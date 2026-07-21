Nový VW Polo už jde objednávat i v úplném základu. Za svou cenu je jako vtip, kterému se nikdo nesměje
Petr ProkopecChcete polopaticky vysvětlit, jak se německá automobilka mohla dostat do problémů, ve kterých dnes je? Nabídka tohoto auta je výmluvná. Pokud si Volkswagen myslí, že jakkoli větší množství lidí dá s úsměvem skoro 620 tisíc korun za tohle, ztratil poslední zbytky smyslu pro realitu.
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Nový VW Polo už jde objednávat i v úplném základu. Za svou cenu je jako vtip, kterému se nikdo nesměje
včera | Petr Prokopec
Chcete polopaticky vysvětlit, jak se německá automobilka mohla dostat do problémů, ve kterých dnes je? Nabídka tohoto auta je výmluvná. Pokud si Volkswagen myslí, že jakkoli větší množství lidí dá s úsměvem skoro 620 tisíc korun za tohle, ztratil poslední zbytky smyslu pro realitu.
Dnešní články jsme začali u podstaty rozkladu Volkswagenu. A zakončit první den v týdnu nemůžeme jinak. Německá automobilka totiž sází na stůl jeden důkaz ztráty už i elementární soudnosti za druhým. A začátek prodeje očekávané základní verze nového Pola je jen dalším v řadě.
Je přitom třeba říci, že novinka přijíždí na trh po pěkně umetené cestičce, neboť přirozeně žádanější zboží bylo nejen evropskými přerozdělovacími mechanismy uměle zdraženo ad absurdum. Někteří možná ztratili kontakt, ale 355 tisíc korun dnes stojí už i prťavá Kia Picanto s litrovým tříválcem a téměř nulovou základní výbavou. A levnější auta než toto bychom spočítali na prstech jedné ruky.
Už když budete chtít nejlevnější Škodu, musíte si připravit alespoň 419 900 Kč na čtyřmetrovou Fabii s atmosférickou verzí tříválcového motoru. Její příbuzný, dosavadní spalovací Volkswagen Polo generace AW s toutéž technikou, kterou doplňují 14palcová ocelová kola, věří ještě víc - po zájemcích dealeři požadují minimálně 468 tisíc korun. A zatím zůstává v prodeji. Pro novinku by tedy bylo velmi snadné zaujmout, i když bude drahá jako čert - stačí, aby byla nová, stála stejně a nabízela podobné věci. Realitou ale je, že sice je nová, stojí ale dramaticky víc a nabízí dramaticky míň. Je to hotový lístek vlak do stanice Insolvence.
Znovu čtyřmetrový hatchback totiž se totiž až teď začal reálně prodávat v základní provedení. A u nás startuje na 619 tisících korun. Je snad zlatý? No, skoro, ale bohužel ne zcela. Je tedy skvěle vybavený či mimořádně široce použitelný? Ani ne, vůz je snad v každé měřitelné vlastnosti snad krom vnitřního prostoru a základního výkonu odvarem z toho, co dnes můžete mít o 150 tisíc levněji. A to je skoro majstrštyk, protože dnešní základní Polo je lákavé asi jako bydlení v Chánově.
Za skoro 620 tisíc korun dostáváte z pozitivních vlastností jen zavazadlový prostor, který pobere 441 až 1 240 litrů (oproti 351 až 1 125 l dosavadního Pola), a elektromotor naladěný na 116 koní (základní benzin má 80 koní), kterými jsou zásobována přední kola. Co dál? Nic. Ale vůbec nic. Auto je oholené od podlahy po střechu, i kola jsou ocelová s kryty, v interiéru komfortní výbava končí u té nejjednodušší klimatizace. Největším problémem je ale nakonec technika, k té se ovšem ještě dostaneme.
I kdyby tohle auto stálo 519 tisíc Kč, bude to v takto cenově senzitivním segmentu problematická nabídka. Ještě o 100 tisíc výš se auto dostává do srovnání s nabídkami docela jiného kalibru. Takto nový nový elektromobil startuje ještě o 10 tisíc korun nad základní Škodou Octavia. Ta má pod kapotou benzinovou jedna-pětku se stejnými 116 kobylami, s nimi však páruje daleko vyšší využitelnost. Při 45litrové nádrži a udávané spotřebě 5,2 až 5,7 litru na sto kilometrů by totiž mohla zvládat nějakých 800 km na jeden zátah, přičemž zastávky u čerpacích stanic jsou formalitou, kterou pomalu ani nevnímáme.
Nové Polo však v základu disponuje bateriemi o kapacitě pouhých 37 kWh, což je ekvivalent ani ne 10litrové nádrže na naftu. Udávaný dojezd 329 km je tak spíš než co jiného z říše snů, zatímco dobíjecí výkon pouhých 90 kW je tvrdou realitou. I za optimálních podmínek a u vyhovujícího stojanu totiž potřebujete minimálně 27 minut, abyste se dostali z 10 na 80 procent kapacity. Mluvíme tu tedy o půlhodině čekání na necelých 7 litrů paliva, s nimiž i 150 km zvládnete jen s velkým sebezapřením.
Octavia vám přitom nabídne i vyšší komfort, ať už jde o prostor v kabině či výbavu - v jejím případě je klimatizace už v základu dvouzónová, zatímco ID.Polo za oněch 619 tisíc korun nabízí jednozónovou. Disponuje pak sice 12,9palcovou obrazovkou multimédií oproti 10palcové, ale to je tak vše, čím může argumentovat. A s tím stěží vyvážíte vše ostatní, v čem nové Polo prohrává s vlastně levnějším autem.
Pokud si VW myslí, že tu tohle někdo bude velkém kupovat, je mimo realitu. Takto koncipované nové Polo zadělává jen na další ztráty, protože krom zemí, kde bude uměle zlevněno dotacemi i pod úroveň podobných spalovacích aut, absolutně nemá šanci uspět. A jak dlouho půjde brát z peněz všech, kteří taková auta nekupují? I Volkswagenu peníze dochází. A dojdou dříve nebo později každému, kdo pustí z hlavy myšlenky na ekonomicky alespoň elementárně efektivní jednání.
Tohle auto je jako vtip, kterému se nikdo nesměje. Protože už vlastně ani není vtipné podobné fóry popadesáté vytahovat. Tohle auto za svou cenu jednoduše nedává smysl. A podle toho u nás dopadne.
Co dnes můžete dostat za 619 tisíc korun? Co třeba čtyřmetrový hatchback na plecháčích s jednozónovou klimatizací a látkovým čalouněním? Že to není mnoho? Dobrá, přihodit můžeme 329 km baterii odpovídající ani ne 10litrové nádrži paliva, ta vás jistě přesvědčí. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
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