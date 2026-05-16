Nový VW Polo GTI za milion korun je dobrý vtip, gratulujeme všem třem jeho letošním kupcům
16.5.2026 | Petr Miler
Novinka přichází jako papírově téměř po všech stránkách horší auto, než byl jeho předchůdce vzniklý už v hloubi minulé dekády, navíc si za své služby nechá zaplatit o statisíce víc. Typický moderní VW? Skoro to tak vypadá.
Volkswagen má letos dost důvodů slavit, hlavně pak v souvislosti s písmeny GTI. Rok 2026 znamená padesáté výročí příchodu prvního Golfu GTI a současně dvacáté výročí příchodu prvního Pola GTI. Znalci mě teď zastaví s tím, že první Polo GTI přece přišlo v roce 1998 a ano, mají pravdu. Šlo ale o dnes skoro zapomenutý, výrobně limitovaný vůz, který pro image tohoto jména mnoho neudělal, o to se postaralo až široce dostupné přeplňované Polo skoro o 10 let později.
Takový moment by si zasloužil něco pořádného, příchod opravdu zajímavého lidového sporťáčku, nad kterým by zaplesalo srdce každého nadšence. Prostor je pro to dnes skoro nekonečný - předchozí Polo GTI už se neprodává, větší Golf GTI ulétl cenově do sfér, že vyloženě lidové auto nepředstavuje, a neustále bobtnající velikost všech aut bez rozdílu dává VW prostor nalepit jméno začínající na P a končí na O na vůz, který by byl v podstatě tím, čím býval Golf GTI.
Jsou to pro Němce velmi dobře rozdané karty, jsou to skoro zlaťáky válející se na ulici. Stačí přijít s tím správným „vysavačem” a VW může luxovat penízky, které vysychající kasa potřebuje víc než sousedova manželka vaši návštěvu. Co na to VW? No chytněte se za hlavu, je to pokračování wolfsburského festivalu sebemrskačství, který v Česku letos vyústí asi tak ve tři prodaná auta. A i kdyby jich bylo 13, 23 nebo 30, je to celkem jedno, řešit prostě nebude vůbec nic.
VW sice představil nové Polo GTI, navíc stylově na Nürburgingu, který letos hostí bezprecedentně sledovanou 24hodinovku, ve které nastoupí i čtyřnásobný šampion F1 v nejlepších letech, na stůl ale položil karty tak mizerné, že ani hlava v rukách kapitána Picarda nedokáže naznačit, jak promarněná příležitost to je. Ale dost bylo entré, pojďme na fakta.
Nové Polo GTI si celým jménem říká ID.Polo GTI, takže je samozřejmě jen a pouze elektrické. A představuje opravdu velkou marnost už na papíře. Na první pohled dokáže zaujmout, nabízí až 166 kW (226 koní) výkonu, které tradičně posílá na přední kola. To je slušný nárůst oproti 152 kW (207 koním) přechozího provedení, které poháněl přeplňovaný dvoulitr spojený buď s manuální nebo automatickou převodovkou. Už na ten druhý je ale zjevné, že soudruzi z NSR někde udělali chybu.
Novinka má výlučně jednostupňový „automat” (jednostupňový manuál by byla legrace, že?), na stovku přesto zrychluje až za 6,8 sekundy ve srovnání s 6,5 sekundami předchůdce. Devět let po příchodu Pola VI pokrok jako blázen. Mnohem tristnější je ale pohled na maximální rychlost - zatímco dřívější Polo GTI jelo až 240 km/h, novinka končí na 175 km/h, skutečně takhle málo. Je to na chlup stejně, kolik jede Fabia 1,0 MPI, tedy tříválcový základ bez turba.
DDD alias drastická dynamická devastace je daná jednak hmotností vozu, která se posunula z cca 1 280 kg předchozího provedení na 1 540 kg. O zbytek se starají limity elektrického pohonu, u kterého zřejmě hlavně baterie bude mít problém se bez následků starat o soustavně vyšší maximálku. Tak je to aspoň pořádný bateriový chachar? Žel bohu, pouhých 52 kWh kapacity znamená ekvivalent asi 13 litrů nafty v nádrži spalovacího auta. Tohle v GTI? Gran Turismo? Kam? Z Průhonic na Prosek? Eklekticky se nabízí: „Já zas řeknu ti z fleku, toužím zajet do Proseku...”
Je těžké to chápat jako smysluplný „balíček”, ale jedna věc se nyní chápat dá. GTI bývalo Gran Turismo Injection, přesněji Gran Turismo Iniezione, tedy odkazovalo na vstřikování. To u elektromobilu smysl nedává, se zmíněnými parametry je to ale slušný Gran Turismo Impotenza, žádné velké cestování s tímto autem nebude možné, jakkoli výrobcem udávaný dojezd „až” 454 km naznačuje opak. To bude 454 kilometrů po Proseku. Předchozí iterace s 40litrovou nádrží a kombinovanou spotřebou 6,8 l/100 i mimo Prosek dojela dál, navíc doplnit takovou nádrž zabere pomalu jen sekundy. U novinky VW ke všemu „flexí” s nanejvýš 24 minutami potřebnými na doplnění 70 procent baterií v ideálním pásmu na ideální nabíječce .Takže dolití ekvivalentu 9 litrů paliva za 24 minut, necelé čtyři deci za minutu, jednou za rok, když se vše dobře sejde? Pokrok nezastavíš...
Rádi bychom na toto auto byli hodní, ale prostě to nejde, je to od pohledu téměř ryzí degradace toho, co už tu bylo, takhle přece nejde prodávat nová auta. Dokonce ani točivý moment, jindy výhoda elektrických pohonů, tady nestíhá na předchůdce. Zatímco morálně dnes skoro 10 let starý vůz nabízel točivý moment až 320 Nm, novinka končí na 290 Nm. Výhodou pro ni bude snad jen systém Vehicle Dynamics Manager, který koordinuje elektronicky řízenou uzávěrku diferenciálu přední nápravy a adaptivní sportovní podvozek DCC, což má minimalizovat nedotáčivost.
Nutno také dodat, že auto nevypadá špatně, jakkoli působí trochu moc vysoké (baterie v podlaze) a jinak charakteristické červené prvky verzí GTI zasáhla jistá inflace. Nejpozitivněji lze vnímat - aspoň na poměry současných Volkswagenů - kabinu, která sice bůhvíproč dostala volant ve tvaru knedlíkové šišky, jinak se ale vrací k fyzickými tlačítkům na volantu i ve středu palubky, navíc zaujme sportovními sedadla čalouněná s nově interpretovaným tradičním vzorem. A špatný nebude ani vnitřní prostor s 441litrovým kufrem, který může pojmout až 1 240 litrů věcí, když vše sklopíte.
Chalupáři zvedají palec, neslyšeli ale jednu podstatnou věc - cenu. Když se u nás naposledy prodávalo Polo GTI 2,0 TSI, stálo 797 tisíc. A to už byla hodně nafouklá cena ze závěru jeho éry, ani za takové se ho nedalo moc prodat. Novinka bude startovat na 39 tisících eurech, tedy jen pár desítek tisíc pod 1 milionem Kč, když kurs koruny bude příznivější, než v poslední době bývá. Takže VW chce skoro 200 tisíc navíc za auto, které hůř zrychluje, má o parník horší maximálku, je těžší, moc daleko nedojede, „tankovat” ho budete asi stokrát déle a nedá se čekat, že by jeho hodnota padala jinam než rychle k zemi?
V zemích, kde podobná auta více či méně nařizují, to bude vítaná z nouze ctnost. Jinde? No way Jose, jdu raději pro předchozí Polo GTI do bazaru...
Ano, mohli jsme vám nabídnout atraktivní nové Polo GTI, ale my jsme řekli ne. A tak si užijte tohle, ID.Polo GTI, které je skoro ve všem horší než dekádu starý předchůdce, přesto bude stát skoro 1 milion korun v základu. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
