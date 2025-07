Nový vrcholný Moskvič se konečně začal prodávat. Je větší, silnější a vybavenější než srovnatelná Škoda, stojí ale podstatně míň před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Moskvič

Už jsme mu skoro začali říkat Godot, nakonec ale přece jen dorazil do prodeje. A za zklamání ho označit nejde, cenově se navzdory značnému zdržení udržel na úrovni, o které si spousta konkurentů dnes může nechat jen zdát.

Až čas dá jednoznačnou odpověď na otázku, zda nápad Rusů se vzkříšením některých klasických domácích značek v reakci na zahraniční sankce byl tak dobrý, jak se jim samotným zkraje zdál. Faktem v tuto chvíli je jen tolik, že zdaleka neprobíhá tak, jak si malovali .

Takový Moskvič chtěl vtrhnout na scénu jako lev do arény a rychle se dostat na úroveň stovek tisíc prodaných aut ročně, loni ale byl nakonec rád, když překonal metu 20 tisíc ročních prodejů. Přesně 23 tisíc prodaných vozů znamenalo skoro 78% meziroční nárůst odbytu, což je nepochybně velký růst, sami ale vidíte, jak daleko od avizovaných stovek tisíc ročních prodejů zůstává klasická ruská značka hodně vzdálena.

Snaha dostat se zpátky na automobilovou mapu světa ale Moskvič neopustila, a tak dál rozšiřuje nabídku. Po kompaktním liftbacku a SUV stejné třídy se nyní značka konečně posouvá do vyšších, dokonce historicky nejvyšších sfér, neboť po mnoha odkladech začala prodávat až noblesně pojaté SUV pro sedm cestujících. A jistě si na něj vzpomenete, nemluvíme o něm zdaleka poprvé - premiérově se představilo už loni v dubnu pod prostým označením 8.

Automobilka jej chtěla původně začít ve velkém vyrábět a prodávat už na přelomu loňského léta a podzimu, to se ale nakonec nestalo, plány Moskviči notoricky nevychází. Auto tedy mělo být od podzimu v prodeji, pak přišlo ještě několik dalších avíz, nakonec jsou ale budou Rusové rádi, že na start prodejů dochází aspoň v koncem letošního července. Trvalo tedy znovu docela dlouho, než se to stalo, neboť automobilka zahájila sériovou výrobu vozu už v půlce května. Buď jak buď, Moskvič 8 se konečně a koupit.

Než se dostaneme k dalším informacím, zrekapitulujme si finální specifikace. Jde o velké, rovných 4 824 milimetrů dlouhé SUV, které má pod kapotou výlučně přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec s výkonem až 174 koní. Toto stádo pak dostal na povel sedmistupňový automat, který zaměstnávat vždy přední kola. Pohon 4x4 tedy nebude k dispozici ani za příplatek, což může být zrovna v Rusku pro jeho oblibu limitující. Auto bude ovšem vždy dodáváno v sedmimístné konfiguraci interiéru, což naopak může jeho popularitě prospět.

Osmičku lze tedy nyní objednávat se třemi dále neupravovatelnými úrovněmi výbavy Business, Techno a Premium, přičemž už ta základní je velmi bohatá.

Provedení Business tedy počítá s šesti airbagy, ABS, ESP, parkovacími senzory a kamerou, 19palcovými koly z lehkých slitin, klimatizací, multimediálním systémem s 12,3palcovým displejem s Android Auto a Apple CarPlay a chlazenou přihrádkou v palubní desce, dále jsou tu vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu, vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla, elektricky ovládaná přední sedadla, elektricky ovládaná a vyhřívaná boční zrcátka a další drobnosti. Tohle Moskvič nabízí od 2 980 000 rublů, tedy asi 790 tisíc Kč.

Vyšší verze Techno stojí od 3 210 000 rublů (cca 850 tisíc Kč) a má navíc automaticky stmívatelná zpětná zrcátka, nezávislou klimatizací pro třetí řadu sedadel, ventilaci předních sedadel, elektrické ovládáním víka zavazadlového prostoru a 360stupňový kamerový systém.

Vrcholná verze Premium pak přijde nejméně na 3 370 000 RUB (cca 895 tisíc Kč) a má ještě ke všemu panoramatickou prosklenou střechu a střešní okno, adaptivní tempomat, prémiový audiosystém (12 reproduktorů místo 6) a sadu jízdních asistentů umožňujících aspoň částečně autonomní řízení.

Je to pochopitelně víc, než kolik stojí v Číně JAC X8 Plus, který se stal pro Moskvič 8 základem, ten lze pořídit od 139 800 CNY, tedy asi 410 tisíc Kč. Přes dramatický nárůst ceny se ale pořád bavíme i v nejvyšší specifikaci o cifře, za kterou s menší, slabší a hůř vybavenou Škodou Kodiaq nedostanete vůbec nic. Ta dnes Česku startuje na těžko uvěřitelných 995 tisících korunách (skutečně tak vysoko), i když je to „holátko” par excellence.

Vedle toho je nový Moskvič skutečně levný, neboť srovnatelný Kodiaq by stál ještě o další statistíce víc. Moskvič tedy očekává, že půjde po menším SUV 3 o jeho druhý nejprodávanější vůz - jestli se to ovšem skutečně stane, ukáží až následující měsíce. Jak už padlo zkraje, s odhady budoucího vývoje se Rusové spletli už mnohokrát.

Vrcholný Moskvič 8 se konečně začal prodávat. A nezklamal. Zda ovšem pro Rusy bude atraktivní nabídkou, uvidíme až časem. Foto: Moskvič

Zdroj: Moskvič

