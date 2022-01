Nový vrchol opulentních SUV má speciální pancíř, nejméně 612 koní, zvláštní obranu proti paparazzi před 8 hodinami | Petr Prokopec

Musíte být trochu potrhlí, trochu paranoidní a hodně bohatí, abyste po tomto autě sáhli, ale proti gustu... Oranžovo-černé zbarvení, odlehčený pancíř, čalounění z aligátoří kůže či speciální skla a světla, to vše definuje novou vrcholnou verzi Dartzu Prombron.

Za dva týdny se Čína ponoří do oslav tamního Nového roku. Ten bude rokem vodního tygra, přičemž toto znamení v kombinaci s vodním prvkem ovládá čínský horoskop pouze jednou za 60 let. Takovou příležitost si nenechala ujít lotyšská automobilka Dartz, která přišla se zbrusu novým modelem. Jeho název ale asi část lidí zaskočí. Ačkoliv se totiž firma evidentně snaží nalákat čínské publikum, pro které je toto provedení určeno, dost možná bude zákazníky spíše mást.

Dartz totiž novinku pojmenoval Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Moon Edition, čímž ovšem poněkud netrefil letošní letopočet. A stejně vlastně selhal i ve správném označení tygra. Skoro se tak zdá, že Lotyši na Googlu hledali ty nejlépe znějící slova, jenž následně seskládali dohromady, to by ale zrovna u této firmy nepřekvapilo.

Název nicméně již hoďme za hlavu a pojďme se věnovat samotnému vozu. Jeho design měl na starosti Alexandr Isaev, který se rozhodl s odkazem na skutečného tygra spojit oranžovou a černou barvu. Základním stavebním kamenem se pak stal karbon, jenž byl použit také u řady detailů, které symbolizují pruhy na tygřím těle. Momentálně tak skutečně nikdo na první pohled nepozná, že se jedná o přepracovaný Mercedes-Benz GLS.

Přepracovaná karoserie přitom není pouze extravagantní, nýbrž také neprůstřelná. Dartz u ní navíc jako u vůbec prvního civilního vozu použil technologii GBOL, která je běžně určena jen armádní flotile. Oč přesně jde, šéf značky Leonard F. Jankelovič tají. Prozradil pouze tolik, že podstatou jsou tři vrstvy kompozitu, které ochranný pancíř dělají neskutečně lehkým. Ač je tedy Prombron neprůstřelný, měl by vážit podobně jako výchozí SUV.

Nová technologie tedy evidentně přináší mnohé benefity, i proto si jí Dartz nenechal ani patentovat, aby bylo zaručeno, že se o ní mimo továrnu skutečně nikdo nedozví. V případě oken, která jsou taktéž neprůstřelná, ovšem již bylo užito komerčních skel od společnosti Saint Gobain. Nicméně i v tomto případě provedení Saphire Glass slibuje poloviční hmotnost vůči běžným neprůstřelným oknům, proto je užíváno u státnických vozů.

Další zajímavostí je absence klasických zpětných zrcátek, jenž jsou dle lotyšské automobilky při útoku snadným terčem. Místo toho proto nový Prombron dostal do vínku kamery, jejichž čočky jde zasáhnout daleko hůře. Kromě toho lze zmínit také „neviditelné“ kliky dveří, které mohou případného útočníka zasáhnout elektrickým výbojem. Nejzajímavější prvkem je ale jakýsi anti-paparazzi-mód. Vůz je opatřen světlomety, které mohou dočasně oslepit vše v nejbližším okolí právě včetně objektivů dotěrných fotografů. A kdyby to někomu přišlo poněkud násilné, elektrochromatická skla se dokáží na povel stát neprůhlednými, a tak nedovolit fotografům nafotit nikoho a nic v interiéru auta.

Dartz nicméně nezapracoval jen na ochraně posádky, ale navýšil rovněž její luxus. A jelikož zjevně předpokládá, že jeho klientela bude značně konzervativní, nahradil většinu digitální techniky klasickým analogovým štítem a skutečnými ovládacími tlačítky. Ty pak doplňuje pravé dřevo, 18karátové zlato, diamanty či kůže z divokých zvířat včetně krokodýlů, jenž má navodit dojem skutečné opulence.

Z kabiny se můžeme přesunout pod kapotu, kde má trůnit osmiválec, čtyřlitr z verze GLS 63 od AMG, byť oficiální potvrzení chybí. Pokud by tomu tak je, pak zákazníci mohou počítat nejméně s 612 koňmi výkonu a 850 Nm točivého momentu. Reálný výkon ale bude nejspíše vyšší, podle Dartzu je samozřejmostí úprava motoru za účelem dalšího navýšení továrních hodnot.

Dále už lze zmínit snad jen to, že po „tygřím SUV“ se Dartz chystá na odhalení elektrické novinky. Ta nicméně nepůjde ve stopách modelu Freze Nikrob, který je lehce přepracovaným Wulingem Hongguang Mini EV. Místo toho by Lotyši měli přepracovat elektrický Hummer či Mercedes EQ.Vůz pak hodlají odhalit pod názvem The Royal Cypher, nízko tedy v případě klientely opět cílit nebudou.

Dartz Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Moon Edition dostal do vínku nejen poněkud krkolomný název, ale rovněž nemalou opulenci, speciální neprůstřelný kabát a mód na ochranu proti dotěrným fotografům. Foto: Dartz

