Nový VW Passat je za svou cenu levný. Stojí stejně jako v Německu, je levnější než starý, vedle ID.7 je k nezaplacení

Pokud se automobilový průmysl v nejbližší době nechytne za nos, bude to jedno z nejlepších aut v poměru hodnoty a ceny, které si půjde koupit. Kdo by to byl ještě před pár léty o Passatu za milion a víc řekl.

Vzpomenete si ještě, kolik stál nový VW Passat předchozí generace B8, když přišel na trh? Leckomu to dnešní optikou přijde surreální, ale základní cena vozu tehdy činila 638 900 Kč. Museli jste pak jít po špičkové variantě 2,0 TDI Bi-Turbo 4Motion DSG Highline (dalších asi 10 přívlastků z úsporných důvodů vynecháme), abyste se s cenou dostali nad 1 milion Kč, konkrétně šlo o 1 027 900 Kč.

Touto optikou bude dnes extrémně drahé jakékoli auto. Jednak to není tak dávno, pořád se bavíme o časech jen pár let zpět, navíc Passat B8 byl a je v jádru úplně stejné auto jako nový B9, který je po technické stránce ryzí evolucí předchozí koncepce. Ale také pamatuji rohlík nebo zmrzlinu za pár desítek haléřů a předraženou Coca-Colu za 4 koruny, touto optikou se na věci dnes prostě hledět nedá.

Ano, nová auta jsou velmi drahá. A jsou nesmyslně drahá, jejich ceny nafoukly nechtěné věci, manipulace se základními principy volného trhu a další kroky, které se prostě nemusely stát. Odčarovat je ale nikdo z nás neumí, a tak musíme pracovat s tím, co máme reálně k dispozici. A touto optikou je vlastně Passat levný i dnes.

Jeho německé ceny jsme vám přiblížili už loni a hodnotili jsme je jako výhodné. Na ty české už chvíli koukáme a nemůžeme je vnímat jinak - auto ve stejnojmenné základní výbavě Passat stojí od 999 900 Kč jako kombík se 150koňovým motorem 1,5 TSI. Jasně, není to zrovna nabušená verze, není to ideální 2,0 TDI a není to zrovna fešák. Ale pořád je to auto s hromadou základní výbavy (LED světla, automatická klimatizace, parkovací senzory vpředu i vzadu, parkovací kamera, 66litrová nádrž, 5letá záruka...), je to velké praktické auto pro cokoli a ceny vyšších verzí nejsou zase o tolik jinde.

I o několik stupňů lepší varianta 2,0 TDI Business, které už nechybí ani matricová světla, masážní sedadla nebo elektrické víko kufru i kryt zavazadlového prostoru (s tou už opravdu dostanete kdeco), stojí od 1 222 900 Kč. V době, kdy základní Škoda Karoq přijde na 716 tisíc a první Kodiaq stojí přes 1 milion, to podle nás nejsou přemrštěné ceny. Dobře se navíc jeví jak optikou ceny odcházejícího provedení (to stálo pořád s motorem 1,5 TSI ve verzi Business od 1 005 900 Kč), tak především zamýšleného elektrického nástupce ID.7.

Ten stojí o skoro 600 tisíc Kč víc, i když nabízí podstatně míň použitelnosti. Spalovací Passat je vedle něj k nezaplacení - dobrou koupí by byl i za podobné peníze, natož pak o tolik levněji. Jásat není nad čím, při snaze o realistický pohled na věc ale musíme říci: Nový VW Passat je na dnešní poměry relativně levný, lepší auto v poměru hodnoty a ceny jen tak nekoupíte. A pokud se automobilový průmysl nevzpamatuje ze zeleného snu, v dohledné době se na tom stěží něco změní.

Nový VW Passat svými cenami dál překvapuje, dovolíme si jej označit i za levný. Ne absolutně ale relativně tomu tak je - mezigeneračně stojí míň, vedle jiných aut nestojí moc a vedle ID.7 stojí snad i málo. Foto: Volkswagen

