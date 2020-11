Nový VW, který měla z trhu vytlačit Škoda Octavia Combi, odhalil dostupné specifikace před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Chvíli to vypadalo, že vůbec nedorazí a Volkswagen se spokojí s tím, že jeho roli v nabídce koncernu zastane Škoda s novou Octavií Combi. Nakonec je ale tady i Golf Variant.

Člověk, který ve vedení koncernu VW rozhoduje o tom, jaké modely ještě má a jaké už nemá smysl nabídnout, musí být génius svého druhu. Němci totiž na tomto poli málokdy šlápnou vedle, i když to zdánlivě nedává smysl. Někdy nabízí tři nebo čtyři skoro stejně koncipované typy za velmi podobné peníze, přesto fungují všechny dohromady a nezdá se, že by jeden druhému kradl podstatné množství zákazníků. Jindy se ale vedle sebe ocitnou jen dva a za slušné prodeje může být rád jediný z nich.

Muselo tak být docela složité rozhodovat o osudu kompaktních kombíků Seatu, Škody a VW, neboť v nabídce vedle sebe figurovaly Leon ST, Octavia Combi a Golf Variant, z nichž všechny válcovala Octavie kvůli své praktičnosti i image Škody zapadající do představ kupců takových vozů. Dlouho se tak mluvilo o tom, že Golf Variant z nabídky vypadne, a to právě na úkor českého souputníka, nakonec ale Němci zvolili jiné řešení.

Nový Golf kombi vytáhli před dvěma měsíci a prodloužili jej tak, aby byl schopen Škodě konkurovat. Neobvykle tak jde o 35 cm delší auto na o 6,7 cm delším rozvoru, což je opravdu velká změna oproti hatchbacku. Přibylo tím hodně místa pro pasažéry vzadu (78,3 cm, + 4 cm) i zavazadla (611 litrů), ze zprvu dostupných informací ale nebylo jasné, co dalšího tento model nabídne. Teď už to víme, neboť nový Golf Variant se šíří nabídkou evropských zastoupení značky.

Jakkoli v případě prostoru byli Němci štědří, v případě motorů to neplatí ani trochu. Zkraje nabídnou jen dva motory - 1,0 eTSI se 110 koňmi a 2,0 TDI ve verzích se 115 a 150 koňmi. A protože mild-hybridní tříválec u nás v nabídce nedává velký smysl, můžete si v ČR koupit Golf 8 Variant s jakýmkoli motorem, pokud to bude 2,0 TDI. Verze se 115 koňmi je navíc k mání jen s manuálem a výbavou Life, ta se 150 jen se sedmistupňovým DSG a výbavou R-Line. Bída s nouzí z hlediska šíře nabídky se ovšem (zde nepřekvapivě) nevztahuje na ceny: 642 900 Kč za 2,0 TDI 115 Life a 808 900 Kč za 2,0 TDI 150 R-Line jsou věru tučné sumy.

Přidat díky vstupu na trh můžeme i další specifikace, třebaže také ne všechny. Udávat akceleraci už se asi nenosí, a tak známe jen maximální rychlost a spotřebu zmíněných variant. Ta dostupnější jede až 202 km/h při kombinované spotřebě 3,9 litru nafty na 100 km, ta dražší pak až 223 km/h, kombinovaná spotřeba činí rovné 4 litry nafty

To už možná víte, známe ale i další plány VW. Do nabídky by se měly později dostat motory 1,0 TSI a 1,5 TSI se 110 resp. 130 resp. 150 koňmi. Očekávat lze také mild-hybridní 1,5 eTSI ve stejných výkonových stupních a plynový 1,5 TGI. Co vše ale bude k mání v ČR, ukáže teprve čas, zde teprve platí, že Golf Variant žije ve stínu Octavie Combi.

Dalším rozšířením nabídky se stane vrcholný Golf Variant Alltrack, který dostane stejný pohon jako Golf GTD - inovovaný 2,0 TDI s 200 koňmi a 400 Nm. Spojen má být jen s automatem a pohonem 4x4. Dříve byla řeč také o slabším Alltracku se 150 koňmi, o tom ale zatím další zmínka nepadla. Varianty GTE, GTI a GTD očekávat nemáme, alespoň ne v dohledné době. Ostré R bude jako hatchback představeno zítra a předpokládáme, že tehdy se dozvíme více i o jeho budoucnosti s praktičtější karoserií, původně k dispozici být měl. Volkswagen tedy má ještě hodně co upřesňovat, i tak toho teď ale víme o dost více než dosud.

VW upřesnil informace o nabídce nového Golfu Variant. Zatím se s dostupnými verzemi nepřetrhl, zvlášť u nás, do budoucna se toho ale má ještě hodně změnit. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler