jde tedy o větší vůz, než jakým je u nás Škoda Octavia IV.

Velký vnitřní prostor je jednou hlavních předností auta, Jetta se chlubí hlavně obrovským místem pro cestující vzadu (917 mm v podélném směru) i pro zavazadla (533 litrů). Druhé zmíněné číslo asi Čechy neodzbrojí, VA7 je navíc sedanem, ale každý nepřeváží napříč Evropou nafouklého kačera na dovolenou. Na čínské poměry jde na auto této cenové třídy o extrémní číslo. A na ty české by to vlastně nebylo jinak, však si počkejte na ceny.

Po stránce techniky nečekejte žádná velká překvapení, Jetta nevznikla od toho, aby táhla vývoj oboru. Vůz tedy používá podvozek se vzpěrami MacPherson vpředu a víceprvkovým zavěšením vzadu, což neurazí stejně jako kotoučové brzdy na všech kolech. Jediným motorem v nabídce bude zřejmě jednotka 1,4 TSI o výkonu 150 koní, která pracuje s předním pohonem přes 7stupňové DSG. To už je technika lepších Octavií či dokonce Superbů.

Ani základní výbava není marná - ABS, ESP a další asistenty, přední a zadní parkovací senzory, zadní kamera, tempomat, multimédiální palubní systém s 10,1palcovou obrazovkou uprostřed, čalouněni z umělé kůže, vyhřívaná přední sedadla nebo klimatizace, to všechno dostanou zákazníci už v základu. Podobná auta od VW v Evropě stojí dnes snadno k 1 milionu korun, Jetta VA7 měla být levná, nakonec se ale v Číně začala prodávat od pouhých 99 777 CNY, tedy asi 317 tisíc Kč. Za to tu nekoupíte ani základní Fabii, ve srovnání s VA7 vlastně s ničím. A ani vrcholná specifikace v nejvyšší možné výbavě nestojí víc než 129 777 CNY, tedy 413 tisíc korun.

Takové auto se všemi rozumně myslitelnými výbavovými prvky? V Evropě by to byl hit jako blázen, k mání tu ale není, pomineme-li (paradoxně) Rusko, kde VW s Jettou působí už zcela nepokrytě a oficiálně přes svou čínskou filiálku. Jak si povede v Číně ukáže teprve čas, zatím nemáme prodejní čísla za jediný celý měsíc, kdy by byl k dispozici. Něco nám ale říká, že si VA7 snadno najde víc kupců než kterýkoli z modelů ID...

Je fascinující, co VW pořád dokáže nabídnout v Číně, z českého pohledu určitě. Jeho Jetta VA7 je sakra hodně auta za velmi pěkné peníze, u nás za jeho cenu koupíte leda základní Fabii, a to s ní musíte srovnávat absolutně vrcholnou Jettu. Bláznivé. Foto: FAW-VW

