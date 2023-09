Nový vrchol japonského luxusu je bizarní veletoč, s tradičním jménem přichází úplně jinak pojatý vůz, navíc SUV před 6 hodinami | Petr Prokopec

„Esúvéizace” automobilového světa nezná mezí, a tak se Toyota rozhodla, že takto koncipovaný vůz udělá i ze své veskrze konzervativně pojaté limuzíny, kterou svět už 56 let zná pod jménem Century. Tohle je Century SUV, s originálem ale sdílí jen jméno.

Toyota Century je japonskou odpovědí na evropské či americké luxusní limuzíny. S první generací automobilka přišla již v roce 1967, s druhou pak až o třicet let později. V roce 2018 bylo odhaleno stávající provedení, jehož pohonné ústrojí sice přišlo o čtyři válce, ovšem i jako jednotka V8 počítá s pětilitrovým objemem. Zároveň se dočkala i elektrifikace, celkově tak 5 335 milimetrů dlouhá limuzína může počítat s 431 koňmi. Jelikož je však výkon spárován s hmotností 2 370 kg, je zřejmé, že důraz je kladen na luxus a nikoli zrychlení či maximální rychlost.

Na rozdíl od předchůdce ale stávající Century není nadále k mání mimo Japonsko, k čemuž automobilku vedly mizerné prodeje. Kromě toho Toyota i ve své domovině produkci limituje, a to na padesát kusů měsíčně. Vrcholná limuzína tedy vlastně do jisté míry slouží jen jako výkladní skříň technologií. Japonci ale pochopitelně touží i po vyšších prodejích. A nejspíše právě proto odklepli variantu Century SUV, která by mohla zaujmout více kupců.

I přes tentýž název nicméně novinka nemá s limuzínou vůbec nic společného. V prvé řadě tu totiž nemáme specifickou platformu N, kterou užíval třeba Lexus LS600h, místo ní automobilka nasadila modulární architekturu TNGA. Jde nicméně o trochu jinou verzi, než s jakou jsou spojeny třeba Prius, Yaris či Aygo. Varianta K je totiž určena vrcholnému segmentu, jenž sází na rozvor pohybující se mezi 2 690 a 3 060 milimetry. Ještě dále (až na 3 125 mm) zachází verze L.

Rozdíl mezi těmito platformami nicméně netkví pouze v délce, nýbrž také v pohonu - v případě „eLka“ je primárně roztáčena zadní náprava, TNGA-K oproti tomu počítá primárně s předním pohonem. V obou případech je pak možné objednat i pohon všech kol, který je standardem také u nově představeného SUV. Jde nicméně o systém elektronický, který je dán využitím plug-in hybridního ústrojí. To nicméně již není osmiválcové, nýbrž šestiválcové a disponuje 412 koňmi.

Automobilka 3,5litrovou jednotku spárovala s převodovkou eCVT a lithium-iontovou baterií o kapacitě 51 ampérhodin. S tou je možné ujet až 69 kilometrů čistě na elektřinu, byť nejspíše jen v laboratořích. V reálném světě rozhodně půjde o menší porci, za čímž bude stát nejen hmotnost 2 570 kg, ale také nemalá čelní plocha. Při délce 5 200 mm je totiž Century SUV 1 990 mm široké a 1 805 mm vysoké. Pro snížení větrného odporu tak došlo alespoň na zaoblení hran.

Toyota vůz popisuje jako limuzínu na chůdách, u které majitelé budou okupovat hlavně zadní sedadla. Z toho důvodu se zadní dveře otevírají v úhlu až 75 stupňů, přičemž nechybí ani výsuvné schůdky či madlo na vnitřku středového sloupku. Japonci nicméně kromě základní varianty ukázali i předprodukční prototyp varianty GRMN, u které jsou zadní dveře posuvné a usazené na bočních kolejnicích. Toto řešení by přitom mělo být u standardního SUV k mání za příplatek.

Protože Japonci chtějí zákazníkům nabídnout maximální možnou míru individualizace, nechyběla na prezentaci ani Toyota Century SUV jakožto kabriolet. Zatímco však sportovní provedení s agresivnějším bodykitem nejspíše má šanci dorazit, u verze s plátnem namísto zafixovaných ocelových panelů jsou šance spíše mizivé. Zvláště když i u novinky bude výroba limitována, a to dokonce na pouhých třicet kousků měsíčně.

Ceny startují na 25 milionech yenů (cca 3,86 mil. Kč), o zboží z laciného kraje se tedy nejedná. Na druhou stranu je možné počítat s opravdu bohatou výbavou, ve které mimo jiné trůní dvojice 12,3palcových předních a dvojice 11,6palcových zadních monitorů. Zmínit lze rovněž ambientní podsvícení, panoramatickou střechou či sofistikovaný audio systém, jenž byl inspirován technikami užívanými při výrobě hudebních nástrojů.

Century SUV je popisováno jako limuzína na chůdách, oproti verzi s klasickou karoserií ovšem stojí na odlišné platformě a rovněž používá odlišné ústrojí. Foto: Toyota

