Nový VW Passat se ukázal odmaskovaný na ilustraci, tolik odvahy od Volkswagenu asi nikdo nečeká

Passat je legendou, mágem skoro nekonečné využitelnosti a bude jím - dost možná naposledy - i ve své další generaci. Přidá k už odhalené technice také zajímavý vzhled? Máme-li soudit podle těchto ilustrací, pak ano, tušíme ale, že VW tak odvážný prostě nebude.

Má přesně 4 917 milimetrů na délku, 1 852 mm na šířku, 1 482 mm na výšku, rozvor 2 841 mm a zavazadelník o objemu až 1 920 litrů. Co to je? No nový VW Passat, jakkoli se to tak nemusí na první pohled zdát. Jak se ukázalo z už oficiálně odhalených technických dat, nový „pašík” bude docela obr, který bude chtít ještě výše posunout image tohoto vozu jako možná největšího automobilového univerzála na světě.

Passat je legendou na čtyřech kolech a nestal se jí náhodou. Je to jakási esence auta, je to všechno v jednom a jediný vůz, který skutečně potřebujete. Zvlášť jako kombík poslouží naprosto všemu od obchodních schůzek přes převoz rodiny až po dovezení toho či onoho, co zrovna potřebujete v práci nebo doma. Je komfortní i mrštný a snadno ovladatelný, s motorem 2,0 TDI také slušně jede, přitom skoro nic nespotřebuje, jeho údržba stojí pakatel a ještě ho velmi dobře prodáte. Co víc si přát?

VW jako takový dnes míří úplně jiným směrem, Passatu ale ponechá jeho podstatu a nevezme mu dokonce ani motory TDI. Změní ovšem jeho tvář, a to způsobem, který se bude často nechtěným elektrickým novinkám značky blížit. Nepůsobí to takto řečené moc vábně, protože modely ID vesměs vypadají jako ocumlaný bonbon s přilepenými světly ve tvaru ryby, ale výsledek nutně špatný být nemusí.

Němci nám hotové auto teprve ukážou, nicméně ilustrátor, který si na webu říká Sugar Design, zkusil Passat Variant B9 odmaskovat už nyní. Sám o něm říká, že je to čínský model Lamando (který designově kráčí ve stopách elektrických aut, ač elektrický není) ve verzi kombi, takže takový stroj skutečně připomíná, vypadá ale o poznání lépe než Lamando.

Vůz dostal celkem agresivně střiženou příď i dynamicky pojatou záď, kterou by nový Variant teoreticky mohl dostat, když Arteon jistojistě skončí. Podívejte se na to sami a posuďte, jak moc by se vám takový Passat deváté generace zamlouval. Nám se docela líbí, tušíme ale, že tolik odvahy od Volkswagenu nejenže nikdo nečeká, ale ani se takového množství odvahy nedočká. Z maskovaných fotek se zdá, že auto je střižené konzervativněji a Němci by museli hodně čarovat s kamufláží, aby takovéto tvary skryli až do premiéry.

VW nám nový Passat ukázal zatím takto. Jak bude vypadat bez kamufláže? To se pokouší zachytit ilustrace níže, podle nás jsou až moc odvážné. Foto: Volkswagen

